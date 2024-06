HUAWEI WATCH FIT 3: smartwatch é lançado no Brasil com novo design e funções de bem-estar aprimoradas

O dispositivo já está disponível para compra na Amazon, Mercado Livre e Shopee, com promoção de lançamento até o dia 27 de junho

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Consumer Business Group (CBG) anunciou hoje o lançamento do HUAWEI WATCH FIT 3, seu novo relógio inteligente focado em fashion e bem-estar. Chegando à sua terceira geração da linha FIT da Huawei, o lançamento representa a nova visão "Fashion Squared", ou "Moda ao Quadrado", da marca.

De acordo com Murillo Marques, gerente de Produtos da Huawei Brasil, "para este lançamento, a Huawei trouxe inovações em duas frentes principais: design e cuidados com o bem-estar1. O novo formato traz uma estética jovem e sofisticada, sendo ideal tanto para eventos sociais, quanto para se exercitar ou dormir, já que ele proporciona um uso confortável, independente da atividade, enquanto os novos algoritmos trazem dados e sugestões mais precisas e personalizadas para cada pessoa".

O relógio também vem com atualizações importantes em termos de esportes e saúde – agora os usuários poderão aproveitar uma experiência aprimorada do aplicativo Stay Fit, bem como a introdução dos novos TruSleepTM 4.0 e TruSeenTM 5.5 para monitoramento holístico da saúde¹.

Moda, Inovação e Conforto

Apresentando um design quadrado com bordas arredondadas, corpo de alumínio em liga e coroa giratória, o HUAWEI WATCH FIT 3 traz um visual impressionante e versátil, já que pesa apenas 26g e tem 9,9mm2 de espessura, oferecendo um uso confortável o dia todo. Para agradar os diferentes estilos, o smartwatch vem em diferentes cores e materiais, além de oferecer milhares de mostradores de relógios (opções grátis e pagas) para cada um personalizar do seu jeito.

O HUAWEI WATCH FIT 3 apresenta uma ampla tela AMOLED 2.5D ultra leve de 1,82 polegada, com uma proporção tela-corpo de 77,4%, oferecendo um aumento de 10% na área de exibição quando comparado com seu antecessor, para uma experiência visual mais expansiva. A tela expandida também permite um brilho máximo de 1.500 nits e se ajusta automaticamente ao ambiente do usuário, garantindo visibilidade ideal mesmo debaixo do sol.

TruSeenTM 5.5: monitoramento da saúde de última geração

O HUAWEI WATCH FIT 3 atualiza de forma abrangente seus recursos esportivos com base em três áreas de hábitos– Alimentação, Movimentos e Fitness. Para ajudar o usuário a entender melhor o que estão consumindo, o aplicativo Stay Fit traz uma biblioteca de alimentos atualizada com dados nutricionais e de calorias de 50 países e regiões. O usuário só precisa registrar suas refeições para que o app consiga calcular o déficit calórico de cada dia, com base nas atividades monitoradas pelo relógio, o que possibilita uma jornada de controle de peso mais científica¹.

Para encorajar os usuários a "se mexerem", o HUAWEI WATCH FIT 3 apresenta a Sugestão Inteligente. Quando a atividade diária ou as metas de exercícios e perda de gordura não são atingidas, o smartwatch sugere treinos específicos, incluindo a modalidade e duração da atividade física, com base nos hábitos dos usuários e nas condições climáticas, ajudando a se manterem sempre ativos e saudáveis³.

Outro recurso inovador que o relógio tem, dessa vez na área de "fitness", são as orientações por áudio e animações de aquecimento e alongamento, que ajudam os usuários a realizarem treinos mais seguros e eficientes. O aplicativo HUAWEI Health também oferece mais de 660 cursos de treino3, incluindo sessões exclusivas para perda de calorias e modelagem corporal projetadas pela influenciadora global de fitness Pamela Reif, criadas para suar e emagrecer.

