Hoymiles Inaugura Fábrica de Manufatura no México, Fortalecendo o Suporte para América do Norte e América Latina

MONTERREY, México, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hoymiles, uma das principais fornecedoras mundiais de soluções de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, inaugurou oficialmente sua primeira fábrica no exterior em Monterrey, México, marcando um marco significativo na estratégia de expansão global da empresa.

Localizada no Parque Industrial Vynmsa, a apenas 6 quilômetros do aeroporto, a fábrica de 6.700 metros quadrados está equipada com recursos de produção abrangentes, incluindo armazéns dedicados para PCBA, materiais e produtos acabados. Com uma força de trabalho atual de 170 funcionários, a instalação foi projetada para maximizar tanto a eficiência quanto a qualidade da produção.

A fábrica se concentrará na produção de microinversores, como as séries HMS-2000-4T e HMS-2000DW-4T, para aplicações solares residenciais e comerciais. Com uma capacidade de produção inicial de 500.000 unidades por ano, a planta está planejada para futuras expansões, com o objetivo de dobrar sua produção com a adição de novas linhas de produção. Essa expansão ajudará a Hoymiles a atender melhor às crescentes necessidades de energia renovável na região.

A inauguração desta fábrica representa mais do que um aumento nas capacidades de manufatura; reflete a visão estratégica da Hoymiles para a produção localizada. Estando mais próxima dos mercados-chave, a Hoymiles melhorará a capacidade de resposta dos serviços, reduzirá os prazos de entrega e oferecerá preços mais competitivos, enquanto garante produtos de alto desempenho que atendem às demandas locais.

O CEO da Hoymiles, Dr. Yang Bo, comentou: "A fábrica de Monterrey é um marco importante e demonstra nosso compromisso em apoiar a transição para energias renováveis na América do Norte e na América Latina. Esta fábrica será crucial para atender às crescentes necessidades da região em termos de soluções solares e de armazenamento de energia."

Guy Rong, Vice-Presidente da Hoymiles, acrescentou: "Esta nova fábrica marca um novo capítulo para a Hoymiles, permitindo-nos oferecer melhores serviços ao mercado local e nos posicionando como um player-chave no setor de energia renovável."

A instalação de Monterrey é significativa para aprimorar as capacidades de serviço da Hoymiles nas Américas e está alinhada com o compromisso da empresa de se adaptar às mudanças da indústria e às demandas do mercado. A instalação vai otimizar as operações, melhorar a eficiência dos serviços e reforçar o compromisso da Hoymiles com sua missão de "Energia Acessível para todos".

Sobre a Hoymiles

Fundada em 2012, a Hoymiles é uma fornecedora de soluções de energia limpa, especializada em inversores a nível de módulo e sistemas de armazenamento. Com a visão de um futuro limpo e sustentável, a empresa busca impulsionar a inovação na indústria de energia inteligente com seus produtos acessíveis e de alto desempenho. Para mais informações, visite www.hoymiles.com.

