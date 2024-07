Hypontech listada entre os 9 principais fornecedores globais de inversores monofásicos pela Wood Mackenzie

SUZHOU, China, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hypontech, uma empresa líder em inovação técnica, foi classificada entre os 9 principais fornecedores globais de inversores monofásicos em 2023, de acordo com dados divulgados pela proeminente organização internacional de pesquisa em energia Wood Mackenzie.

Desde a sua criação, o inversor monofásico da série Hypon HPS tornou-se um dos principais modelos da Hypontech. A série HPS recebeu vários prêmios desde o seu lançamento e é altamente considerada pelo mercado por seu excelente desempenho. A fim de melhorar o desempenho de dissipação de calor, o inversor adota tecnologia de fundição de uma peça e um módulo PCBA integrado. Este ano, a Hypontech introduziu o mais recente inversor monofásico HPS 3-6K PRO, com atualizações significativas, como um aumento na corrente máxima de entrada para 16A, função AFCI, monitoramento on-line 24h e muito mais. Essas melhorias melhoraram ainda mais a segurança, a confiabilidade e a experiência do usuário do produto.

"Estamos profundamente honrados em alcançar resultados tão excelentes no mercado global", disse Leng Zhou, CEO da Hypontech. "Desde a nossa criação, a Hypontech tem mantido uma alta taxa de crescimento e expandido nossa participação de mercado. Estamos comprometidos em fornecer inversores e soluções de energia inteligentes, confiáveis e eficientes para atender às diversas necessidades de seus clientes em todo o mundo. Juntamente com o nosso compromisso com a inovação tecnológica e a otimização de produtos, damos grande ênfase ao investimento contínuo em P&D e à estreita colaboração com nossos clientes. Isso nos permite fornecer serviços abrangentes de pré-venda, vendas e pós-venda para garantir a melhor experiência possível ao cliente."

A marca Hypontech tem sido favorecida pelos clientes há muito tempo. Seja o ranking global publicado pela Wood Mackenzie, o prêmio "Top PV Brand" da EUPD por quatro anos consecutivos ou o reconhecimento dos sistemas de armazenamento de energia da Hypontech na Inspeção de Armazenamento de Energia 2024 da HTW Berlin, esses prêmios ressaltam o rápido crescimento e a confiança do cliente nos produtos da Hypontech.

Para mais informações, visite:

https://www.hypon.com/index.html

Sobre a Hypontech

A Hypontech é uma empresa líder em inovação técnica, especializada em inversores fotovoltaicos distribuídos e soluções inteligentes de gestão de energia. Como um fornecedor de soluções abrangentes, estamos comprometidos com o conceito de P&D de "qualidade em nosso DNA", rompendo continuamente as barreiras técnicas da indústria e garantindo mais de 100 patentes e direitos autorais. Nosso portfólio diversificado de produtos varia de 350W a 80KW, certificado por meio de testes rigorosos, garantindo cobertura abrangente em inversores de rede residenciais e comerciais, sistemas de armazenamento de energia, microinversores e soluções inteligentes de gerenciamento de energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465801/image_5031656_18395009.jpg

FONTE Hypontech