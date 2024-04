HR Path adquire GroupeX, empresa líder HCM na América do Norte

PARIS, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O grupo HR Path anunciou hoje sua mais recente aquisição, GroupeX Solutions (GroupeX) com sede em Toronto, Canadá.

O valor desta aquisição é um dos maiores que aumentará a presença da HR Path na América do Norte, também expandirá e enriquecerá a forte prática de consultoria de HRIS da HR Path.

GroupeX é um parceiro reconhecido da SAP SuccessFactors, UKG, e WorkForce Software fornecendo serviços para empresas líderes em uma ampla gama de setores.

Há mais de 23 anos, a HR Path, líder global em Recursos Humanos, tem apoiado empresas na sua jornada de transformação digital.

François Boulet, presidente da HR Path, disse: "Como mercado estratégico para a HR Path, a América do Norte tem sido fundamental para a nossa expansão global. O Canadá tem uma importância significativa, sendo um dos primeiros países para onde expandimos em 2011 e desde então, onde adquirimos duas empresas: AvenueHR e InTalent. Com esta última aquisição, solidificamos a nossa posição como líderes em Gestão de Capital Humano na América do Norte, fortalecendo as nossas parcerias com os principais fornecedores de software. Isso marca nosso compromisso de fornecer soluções de RH incomparáveis aos nossos clientes."

Frédéric Van Bellinghen, sócio da HR Path, acrescentou: "Conhecendo GroupeX há muitos anos, estou entusiasmado em dar as boas-vindas aos membros qualificados da sua equipe em nossa empresa. Essa experiência enriquecerá nossa equipe e impulsionará nosso sucesso coletivo. Damos calorosas boas-vindas aos nossos novos parceiros, Theo Smith e Farhan Khan, e a toda a equipe do GroupeX."

Theo Smith, co-CEO e fundador do GroupeX, disse: "Estamos extremamente entusiasmados com a união com o HR Path, pois nossos valores e visão compartilhados para remodelar o cenário global de RH se alinham perfeitamente. Juntos, estamos posicionados para alcançar marcos extraordinários à medida que alavancamos esta fusão. Ser adquirido pela HR Path nos permite diversificar enormemente nossas ofertas de serviços. Aproveitando a presença global da HR Path, estamos agora equipados para fornecer uma ampla gama de serviços aos nossos clientes existentes e potenciais."

Farhan Khan, co-CEO do GroupeX, concluiu: "Nossa equipe se beneficiará do acesso a uma ampla gama de oportunidades de carreira, oferecendo uma variedade de excelentes soluções e de oportunidades de colaborar com uma grande equipe global comprometida em fornecer resultados excepcionais para nossos clientes. Estamos entusiasmados em trazer nossa experiência para uma equipe incrível e causar um impacto substancial no cenário de soluções de RH."

Sobre a HR Path

A HR Path, líder global em Recursos Humanos, é especializada em capacitar empresas na sua transformação digital. Através de suas três principais linhas de negócios (AIR), Consultoria (Advise), Implementação (Implement) e Outsourcing (Run) – a HR Path aumenta a eficiência do RH de seus clientes.

Fundada em Paris, França, em 2001, a HR Path conta com uma equipe de aproximadamente 3.000 profissionais em todo o mundo, operando em 22 países. HR Path oferece consultoria, integração e serviços operacionais para mais de 3.000 clientes. A 31 de março de 2024, a sua receita anual é de 215 milhões de euros.

Mais informações:

www.hr-path.com

LinkedIn

Sobre o GroupeX

Fundado em 2001, o GroupeX é parceiro SAP e líder no ecossistema canadense de serviços SAP. Nossa equipe é composta por consultores de nível Platinum com experiência em SAP HCM, UKG, SAP SuccessFactors e WorkForce Software.

Além dos serviços de implementação prontos para uso, muitas grandes organizações canadenses contam com o GroupeX para suporte de consultoria local sob demanda e serviços de avaliação consultiva.

Atualmente, o GroupeX tem mais de 100 consultores SAP seniores trabalhando em projetos no Canadá, Estados Unidos, México, Europa, África e Caribe, compreendendo um portfólio de implementação combinado de mais de 60 projetos.

Mais informações:

https://groupex-solutions.com/

LinkedIn

Contato (Press Release):

Fabienne Latour

Marketing Director

HR Path

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2392063/GroupeX_Logo.jpg

FONTE HR Path