伍德麥肯茲最新報告：海鵬科技全球市場佔有率TOP9

其評估標準基於逆變器買方較為關切的企業運營、經濟類、技術類等指標，從製造經驗、垂直一體化率、產能產量、全球出貨量、產品技術、研發實力、財務指標、社會責任和第三方質量認證這九個維度進行考量。

需求驅動創新 持續追求卓越

本次在評估報告中，收穫如此優異的排名成績，足以證明海鵬科技在技術創新和市場拓展方面的卓越能力。一直以來，海鵬科技致力於提供高效、可靠、智能的光儲逆變器產品和能源解決方案，滿足全球客戶的多樣化需求，高度重視在研發方面持續投入，追求技術的不斷創新和產品的優化升級。同時，海鵬科技還注重與客戶的緊密合作，提供全方位的售前、售中、售後服務，確保客戶在使用過程中獲得最佳體驗。

實力認證王牌 口碑經久不衰

海鵬科技單相併網逆變器HPS系列作為公司王牌產品之一，採用一體壓鑄技術，集成PCBA模塊，有效提升散熱性能，其出色的表現受到市場檢驗及認可，自問世以來收穫好評無數。不止於此，海鵬於近期推出全新升級單相併網逆變器HPS PRO系列，在上一代產品卓越特點的基礎上，新增了AFCI、陰影掃描和24h監控等功能，全面的軟硬件升級使機器壽命更長，運維更智能，使用更安心。

布局全球市場 創造一流品牌

全球化是海鵬科技的重要發展戰略之一，公司在世界多地建立子公司和本地倉儲，形成了覆蓋廣泛的全球化服務網絡，為全球客戶提供本土化的解決方案與服務。未來，海鵬科技將繼續秉持「客戶至上、創新驅動」的理念，進一步提升產品競爭力和品牌影響力，以領先的技術和產品打造全球光伏品牌，爭創世界一流企業，為建設美好零碳家園助力。

海鵬科技CEO周輝傑表示：「能夠在全球市場上取得這樣優異的成績，我們深感榮幸，這對我們來說是肯定更是激勵。2024年以來，海鵬一直保持高速增長，市場份額不斷擴大，我們有信心未來在全球光伏市場佔據更大的份額和更高的地位，為全球新能源產業的可持續發展貢獻更多海鵬力量。」

SOURCE 海鵬科技