HR Path dá as boas-vindas ao principal parceiro SAP do Brasil, Intelligenza

PARIS, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A HR Path anunciou hoje sua maior aquisição em número de pessoas desde a sua fundação. Dando boas-vindas à Intelligenza ao Grupo HR Path, a aquisição traz a bordo consultores SAP experientes para enriquecer a forte prática SAP da HR Path. Além disso, esta colaboração permite que a HR Path estabeleça operações no Brasil.

A HR Path, líder global em RH, apoia empresas em seus projetos de transformação digital em todo o mundo há mais de 23 anos.

A Intelligenza é um reconhecido parceiro SAP, Workforce Software e Qualtrics no Brasil prestando serviços para empresas renomadas.

François Boulet, Presidente Global, HR Path, disse, "Estamos entusiasmados com nossa entrada no mercado brasileiro através da aquisição da Intelligenza. Damos as boas-vindas aos nossos novos sócios, Flávio Legieri Filho, Rafael Favaro, Jonas Peres, e à qualificada equipe da Intelligenza. A sua experiência e compromisso irão, sem dúvida, reforçar a nossa capacidade de fornecer serviços e inovação inigualáveis aos nossos clientes. Trabalhando juntos, estamos prontos para fazer avanços substanciais na revolução das soluções de RH. Como destaque no ecossistema SAP, nosso compromisso está em fornecer soluções e serviços de excelência aos nossos clientes. A adição da Intelligenza ao nosso grupo não apenas amplia nossas capacidades, mas também fortalece nossa posição como fornecedor de soluções SAP de primeira linha. Além disso, estamos empenhados em reforçar a nossa prática de Workforce Software. Juntos, alcançamos a liderança da inovação e a entrega de valor incomparável aos nossos clientes enquanto eles navegam em sua jornada de transformação digital."

Flávio Legieri Filho, Sócio e CEO Brasil, Intelligenza, disse, "A recente aquisição pela HR Path nos permite diversificar significativamente o nosso portfólio de serviços. Com acesso à presença mundial da HR Path, podemos agora oferecer uma gama ampliada de serviços para clientes atuais e potenciais. Os membros da nossa equipe se beneficiarão do acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de carreira, do envolvimento em uma variedade de projetos e da oportunidade de colaborar com uma equipe global maior, comprometida em entregar resultados excepcionais aos nossos clientes."

Rafael Favaro, Partner and CMO Brasil, Intelligenza, concluiu, "Fazer parte da HR Path representa uma excelente oportunidade para aprimorarmos nossa experiência e desempenharmos um papel na vanguarda das soluções de RH. Estamos entusiasmados em colaborar com nossos novos colegas e causar um impacto substancial no setor."

Sobre a HR Path

A HR Path é a líder global em Recursos Humanos que apoia empresas para as quais a experiência humana é essencial na sua transformação digital. Suas 3 linhas de negócios (AIR), Consultoria (Advise), Implementação (Implement) e Outsourcing (Run), contribuem para o desempenho de RH de seus clientes.

Criada em 2001 em Paris e com 1.800 talentos, a HR Path assessora, integra e atua em 22 países para mais de 3.000 clientes. Alcançando um faturamento de 215 milhões de euros em 2023.

Mais informações: www.hr-path.com

Sobre a Intelligenza

Especializada nas soluções SAP, WorkForce Software, Qualtrics para gestão de pessoas, a Intelligenza oferece atendimento personalizado com foco real na gestão da parte mais importante de uma organização: suas pessoas. Além das plataformas e produtos que oferece, a empresa preza pela qualidade e agilidade de todos os seus processos, mantendo um diferencial competitivo que mescla conhecimento e experiência no atendimento de seus consultores. Fundada em 2008 por consultores SAP HCM, seu estilo operacional a posicionou como uma consultoria com diversos casos de sucesso.

Mais informações: https://intelligenzait.com/

Contato para Imprensa:

Bruna Marcela

Gerente de Marketing

Intelligenza uma empresa HR Path

[email protected] and [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381797/Intelligenza_HR_Path_Logo.jpg

FONTE HR Path