HR Path accueille le principal partenaire SAP du Brésil, Intelligenza

PARIS, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- HR Path a annoncé aujourd'hui sa plus importante acquisition en termes de nombre de personnes (243) depuis sa création. En accueillant chaleureusement Intelligenza au sein du groupe HR Path, cette acquisition intègre des consultants SAP chevronnés qui viennent enrichir la solide practice SAP de HR Path. En outre, cette collaboration permet à HR Path de s'implanter au Brésil.

HR Path, un des leaders mondiaux des RH, accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation digitale à travers le monde depuis plus de 23 ans.

Intelligenza est un partenaire reconnu de SAP, Workforce Software et Qualtrics au Brésil, fournissant des services à des entreprises renommées.

François Boulet, président de HR Path, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous lancer sur le marché brésilien grâce à l'acquisition d'Intelligenza. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux associés, Flávio Legieri Filho, Rafael Favaro, Jonas Peres, et à la talentueuse équipe d'Intelligenza. Leur expertise et leur engagement renforceront sans aucun doute notre capacité à fournir un service et une innovation inégalés à nos clients. En travaillant ensemble, nous sommes prêts à faire des avancées substantielles pour révolutionner les solutions RH. En tant que figure éminente de l'écosystème SAP, notre engagement consiste à fournir des solutions et des services exceptionnels à nos clients. L'arrivée d'Intelligenza dans notre groupe élargit non seulement nos capacités, mais renforce également notre position de fournisseur de solutions SAP de premier plan. En outre, nous nous engageons à renforcer notre practice Workforce Software. Ensemble, nous sommes impatients d'être le fer de lance de l'innovation et d'offrir une valeur inégalée à nos clients dans leur parcours de transformation numérique."

Flávio Legieri Filho, associé et PDG d'Intelligenza, a déclaré : "La récente acquisition par HR Path nous permet de diversifier considérablement notre portefeuille de services. Grâce à la présence mondiale de HR Path, nous pouvons désormais offrir une gamme élargie de services à nos clients actuels et potentiels. Les membres de notre équipe bénéficieront d'un accès à un plus large éventail d'opportunités de carrière, d'une implication dans une variété de projets et de la possibilité de collaborer avec une équipe plus importante qui s'engage à fournir des résultats exceptionnels à nos clients.

Rafael Favaro, partenaire et CMO d'Intelligenza, a conclu : "Faire partie de HR Path représente pour nous une opportunité formidable de faire progresser notre expertise et de jouer un rôle à l'avant-garde des solutions RH. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec nos nouveaux collègues et d'avoir un impact substantiel sur le secteur."

À propos de HR Path

HR Path est un leader mondial des Ressources Humaines qui accompagne les entreprises pour lesquelles l'expérience humaine est essentielle à leur transformation digitale. Ses 3 lignes de métiers, Advise, Implement & Run, contribuent à la performance RH de ses clients.

Créé en 2001 à Paris et fort de ses 1 800 talents, HR Path conseille, intègre et opère dans 22 pays pour plus de 3 000 clients. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 215 millions d'euros.

À propos d'Intelligenza

Spécialisée dans les solutions SAP, WorkForce Software et Qualtrics pour les ressources humaines, Intelligenza offre un service personnalisé et une attention particulière à la gestion de la partie la plus importante d'une organisation : son personnel. Au-delà des plateformes et des produits qu'elle propose, l'entreprise valorise la qualité et l'agilité de tous ses processus, en maintenant un avantage concurrentiel qui allie l'expertise métier et technique tout au long du service de ses consultants. Fondée en 2008 par des consultants SAP HCM, son style opérationnel l'a positionnée comme une société de conseil en entreprise parmi les plus performantes.