O HUAWEI WATCH FIT 3 ainda conta com mais de 100 modalidades esportivas, incluindo atividades urbanas, ao ar livre, indoor e aquáticas, assim como E-sports, futebol e basquete, que são novidades no catálogo da marca.

De olho no bem-estar

Agora com o HUAWEI TruSeen™ 5.5, sistema responsável pelo monitoramento e análise da frequência cardíaca, oxigenação de sangue e outros indicadores vitais, o WATCH FIT 3 conta com algoritmo de autoaprendizagem, otimizando as capacidades de medição em cenários de sinais fracos. A novidade também introduz a análise de arritmia por onda de pulso, que é capaz de identificar e alertar o usuário caso haja algum cenário de risco¹.

As mulheres que buscam um melhor entendimento do seu ciclo também podem aproveitar os recursos de rastreamento para antecipar as fases da menstruação, que está com visual novo e mais prático. Agora elas também podem registrar diretamente os sintomas, proporcionando análises ainda mais precisas.

Equipado com o HUAWEI TruSleep™ 4.0, mais recente rastreador de sono baseado em ciência da marca, o WATCH FIT 3¹ oferece um monitoramento de sono mais preciso, analisando as horas de descanso para medir a qualidade do sono. Além disso, o novo recurso "Conscientização da Respiração do Sono" permite que os usuários durmam com mais tranquilidade, uma vez que o relógio analisa a oxigenação do sangue em tempo real, alertando caso identifique algum potencial problema. Ao final de cada noite, ele gera um relatório que reúne as principais informações do sono, incluindo sugestões para melhorar sua qualidade e uma pontuação geral.

Experiência de uso aprimorada

Pouco adiantaria oferecer tecnologia e recursos avançados se o relógio precisasse ficar o tempo todo na tomada, o que não é o caso dos vestíveis da Huawei. Com apenas uma carga, o smartwatch pode alcançar até 10 dias de bateria, ou até 7 dias de usos mais intensos4. Para emergências, o HUAWEI WATCH FIT 3 apresenta carregamento rápido, proporcionando até um dia de uso com uma carga de 10 minutos4.

Outra melhoria é em termos de UX, ou User Experience. Atualizado junto com o design do relógio para oferecer uma experiência mais envolvente, a interface do sistema ficou ainda mais intuitiva e fácil de navegar, introduzindo um novo esquema de cores e letras maiores. Por exemplo, a cor de fundo no Modo Esportes agora muda junto com a frequência cardíaca, para que os usuários possam ler instintivamente as informações sem se desconcentrar do treino.

Com os estilos de vida cada vez mais diversificados dos jovens, as funções de assistente inteligente do HUAWEI WATCH FIT 3 também foram melhoradas, suportando reprodução de música, câmera remota, visualização de notificações, respostas rápidas e personalizáveis de mensagens (apenas Android), previsão do tempo, assistente de voz e muito mais.

Lançamentos Huawei

Além da chegada do WATCH FIT 3, a Huawei também compartilhou informações sobre uma nova cor do WATCH GT 4 que deve chegar no final do mês e sobre o FreeBuds 6i, fone sem fio que reúne qualidade sonora de alta resolução, graves potentes, ANC inteligente atualizado e bateria duradoura, que também deve ser lançado no Brasil em breve.

Disponibilidade

O HUAWEI WATCH FIT 3 está disponível no Brasil desde 4 de junho de 2024, com um preço promocional de R$ 899,00 até o dia 27 de junho, na Amazon, Mercado Livre e Shopee, revendedores oficiais do produto5. Após esse período, o preço sugerido será de R$ 999,00, nos mesmos canais de venda.

Para ficar por dentro de tudo da marca, consulte a página oficial da Huawei.

1 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

2 Os dados são dos laboratórios da Huawei. Os dados reais podem variar ligeiramente dependendo da configuração, processo de fabricação e método de medição.

3 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

4 Os dados são dos laboratórios da Huawei. A duração real da carga da bateria pode variar dependendo das diferenças do produto, hábitos de uso e fatores ambientais.

5 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

