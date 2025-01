IBM e L'Oréal construirão o primeiro modelo de IA para promover a criação de Cosméticos Sustentáveis

PARIS e NOVA IORQUE, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A IBM (NYSE: IBM) e a L'Oréal, empresa líder mundial em beleza, anunciaram uma colaboração para alavancar a tecnologia e a experiência de inteligência artificial generativa (GenAI) para descobrir novos insights em dados de formulação cosmética, facilitando o uso de matérias-primas sustentáveis para redução de desperdício de energia e suprimentos. Este esforço exclusivo desenvolverá um modelo de base de IA personalizado, projetado para aumentar significativamente a capacidade das equipes de pesquisa e inovação da L'Oréal de atingir desempenho e satisfação extra do consumidor em todas as categorias de cosméticos e em todo o mundo. Acredita-se que o modelo de base da formulação seja o primeiro do gênero na indústria, redefinindo a inovação em IA na intersecção entre beleza, química e tecnologia.

A colaboração combina a experiência incomparável da L'Oréal em ciência cosmética com as tecnologias de inteligência artificial de ponta da IBM para descobertas científicas, para desbloquear um futuro onde a ciência e a tecnologia podem informar ou ajudar a priorizar soluções que sejam ecologicamente responsáveis e inovadoras. Para preservar os recursos naturais, é fundamental explorar materiais renováveis e de origem sustentável. Este esforço contribuirá para ajudar a meta da L'Oréal For the Future de obter a maioria de suas fórmulas de produtos baseadas em materiais de origem biológica e/ou na economia circular até 2030.

"Como parte do nosso Programa de Transformação Digital, esta parceria ampliará a velocidade e a escala do nosso pipeline de inovação e reformulação, com produtos sempre alcançando padrões mais elevados de inclusão, sustentabilidade e personalização." Stéphane Ortiz, Chefe de Inovação & Desenvolvimento de Produtos – L'Oréal Research & Innovation.

"Com base em anos de experiência única em ciência da beleza e estruturação de dados, esta importante aliança com a IBM está abrindo uma nova era para nosso processo de inovação e desenvolvimento", disse Matthieu Cassier, Diretor de Transformação Digital da L'Oréal Research & Innovation.

"Esta colaboração é uma aplicação verdadeiramente impactante de IA generativa, alavancando o poder da tecnologia e da experiência para o bem do planeta", disse Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice-Presidente para Europa e África e Diretor de Pesquisa da IBM em Zurique. "Na IBM, acreditamos no poder da IA personalizada e desenvolvida especificamente para ajudar a transformar negócios. Usando nossa mais recente tecnologia de IA, a L'Oréal será capaz de obter insights significativos de sua rica fórmula e dados de produtos para criar um modelo de IA personalizado que ajude a atingir suas metas operacionais e continuar criando produtos sustentáveis e de alta qualidade."

"Esta aliança entre expertise altamente especializada em inteligência artificial e cosméticos busca revolucionar a formulação cosmética. "Ele incorpora o espírito da pesquisa aumentada por IA, enfatizando a sustentabilidade e a diversidade", declara Guilhaume Leroy-Méline, engenheiro distinto da IBM, CTO de serviços de transformação de negócios, IBM Consulting France.

A criação deste modelo de IA usará um grande número de formulações e pontos de dados de componentes para acelerar múltiplas tarefas a serem executadas pela L'Oréal, incluindo a formulação de novos produtos, reformulação de cosméticos existentes e otimização para produção em escala — ferramentas que equiparão melhor os 4 mil pesquisadores da L'Oréal em todo o mundo nos próximos anos. Além disso, a IBM Consulting apoiará a L'Oréal em seu objetivo de repensar e redesenhar o processo de descoberta de formulações. Entender o comportamento dos ingredientes renováveis em fórmulas cosméticas ajudará a L'Oréal a desenvolver linhas de produtos mais sustentáveis, com maior inclusão e personalização para seus consumidores ao redor do mundo.

Modelos de base são um tipo de modelo de IA treinado em um amplo conjunto de dados não rotulados, capazes de executar diversas tarefas e aplicar informações de uma situação a outra. Esses modelos avançaram significativamente o campo da tecnologia de processamento de linguagem natural (PLN) nos últimos anos, e a IBM é pioneira em aplicações de modelos básicos além da linguagem, em áreas como química, séries temporais e modalidades geoespaciais. A tecnologia de IA da IBM tem o potencial de aumentar a criatividade da L'Oréal em encontrar novas formulações cosméticas para transformar a indústria da beleza.A L'Oréal, juntamente com a experiência e tecnologia da IBM, ajudará a moldar um futuro onde a inovação encontra a sustentabilidade, entregando produtos que serão tão únicos quanto as pessoas que os usam diariamente.

Sobre a L'Oréal

Por 115 anos, a L'Oréal, líder mundial em beleza, se dedicou a uma única coisa: satisfazer as aspirações de beleza dos consumidores em todo o mundo. Nosso propósito, criar a beleza que move o mundo, define nossa abordagem à beleza como essencial, inclusiva, ética, generosa e comprometida com a sustentabilidade social e ambiental. Com nosso amplo portfólio de 37 marcas internacionais e compromissos ambiciosos de sustentabilidade em nosso programa L'Oréal para o Futuro, oferecemos a cada pessoa ao redor do mundo o melhor em termos de qualidade, eficácia, segurança, sinceridade e responsabilidade, ao mesmo tempo em que celebramos a beleza em sua infinita pluralidade.

Com mais de 90 mil funcionários comprometidos, uma presença geográfica equilibrada e vendas em todas as redes de distribuição (e-commerce, mercado de massa, lojas de departamento, farmácias, perfumarias, salões de beleza, varejo de marca e de viagem), em 2023 o Grupo gerou vendas no valor de 41,18 bilhões de euros. Com 20 centros de pesquisa em 11 países ao redor do mundo e uma equipe dedicada de Pesquisa e Inovação de mais de 4.000 cientistas e 6.400 talentos digitais, a L'Oréal está focada em inventar o futuro da beleza e se tornar uma potência em Beauty Tech.

Mais informações em https://www.loreal.com/en/mediaroom

Sobre a IBM

A IBM é uma fornecedora líder global de nuvem híbrida e IA, além de expertise em consultoria. Ajudamos clientes em mais de 175 países a capitalizar insights de seus dados, otimizar processos de negócios, reduzir custos e obter vantagem competitiva em seus setores. Mais de 4 mil entidades governamentais e corporativas em áreas de infraestrutura crítica, como serviços financeiros, telecomunicações e assistência médica, contam com a plataforma de nuvem híbrida da IBM e o Red Hat OpenShift para afetar suas transformações digitais de forma rápida, eficiente e segura. As inovações revolucionárias da IBM em IA, computação quântica, soluções de nuvem específicas do setor e consultoria oferecem opções abertas e flexíveis aos nossos clientes. Tudo isso é respaldado pelo compromisso de longa data da IBM com confiança, transparência, responsabilidade, inclusão e serviço. Visite www.ibm.com

Contato:

Brittany Forgione

IBM

[email protected]

Stéphanie Glemot

IBM France

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2319830/5118449/IBM_LOGO_1.jpg

FONTE IBM