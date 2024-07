IAS ANUNCIA A LOS CAMPEONES DE LA CAMPAÑA 2024 "ME AND MY HEALTHCARE PROVIDER" PARA PREMIAR A LOS SERVICIOS SIN ESTIGMA MÁS DESTACADOS

- La Campaña 2024 Me and My Healthcare Provider (MMHCP), apoyada por Gilead Sciences por tercer año consecutivo, rinde homenaje a 18 trabajadores de primera línea que prestan servicios de VIH inclusivos y libres de estigma ejemplares en Brasil, Hong Kong, México, Taiwán y, ahora, Turquía.-

GINEBRA, 16 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés), junto con sus socios locales, ha premiado hoy a 18 Campeones de "Me and My Healthcare Provider" de Brasil, Hong Kong, México, Taiwán y Turquía. Este premio celebra los incansables esfuerzos de los trabajadores sanitarios de primera línea que afrontan los retos del estigma y la discriminación para proporcionar prevención, tratamiento y atención del VIH de buena calidad a las poblaciones clave.

A pesar del descenso de las tasas de nuevas infecciones, el estigma y la discriminación siguen siendo retos importantes en la atención del VIH. Según el Índice 2.0 de estigmatización de las personas que viven con VIH[1], aunque el 93.5% de los encuestados recibía tratamiento contra la enfermedad, la mayoría declaró haber experimentado un estigma interiorizado asociado a su estado serológico. Además, el 3% de los encuestados se enfrentó estigma y discriminación por parte del personal de los centros sanitarios y el 26.9% admitió haber interrumpido o abandonado su tratamiento contra el VIH. Estos resultados indican que estamos lejos de alcanzar el objetivo de la Estrategia Mundial contra el Sida de reducir el estigma y la discriminación por debajo del 10% para 2025 y evidencian la necesidad de una acción colaborativa para establecer entornos de atención del VIH libres de estigma en todo el mundo.

Desde 2021, la Campaña Me and My Healthcare Provider, apoyada por Gilead Sciences, se lleva a cabo en Brasil, Hong Kong, México y Taiwán en colaboración con Gilead y sus socios locales, GESTOS - VIH, Comunicación y Género, Fundación Hong Kong contra el SIDA, Inspira Cambio A.C, Fundación Taiwán contra el SIDA y Pozitif-iz Association Türkiye. Este año, el tercero de colaboración, la campaña se ha ampliado a Turquía, lo que supone un hito crucial en la lucha mundial contra el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Esta ampliación subraya nuestro compromiso inquebrantable con la promoción de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y el avance de la atención centrada en las personas a escala mundial.

Impulsada por las poblaciones clave afectadas por el VIH, la campaña Me and My healthcare provider sirve de plataforma para rendir homenaje a las contribuciones de los proveedores de atención sanitaria que han influido positivamente en sus vidas. Va más allá de reconocer la dedicación y la pasión de los trabajadores de primera línea; también exhorta a que se replique y fortalece a otras personas para que enfrenten y desafíen el estigma que continúa obstaculizando el progreso en la respuesta contra el VIH.

Los campeones proveedores de asistencia médica de este año (por orden alfabético) son:

Andréa Carla Almeida de Araújo, CTA/SAE Jaguaribe, Brasil

Richardson Barroso , Otávio del Hospital Freitas en Brasil

, Otávio del Hospital Freitas en Brasil Eline Gomes , Lactário de Caruaru en Brasil

, Lactário de Caruaru en Brasil Patricia Holanda , UDM de Cajazeiras en Brasil

, UDM de Cajazeiras en Brasil Alex Siu Wing Chan , Fundación Hong Kong de SIDA en Hong Kong

, Fundación de SIDA en Sze Nga Chan , Hospital Queen Elizabeth, Hong Kong

, Hospital Queen Elizabeth, Grace Cy Lui , Universidad China de Hong Kong en Hong Kong

