HKU realiza cerimônia de concessão de bolsas de admissão para o ano letivo 2025-26

HONG KONG, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Universidade de Hong Kong (HKU) realizou recentemente a cerimônia de concessão de bolsas de admissão para reconhecer o desempenho acadêmico e não acadêmico de destaque dos estudantes admitidos para o ano letivo de 2025–26.

Mais de 700 estudantes premiados, além de seus pais e convidados, participaram da cerimônia, presidida pelo professor Xiang Zhang, reitor da HKU. Em seu discurso de boas-vindas, o professor Zhang afirmou que a Universidade está lançando uma nova iniciativa chamada "AI Hub", com o objetivo de transformar o ensino por meio da integração da inteligência artificial. Ao destacar que o avanço da IA pode redefinir significativamente a educação e diversas profissões na próxima década, ele incentivou os estudantes a desenvolverem criatividade e a se prepararem para atuar como pioneiros dessa transformação.

Entre os convidados de honra responsáveis pela entrega das bolsas estavam patrocinadores da "Bolsa Hon Ping para Estudantes Nigerianos", da "Bolsa Jardine HKU", das "Bolsas Lee Shau Kee para Atletas de Destaque", da "Bolsa QRT-HKU", da "Bolsa Rosita King Ho", da "Bolsa do Presidente do Hong Kong Jockey Club" e da "Bolsa Striding On do Hong Kong Jockey Club", além do professor Jay Siegel, vice-presidente e vice-reitor (Ensino e Aprendizagem), e do professor Ian Holliday, secretário da HKU.

Representantes de 11 consulados-gerais — Bangladesh, Índia, Indonésia, Mongólia, Mianmar, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Turquia, Tailândia e Vietnã — participaram do evento para transmitir seus votos de felicidades aos estudantes premiados. Representantes de mais de 30 escolas secundárias locais também estiveram presentes para celebrar a conquista de seus ex-alunos.

Os estudantes premiados se destacaram em diversas áreas. Entre eles, há 55 Bolsistas do Presidente. Outras bolsas concedidas incluem a "Bolsa do Presidente do Hong Kong Jockey Club", destinada a estudantes com desempenho acadêmico excepcional; a "Bolsa Lee Shau Kee para Atletas de Destaque", voltada a jovens atletas admitidos por meio do "Programa de Admissão Direta para Atletas de Destaque"; e a "Bolsa Cinturão e Rota", que reconhece estudantes de países participantes da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road).

Além da satisfação pela conquista das bolsas, os estudantes demonstraram entusiasmo com a vida universitária e com suas futuras carreiras.

João Davi de Morais, bolsista do Programa de Bolsas para Futuros Líderes da HKU e estudante do curso de Bacharelado em Humanidades e Tecnologias Digitais, destacou o impacto transformador da bolsa, que lhe permitiu tornar-se a primeira pessoa de sua comunidade a cursar o ensino superior no exterior. Criado na sétima maior comunidade carente do Brasil, João é um defensor da educação para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele apresentou seu trabalho jornalístico sobre educação infantil no Brasil na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde se reuniu com o ministro da Educação do Brasil e contribuiu para o anúncio da criação de novas creches em seu estado natal. João espera que sua trajetória inspire jovens de baixa renda a buscarem a educação como caminho para superar barreiras sociais e segue comprometido em promover melhorias na educação como jovem líder.

Aryan Sokhiya, bolsista do programa de admissão para graduação destinado aos Bolsistas do Presidente e atualmente aluno do Programa de Excelência do Bacharelado em Engenharia, relembrou um projeto desenvolvido no ensino médio, no qual criou e apresentou uma plataforma gamificada para combater o lixo plástico. Essa experiência o levou a enxergar a engenharia como uma área capaz de transformar ideias em soluções escaláveis com impacto real, conectando pessoas, ideias e objetivos. Aryan destacou sua admiração pela abordagem interdisciplinar da HKU no enfrentamento de desafios tecnológicos e agradeceu à bolsa por proporcionar não apenas apoio financeiro, mas também oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Jia Wai Yin Tiffany, bolsista do Programa Lee Shau Kee para Atletas de Destaque e atleta de salto em distância que representou Hong Kong nos 15º Jogos Nacionais da China e no Campeonato Asiático de Atletismo, atualmente cursa Bacharelado em Ciências Biomédicas. Tiffany compartilhou sua trajetória como estudante-atleta e atribuiu seu desempenho acadêmico à perseverança e à resiliência desenvolvidas por meio do esporte. Também expressou gratidão à Universidade e à bolsa pelo apoio, orientação e flexibilidade oferecidos para conciliar estudos e carreira esportiva.

Naziba Sayem, bolsista do programa Cinturão e Rota de Bangladesh e estudante do curso de Bacharelado em Ciências, destacou a luta de sua mãe contra uma doença autoimune rara como principal inspiração para escolher a área de Biologia Molecular e Biotecnologia na HKU. Apesar das dificuldades financeiras, o apoio constante de seus pais foi fundamental para que mantivesse sua ambição e esperança. Como bolsista do programa, ela tem orgulho de representar seu país e os valores da iniciativa. Naziba pretende utilizar a formação adquirida na HKU para contribuir com a pesquisa em Bangladesh e inspirar outras pessoas a superar desafios, perseguir seus objetivos e promover a cooperação global.

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FONTE The University of Hong Kong (HKU)