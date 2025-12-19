Estudo do banco BV revela alta no uso do cartão de crédito para alimentação e transporte

Análise do BV mostra que o valor médio gasto por compra nessas categorias acompanhou a alta de preços de alimentos e combustíveis no último ano.

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Estudo do banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e líder no financiamento de veículos leves usados há 12 anos consecutivos, identificou um aumento expressivo nos gastos dos consumidores com alimentação e transporte pagos com cartão de crédito ao longo dos últimos 12 meses.

Segundo levantamento do banco, o valor autorizado em transações cresceu 23,7% na categoria transporte e 9,7% em supermercados, comparando o período acumulado até setembro de 2024 versus acumulado até setembro de 2025.

O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento do ticket médio — e não pela quantidade de transações —, sinal de que os preços mais altos continuam pressionando o orçamento do consumidor. Esse movimento também reflete o trabalho do BV em estratégias voltadas a elevar o engajamento e entregar mais valor ao cliente, transformando o cartão em um aliado do planejamento financeiro ao oferecer benefícios que ajudam a otimizar gastos essenciais. No período analisado, o ticket médio em supermercados cresceu 10,5%, enquanto o de transporte avançou 22%.

Os resultados acompanham a variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que apontou alta acumulada de 6,0% nos alimentos e bebidas e de 5,9% nos transportes nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2025, conforme dados do IBGE.

"O aumento das despesas em alimentação e transporte mostra o quanto o custo de vida do trabalhador segue pressionado. Mesmo com sinais de desaceleração em alguns itens, a inflação de serviços e o preço dos alimentos tem peso importante para o orçamento das famílias. Isso é evidenciado pelo comportamento de consumo captado pelas transações de cartão", avalia Carlos Lopes, economista do banco BV.

Além de refletir o cenário de preços, o estudo também evidencia o papel do cartão de crédito como instrumento essencial no dia a dia dos consumidores.

"O cartão segue sendo um meio de pagamento prático, seguro e amplamente aceito, o que o torna uma ferramenta importante de organização financeira e conveniência para as famílias", explica Daniel Monteiro, diretor de Seguros, Conta e Cartão do BV. "Para fortalecer essa relação, buscamos ampliar o engajamento oferecendo benefícios que realmente impactem o orçamento, como programas de cashback e descontos em parceiros estratégicos, transformando o cartão em um verdadeiro aliado no dia a dia."

FONTE BANCO BV