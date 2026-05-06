La Universidad de Hong Kong (HKU) celebra la gala de entrega de becas de admisión para el curso 2025-2026

HONG KONG, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de Hong Kong (HKU) celebró recientemente la gala de entrega de becas de admisión a la HKU (HKU Entrance Scholarships Award Ceremony) para reconocer los extraordinarios logros académicos y no académicos alcanzados por los estudiantes que ingresaron a la universidad en el año académico 2025-2026.

Más de 700 estudiantes beneficiados con las becas, padres e invitados asistieron a la gala, que estuvo presidida por el profesor Xiang Zhang, presidente y vicerrector de la HKU. En sus palabras de bienvenida, el profesor Zhang expresó que la universidad estaba creando una nueva iniciativa para un Centro de IA con el objetivo de transformar radicalmente la manera de enseñar con la integración de la IA. Señaló que el desarrollo de la IA podría redefinir drásticamente la educación y algunas otras profesiones durante la próxima década, e invitó a los estudiantes a estimular su creatividad y dotarse como futuros pioneros para contribuir a impulsar esta transformación.

Entre los invitados de honor que entregaron los premios a los estudiantes se encontraban los benefactores de las siguientes becas: "Beca de ingreso Hon Ping para estudiantes nigerianos", "Beca Jardine de la HKU", "Becas Lee Shau Kee para atletas de alto rendimiento", "Beca QRT-HKU", "Beca Rosita King Ho", "Beca del presidente del Jockey Club de Hong Kong" y "Beca de resiliencia del Jockey Club de Hong Kong", así como el profesor Jay Siegel, vicepresidente y vicerrector adjunto (Enseñanza y Aprendizaje) de la HKU y el profesor Ian Holliday, secretario de la HKU.

Representantes de 11 consulados generales (Bangladesh, India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía, Tailandia y Vietnam) asistieron al evento para extenderles sus mejores deseos a los beneficiaros de las becas. También participaron representantes de más de 30 escuelas secundarias locales para celebrar con sus exalumnos.

Los estudiantes que obtuvieron las becas se han destacado en varios ámbitos. Entre ellos se incluyen 55 beneficiarios de la beca "President's Scholars". Otras de las becas otorgadas incluyen la "Beca del presidente del Jockey Club de Hong Kong", para estudiantes que han alcanzado excepcionales logros académicos; la "Beca Lee Shau Kee para atletas de alto rendimiento" que se otorga a destacados jóvenes deportistas que ingresaron a la HKU a través del "Programa de admisión directa para atletas de alto rendimiento"; y la "Beca de la Franja y la Ruta", que reconoce a estudiantes provenientes de países de la Franja y la Ruta.

Además de expresar su alegría por haber recibido las becas, los beneficiarios se sienten entusiasmados y optimistas por la vida universitaria y sus futuras actividades profesionales.

João Davi de Morais, beneficiario de la Beca para futuros líderes de la HKU y estudiante del programa de Licenciatura en Humanidades y Tecnologías Digitales, destacó el impacto transformador de la beca al permitirle convertirse en la primera persona de su comunidad en cursar estudios superiores internacionales. João creció en la séptima comunidad más vulnerable de Brasil y es un ferviente defensor de la educación para jóvenes con escasos recursos. Presentó su trabajo periodístico sobre la educación preescolar brasileña en la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde conoció al ministro brasileño de educación, y contribuyó al anuncio de nuevas guarderías en su estado natal. João aspiraba a que su historia sirviera de inspiración a jóvenes de bajos ingresos para acceder a la educación como vía para superar las barreras sociales y, como joven líder, mantiene su compromiso con la generación de cambios positivos en la educación.

Aryan Sokhiya recibió la HKU Undergraduate Entrance Scholarship for President's Scholars (Beca de ingreso a pregrado para becarios del presidente de la HKU) y actualmente cursa el Programa de Élite de Licenciatura en Ingeniería, y relató la historia sobre el desarrollo y presentación de una plataforma gamificada para solucionar el problema de los desechos plásticos. Esta experiencia lo inspiró a ver la ingeniería como una disciplina capaz de transformar ideas en un impacto real ampliable al establecer una conexión entre personas, ideas y propósitos. Aryan expresó su agradecimiento por el enfoque interdisciplinario de la HKU para abordar los desafíos tecnológicos y, de igual manera, agradeció a la beca por proporcionarle no solo el apoyo financiero, sino también las oportunidades para el crecimiento personal intencionado.

Como beneficiario de la Beca Lee Shau Kee para atletas de alto rendimiento y atleta de salto largo que representó a Hong Kong en los 15.º Juegos Nacionales de China y en los campeonatos asiáticos de atletismo, Jia Wai Yin Tiffany ahora cursa la Licenciatura en Ciencias Biomédicas. Tiffany compartió su particular trayectoria educativa como estudiante-atleta. Le atribuyó su éxito académico a la perseverancia y la resiliencia que desarrolló a través del deporte, y expresó su profundo agradecimiento a la universidad y la beca por brindarle flexibilidad, orientación y apoyo mientras continúa buscando la excelencia tanto en el ámbito deportivo como en el académico.

Naziba Sayem, beneficiaria de Bangladesh de la Beca de la Franja y la Ruta, y estudiante de la Licenciatura en Ciencias, encontró en la resiliencia de su mamá durante su lucha contra una rara enfermedad autoinmune su inspiración para estudiar Biología Molecular y Biotecnología en la HKU. A pesar de las limitaciones financieras, el apoyo incondicional de sus padres por su educación motivó a Naziba a mantener sus aspiraciones y optimismo. Como beneficiaria de la Beca de la Franja y la Ruta, se enorgullece de representar a su país y el espíritu de la iniciativa. Naziba aspira a aprovechar su educación en la HKU para contribuir a la investigación en Bangladesh e inspirar a otros a superar los obstáculos, perseguir sus sueños y promover los valores de la cooperación internacional.

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FUENTE The University of Hong Kong (HKU)