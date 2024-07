IAS ANUNCIA CAMPEÕES DA CAMPANHA EU E MEU PROFISSIONAL DE SAÚDE DE 2024 PARA HOMENAGEAR SERVIÇOS EXEMPLARES SEM ESTIGMA

— A Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde (MMHCP) 2024, apoiada pela Gilead Sciences pelo terceiro ano consecutivo, homenageia 18 profissionais da linha de frente que prestam serviços de HIV exemplares, inclusivos e livres de estigma no Brasil, Hong Kong, México, Taiwan e, agora, na Turquia —

GENEBRA, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A IAS – Sociedade Internacional de AIDS (International AIDS Society) – com parceiros locais, homenageou hoje, 18 vencedores da Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde do Brasil, Hong Kong, México, Taiwan e Turquia. Este prêmio celebra os esforços incansáveis dos profissionais de saúde da linha de frente que navegam pelos desafios do estigma e da discriminação para fornecer prevenção, tratamento e assistência de boa qualidade para populações-chave com HIV.

Apesar da diminuição nas taxas de novas aquisições, o estigma e a discriminação continuam sendo desafios significativos no tratamento do HIV. De acordo com o People Living with HIV Stigma Index 2.0 Global Report 2023[1], embora 93,5% dos entrevistados estivessem recebendo tratamento para o HIV, a maioria relatou ter sido estigmatizado por sua condição de portador do HIV. Além disso, 3% dos entrevistados foram estigmatizados e discriminados pela equipe da unidade de saúde e 26,9% admitiram ter interrompido o seu tratamento do HIV. Essas constatações indicam que estamos longe de atingir a meta da Estratégia Global de AIDS de reduzir o preconceito e a discriminação para menos de 10% até 2025 e destacam a necessidade de uma ação colaborativa para estabelecer ambientes de atendimento ao HIV isentos de estigmatização em todo o mundo.

Desde 2021, a Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde, está sendo realizada no Brasil, Hong Kong, México e Taiwan em parceria com a Gilead Sciences e parceiros locais, GESTOS – Soropositividade, Comunicação e Gênero, Hong Kong AIDS Foundation, Inspira Cambio A.C, Taiwan AIDS Foundation e Pozitif-iz Association Türkiye. Este ano, marcando seu terceiro ano de colaboração, a Campanha se expandiu para a Turquia, significando um marco crucial na luta global contra o estigma e a discriminação relacionados ao HIV. Esta expansão ressalta nosso compromisso inabalável em promover a sustentabilidade do sistema de saúde e avançar o atendimento centrado nas pessoas em nível global.

Impulsionada por populações-chave afetadas pelo HIV, a Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde serve como uma plataforma para homenagear as contribuições dos profissionais de saúde que influenciaram positivamente suas vidas. Isso vai além de reconhecer a dedicação e a paixão dos profissionais da linha de frente; também incentiva a propagação e capacita outras pessoas a confrontar e desafiar o estigma que continua a impedir o progresso na resposta ao HIV.

Os Profissionais de Saúde vencedores deste ano (em ordem alfabética) são:

Andréa Carla Almeida de Araújo, CTA/SAE Jaguaribe, Brasil

Richardson Barroso , Hospital Otávio de Freitas, Brasil

Eline Gomes , Lactário de Caruaru, Brasil

Patricia Holanda , UDM de Cajazeiras, Brasil

Alex Siu Wing Chan , The Hong Kong AIDS Foundation, Hong Kong

Sze Nga Chan , Hospital Queen Elizabeth, Hong Kong

Grace Cy Lui , Universidade Chinesa de Hong Kong , Hong Kong

Bonnie Chun Kwan Wong , Sociedade de Medicina do HIV de Hong Kong , Hong Kong

Carlos Batalla , Positivxs Morelos, México

Yuliana Italia López Bueno, Instituto Mexicano de Seguridade Social, México

Hsin-Yen Ku , Hospital Taoyuan, Taiwan

Chia-Wen Li , Hospital Universitário Nacional Cheng Kung, Taiwan

Yu-wen Tang, Hospital Universitário Nacional Cheng Kung, Taiwan

Meng-Tzu Wu , Associação Taiwan Amor e Esperança, Taiwan

Ayşe Akaltun, Centro de Aconselhamento e Testes Voluntários do Município de Ankara Çankaya, Turquia

Metin Sinan Elmalıoğlu, Farmácia Renk, Turquia

Cansu Ecem Kesgin, Querencia Psychology, Turquia

Hüsnü Pullukçu, Faculdade de Medicina da Universidade Ege, Departamento de Doenças Infecciosas, Türkiye

"Abordar o estigma relacionado ao HIV é uma parte crucial para a criação de um mundo no qual esse vírus não represente mais uma ameaça à saúde pública e ao bem-estar individual", disse Birgit Poniatowski, diretora executiva da IAS. "Nossos vencedores do MMHCP e parceiros com ideias semelhantes estão abrindo caminho em direção a esse objetivo. Eles estão promovendo o acesso equitativo aos cuidados e capacitando as pessoas que vivem com HIV a buscar apoio e tratamento sem medo de discriminação, garantindo que todos possam desfrutar de seus direitos à saúde e ao bem-estar."

"A Gilead está comprometida em criar um mundo mais saudável para todas as pessoas – não importa onde vivam ou quem sejam. Um componente essencial para atingir essa visão é colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos para ajudar a reduzir as barreiras ao atendimento, incluindo estigma e discriminação. Temos orgulho de apoiar os vencedores do MMHCP deste ano, que compartilham nossa visão e trabalham apaixonadamente todos os dias para melhorar a saúde em suas comunidades", disse Janet Dorling, vice-presidente sênior da Gilead, Intercontinental Region e Gilead Patient Solutions.

Para saber mais sobre a Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde, visite:https://www.iasociety.org/me-and-my-healthcare-provider

Sobre a Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde

Criada em 2016, a Campanha Eu e Meu Profissional de Saúde, apoiada pela Gilead Sciences, reconhece os profissionais de saúde da linha de frente que oferecem prevenção, tratamento, cuidado de qualidade e outros serviços para populações-chave com HIV, muitas vezes diante do estigma e da discriminação. A Campanha visa construir uma melhor compreensão do que motiva esses campeões da saúde a fornecer serviços inclusivos e livres de estigma, amplificar suas histórias para encorajar a propagação e capacitar outros a enfrentar o estigma.

Sobre o IAS

IAS – a Sociedade Internacional de AIDS – reúne, educa e defende um mundo no qual o HIV não representa mais uma ameaça à saúde pública e ao bem-estar individual. Após o surgimento do HIV e da AIDS, cientistas preocupados criaram a IAS para reunir especialistas de todo o mundo e disciplinas para promover uma resposta orquestrada ao HIV. Hoje, a IAS e seus membros unem cientistas, formuladores de políticas e ativistas para galvanizar a resposta científica, construir solidariedade global e aumentar a dignidade humana para todos aqueles que vivem com e são afetados pelo HIV. A IAS também sedia as conferências de HIV mais prestigiosas do mundo: a Conferência Internacional de AIDS, a Conferência da IAS sobre Ciência do HIV e a Conferência de Pesquisa para Prevenção do HIV.

