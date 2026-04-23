IBM busca a próxima onda de inovação no esporte

O mercado global do esporte, estimado em US$ 2,3 trilhões, apresenta crescimento robusto, com receitas anuais projetadas para alcançar US$ 8,8 bilhões até 2050. Diante desse cenário, ligas, equipes e organizadores de torneios esportivos estão avaliando como utilizar inteligência artificial e soluções corporativas para melhorar o desempenho, gerar novas fontes de receita e oferecer experiências mais inteligentes aos fãs.

O IBM Sports Tech Startup Challenge é uma iniciativa global criada para destacar startups impulsionadas por IA com potencial para redefinir a indústria do esporte. O programa inclui uma série de eventos regionais independentes em diferentes países, além de uma competição exclusiva, realizada apenas por convite.

RIO DE JANEIRO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A única competição de pitch do programa, o IBM Sports Tech Startup Prize Competition, no Web Summit Lisboa, pode tornar a startup vencedora elegível para firmar um acordo com a equipe de Parcerias de Esporte e Entretenimento da IBM para o desenvolvimento de uma prova de conceito remunerada, no valor de até US$ 100 mil.

"O IBM Sports Tech Startup Challenge nos oferece uma oportunidade única de combinar a ampla experiência da IBM em tecnologia para o esporte com as ideias inovadoras de fundadores do mundo todo", afirma Emily Fontaine, diretora global de Venture Capital da IBM. "Do desempenho de atletas ao engajamento dos fãs, estamos entusiasmados em conhecer inovadores e ajudar a desenvolver soluções com potencial real de impacto para o crescimento e o sucesso do setor esportivo. Este programa vai além de uma competição de apresentações: é uma plataforma de lançamento para a próxima geração da IA aplicada ao esporte."

O programa de 2026 já está definido. A IBM buscará ideias inovadoras na interseção entre esporte e tecnologia, com foco em soluções disruptivas em todo o seu portfólio tecnológico, em colaboração com sua equipe global de parcerias em esportes e entretenimento

Sobre a iniciativa IBM Sports Tech Startup Challenge

Com duração de um ano, o programa contará com uma série de apresentações independentes de startups durante o Web Summit Rio, Web Summit Vancouver e Web Summit Lisboa, além de eventos paralelos realizados em grandes encontros de tecnologia e esporte ao redor do mundo.

Essas apresentações oferecem uma plataforma para que fundadores de startups de tecnologia esportiva apresentem suas soluções a um público global, incluindo mídia especializada e importantes tomadores de decisão do setor.

As showcases têm como objetivo principal gerar visibilidade e oportunidades de networking com equipes da IBM Ventures, do time de Parcerias em Esportes e Entretenimento da IBM, investidores de capital de risco e líderes de tecnologia. A participação nesses eventos não confere elegibilidade, prioridade ou avanço para a competição IBM Sports Tech Startup Prize, que é exclusiva para convidados e acontece no Web Summit Lisboa.

Um grupo seleto de startups será convidado, a critério exclusivo da IBM, para participar da IBM Sports Tech Startup Prize Competition, no Web Summit Lisboa. As startups selecionadas apresentarão suas soluções e concorrerão ao prêmio de prova de conceito.

As propostas poderão ser avaliadas por executivos da IBM Ventures e da área de Parcerias em Esportes e Entretenimento da IBM, além de atletas reconhecidos e líderes do setor de venture capital, com base nos critérios definidos no regulamento oficial, que será divulgado nas próximas semanas.

A startup vencedora da competição, realizada apenas por convite, poderá ser elegível para firmar um acordo separado com a IBM para o desenvolvimento de uma prova de conceito de até US$ 100 mil, sujeito ao escopo negociado, às aprovações internas necessárias e à assinatura da documentação definitiva.

Como se inscrever

Startups interessadas em participar do IBM & Web Summit Sports Tech Startup Challenge podem obter mais informações por meio do portal de startups do Web Summit.

As inscrições devem ser feitas especificamente para os eventos de apresentação de interesse:

Para o Web Summit Vancouver, Rio e Lisboa, as startups devem se inscrever nos respectivos sites do Web Summit.

Para eventos paralelos organizados pela IBM, incluindo Tech Weeks e grandes eventos esportivos, as inscrições devem ser feitas no site da IBM Ventures.

Detalhes sobre elegibilidade, prazos e critérios de seleção estarão disponíveis tanto no site do Web Summit quanto no da IBM

Onde você pode apresentar sua proposta:

Sobre a IBM no esporte

Há mais de três décadas, a IBM atua como parceira tecnológica de organizações esportivas globais, incluindo o Masters, Wimbledon, US Open, Scuderia Ferrari HP, UFC e ESPN Fantasy Football. A empresa desenvolve soluções em conjunto com esses parceiros para ampliar o engajamento dos fãs, transformar plataformas digitais e oferecer insights avançados sobre esportes, equipes e atletas.

Com o IBM Sports Tech Startup Challenge, a IBM amplia essa expertise para a comunidade de startups, acelerando a inovação na convergência entre inteligência artificial e esporte.

Informações importantes

Os eventos IBM Sports Tech Startup Showcase são iniciativas independentes voltadas exclusivamente à visibilidade e ao networking. A participação, seleção ou reconhecimento em uma showcase não garante elegibilidade, prioridade, classificação ou avanço no processo seletivo.

Apenas a IBM Sports Tech Startup Prize Competition, realizada no Web Summit Lisboa, oferece a possibilidade de avaliação para uma prova de conceito, sendo os convites emitidos exclusivamente a critério da IBM.

A participação ou vitória em apresentações não garante investimento, prova de conceito, parceria comercial ou qualquer relacionamento comercial presente ou futuro com a IBM.

Qualquer desenvolvimento potencial de prova de conceito está sujeito aos requisitos internos da IBM, às aprovações aplicáveis e à assinatura de contratos definitivos.

Visite o portal IBM Ventures e o site do Web Summit para se candidatar e entre em contato com Ellie Truitt. [email protected] Em caso de dúvidas, entre em contato.

Sobre a IBM

A IBM é uma das principais fornecedoras globais de nuvem híbrida, IA e serviços de consultoria. A empresa ajuda clientes em mais de 175 países a extrair insights de dados, otimizar processos, reduzir custos e conquistar vantagem competitiva. Mais de 4.000 organizações governamentais e corporativas em setores críticos — como serviços financeiros, telecomunicações, aviação e saúde — confiam na nuvem híbrida da IBM e no Red Hat OpenShift para acelerar transformações digitais de forma segura e eficiente.

As inovações da IBM em IA, computação quântica e soluções específicas por setor oferecem opções abertas e flexíveis, sempre com foco em confiança, transparência, responsabilidade, inclusão e serviço.

Mais informações: https://brasil.newsroom.ibm.com/

Contato de imprensa – Weber Shandwick

Victor Lopes | Heloísa Macedo | [email protected]

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FONTE IBM