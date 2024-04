HR Path acquiert GroupeX, principal intégrateur HCM en Amérique du Nord

PARIS, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe HR Path a annoncé aujourd'hui sa dernière acquisition, GroupeX Solutions (GroupeX), basée à Toronto, au Canada.

La valeur de cette acquisition est l'une des plus importantes ce qui permettra à HR Path d'accroître sa présence en Amérique du Nord, mais aussi d'étendre et d'enrichir sa solide practice de conseil en SIRH.

GroupeX est un partenaire reconnu de SAP SuccessFactors, UKG et WorkForce Software fournissant des services à des entreprises de premier plan dans un large éventail d'industries.

Depuis plus de 23 ans, HR Path, leader mondial des ressources humaines, accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation digitale.

François Boulet, président de HR Path, a déclaré : « En tant que marché stratégique pour HR Path, l'Amérique du Nord a joué un rôle essentiel dans notre expansion mondiale. Le Canada revêt une importance significative, étant l'un des premiers pays où nous nous sommes implantés en 2011 et où nous avons depuis acquis deux entreprises : AvenueHR et InTalent. Avec cette dernière acquisition, nous consolidons notre position de leader de la gestion du capital humain en Amérique du Nord, en renforçant nos partenariats avec les meilleurs fournisseurs de solutions RH. Elle marque notre engagement à fournir des prestations RH inégalées à nos clients. »

Frédéric Van Bellinghen, Partner, HR Path, a ajouté : « Connaissant GroupeX depuis de nombreuses années, je suis ravi d'accueillir les membres de leur équipe au sein de notre entreprise. Leur expertise enrichira notre équipe et contribuera à notre succès collectif. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires, Theo Smith et Farhan Khan, ainsi qu'à toute l'équipe de GroupeX. »

Theo Smith, Co-CEO et fondateur de GroupeX, a déclaré : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous unir à HR Path, car nos valeurs communes et notre vision du marché mondial des ressources humaines s'alignent parfaitement. Ensemble, nous sommes en mesure de franchir des étapes extraordinaires grâce à cette fusion. L'acquisition par HR Path nous permet de diversifier considérablement notre offre de services. En tirant parti de la présence mondiale de HR Path, nous sommes désormais en mesure d'offrir une gamme étendue de services à nos clients actuels et potentiels. »

Farhan Khan, Co-CEO, GroupeX, a conclu, « Notre équipe bénéficiera de l'accès à un large éventail d'opportunités de carrière, une variété de solutions excellentes, et la chance de collaborer avec une grande équipe mondiale engagée à fournir des résultats exceptionnels pour nos clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter notre expertise à une équipe formidable et d'avoir un impact substantiel sur le paysage des solutions RH."

À propos de HR Path

HR Path est un leader mondial des Ressources Humaines qui accompagne les entreprises pour lesquelles l'expérience humaine est essentielle à leur transformation digitale. Ses 3 lignes de métiers, Advise, Implement & Run, contribuent à la performance RH de ses clients.

Créé en 2001 à Paris et fort de ses 1 800 talents, HR Path conseille, intègre et opère dans 22 pays pour plus de 3 000 clients. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 215 millions d'euros.

Plus d'informations :

www.hr-path.com

LinkedIn

À propos du GroupeX

Fondé en 2001, GroupeX est un partenaire SAP et un leader dans l'écosystème canadien des services SAP. Notre équipe est composée de consultants de niveau Platine ayant une expertise en SAP HCM, UKG, SAP SuccessFactors et WorkForce Software.

En plus des services d'implantation clé en main, plusieurs grandes organisations canadiennes font appel à GroupeX pour du soutien-conseil ponctuel sur demande et des prestations de conseil en évaluation.

GroupeX compte actuellement plus de 100 consultants seniors SAP travaillant sur des projets au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes, ce qui représente un portefeuille d'implémentation combiné de plus de 60 projets.

Plus d'informations :

https://groupex-solutions.com/

LinkedIn

Contact de Presse :

Fabienne Latour

Directrice Marketing

HR Path

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2392063/GroupeX_Logo.jpg