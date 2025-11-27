IBV Auto: Mercado de usados mantém equilíbrio e deve avançar 3,1% em 2026

Inflação dos usados deve perder força e crescer abaixo do IPCA e do ritmo projetado para 2025

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O cenário econômico projetado para 2026 deve ganhar um tom de moderação e isso também deve se refletir no mercado de veículos usados, de acordo com o Relatório de Perspectivas Macroeconômicas elaborado pelo banco BV. Com a desaceleração do mercado de trabalho e a manutenção de um nível elevado de endividamento das famílias, a expectativa do banco é de que o IBV Auto, índice lançado pela instituição em setembro deste ano e que mede a variação de preços de automóveis leves usados, registre alta de 3,1% no ano.

O ritmo previsto não apenas é inferior ao crescimento estimado para 2025, de 5,5%, como deve ficar abaixo da inflação cheia, medida pelo IPCA, cuja projeção é de 4,3% para o próximo ano. Mesmo com a perspectiva de queda dos juros ao longo de 2026, a combinação de crédito ainda caro, renda em desaceleração e maior cautela do consumidor deve manter a valorização dos usados em trajetória mais contida.

Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV, afirma que a dinâmica projetada para o indicador reflete a desaceleração esperada para a economia brasileira. "A taxa de juros elevada deverá continuar impactando defasadamente a economia, moderando seu ritmo de crescimento e reduzindo a pressão sobre os preços. Este comportamento deverá estar presente também no mercado de veículos e fazer com que o IBV Auto mostre desaceleração em 2026".

Para Jamil Ganan, diretor de Negócios de Varejo do banco BV, o consumidor entra em 2026 mais atento ao custo total do veículo e buscando alternativas de menor desembolso. "Temos observado um cliente que pesquisa mais e avalia melhor antes de fechar negócio. Isso mantém o mercado ativo, porém em um ritmo mais moderado. O ano de 2026 deve ser de equilíbrio, e a queda gradual dos juros pode contribuir para quem deseja financiar, sem necessariamente gerar grandes pressões de preço."

Metodologia e critérios

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador. O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

FONTE banco BV