, Universidad China de en Bonnie Chun Kwan Wong , Sociedad de Hong Kong para la Medicina del VIH en Hong Kong

, Sociedad de para la Medicina del VIH en Carlos Batalla , Positivxs Morelos en México

, Positivxs Morelos en México Yuliana Italia López Bueno, Instituto Mexicano del Seguro Social, México

Hsin-Yen Ku , Hospital Taoyuan en Taiwán

, Hospital Taoyuan en Taiwán Chia-Wen Li , Hospital Nacional Universitario Cheng Kung en Taiwán

, Hospital Nacional Universitario Cheng Kung en Taiwán Yu-wen Tang, Hospital Nacional Universitario Cheng Kung, Taiwán

Meng-Tzu Wu , Taiwan Love and Hope Association en Taiwán

, Taiwan Love and Hope Association en Taiwán Ayşe Akaltun, Centro Municipal Voluntario de Orientación y de Pruebas Çankaya en Ankara , Turquía

, Turquía Metin Sinan Elmalıoğlu, Farmacia Renk, Turquía

Cansu Ecem Kesgin, Psicología Querencia, Turquía

Hüsnü Pullukçu, Facultad de Medicina de la Universidad Ege, Departamento de Enfermedades Infecciosas, Turquía

"Abordar el estigma relacionado con el VIH es una parte crucial de la creación de un mundo en el que el VIH ya no represente una amenaza para la salud pública y el bienestar individual", declaró Birgit Poniatowski, Directora Ejecutiva de la IAS. "Nuestros campeones del MMHCP y socios afines están pavimentando el camino para lograr ese objetivo. Están fomentando el acceso equitativo a la atención y capacitando a las personas que viven con el VIH para que busquen apoyo y tratamiento sin miedo a la discriminación, garantizando que todos y todas puedan disfrutar de sus derechos a la salud y el bienestar."

"Gilead se ha comprometido a crear un mundo más sano para todas las personas, independientemente de dónde vivan o quiénes sean. Un componente clave para lograr esta visión es poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos para ayudar a reducir las barreras a la atención, incluyendo el estigma y la discriminación. Estamos orgullosos de apoyar a los Campeones MMHCP de este año que comparten nuestra visión y trabajan con pasión cada día para mejorar la salud en sus comunidades", dijo Janet Dorling, Vicepresidenta Senior Región Intercontinental y Soluciones para Pacientes de Gilead.

Para más información sobre la campaña "Me and My Healthcare provider" visite: https://www.iasociety.org/me-and-my-healthcare-provider

Sobre la Campaña My healthcare provider and Me

Creada en 2016 y apoyada por Gilead Sciences, reconoce a los trabajadores sanitarios de primera línea que prestan servicios de calidad de prevención, tratamiento y atención del VIH y otros servicios a poblaciones clave, a menudo enfrentándose al estigma y la discriminación. El objetivo de la campaña es comprender mejor lo que motiva a estos campeones de la atención sanitaria a prestar servicios inclusivos y libres de estigma, difundir sus historias para fomentar la replicación y capacitar a otros para hacer frente al estigma.

Acerca de la IAS

La Sociedad Internacional del Sida (IAS) convoca, educa y aboga por un mundo en el que el VIH deje de representar una amenaza para la salud pública y el bienestar individual. Tras la aparición del VIH y el SIDA, un grupo de científicos crearon la IAS para reunir a expertos de todo el mundo y de distintas disciplinas con el fin de promover una respuesta conjunta al VIH. En la actualidad, la IAS y sus miembros reúnen a científicos, actores políticos y activistas para impulsar la respuesta científica, fomentar la solidaridad mundial y mejorar la dignidad humana de todas y todos aquellos que viven con VIH o que se han visto afectados por él. La IAS también acoge las conferencias sobre el VIH más prestigiosas del mundo: la Conferencia Internacional sobre el SIDA, la Conferencia de la IAS sobre la Ciencia del VIH y la Conferencia sobre Investigación para la Prevención del VIH.

