Banco BV tem lucro recorde de R$ 1,865 bilhão em 2025, alta de 8,3%

ROE anual de 15,3% é o maior da história do banco; carteira de crédito cresce 7,9% e atinge R$ 97,7 bilhões no ano

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, alcançou lucro líquido recorrente recorde de R$ 1,865 bilhão em 2025, aumento de 8,3% em relação ao ano anterior. O resultado consolida a trajetória de solidez, reflete a consistência da estratégia e a resiliência do modelo de negócios do banco, levando o ROE recorrente a 15,3% no ano — o maior da história da instituição.

O BV encerrou o quarto trimestre também com fortes resultados. No período, o lucro líquido recorrente foi de R$ 465 milhões e o ROE de 15,1%. A carteira de crédito cresceu 7,9%, para R$ 97,7 bilhões, com destaque para as operações do varejo, que somaram R$ 69,3 bilhões, alta de 12,5% na comparação com mesmo trimestre de 2024.

"O lucro e ROE recordes vieram acompanhados da manutenção da nossa liderança em produtos com garantia, além de avanços importantes na estratégia relacional do BV e ganhos de eficiência operacional", afirma Gustavo Sousa, CEO do BV. "Como especialistas em crédito com garantia, iniciamos um novo ciclo para avançar na democratização do crédito no Brasil", diz.

No varejo, a carteira de veículos leves usados aumentou 11% no ano, mantendo o BV na liderança deste segmento pelo 13º ano consecutivo. A originação foi recorde e totalizou R$ 8,1 bilhões, um volume 23,9% maior que o do terceiro trimestre e 12,9% maior que o quarto trimestre de 2024.

Houve expansão também nas carteiras de veículos pesados usados e EGV (Empréstimo com Garantia de Veículo). O crescimento em pesados usados reflete a estratégia do banco, que vem ampliando sua atuação no segmento e consolidando sua liderança, com uma carteira que teve alta de 46,8% e somou R$ 3,3 bilhões no ano. Já a carteira de EGV atingiu R$ 5,3 bilhões, com uma expansão de 30,5%. O produto desempenha papel central no propósito de democratização do acesso ao crédito do BV, ao oferecer taxas competitivas, menor risco e soluções mais adequadas às necessidades dos clientes.

O BV segue avançando em sua estratégia relacional e encerrou o ano com 4,2 milhões de clientes. A originação digital atingiu R$ 3,9 bilhões em 2025, crescimento de 45% na comparação com o ano anterior. A base de depósitos de pessoa física aumentou 74% e o volume transacionado, 40% em 2025.

O banco avançou também em outras frentes digitais. O portal NaPista atingiu a marca de 260 mil veículos anunciados no quarto trimestre de 2025, consolidando-se como a plataforma de maior expansão no mercado, com 37% de crescimento em leads, e se tornando o terceiro maior player entre os marketplaces automotivos do país.

No Atacado, foram realizadas mais de R$ 60 bilhões em operações de mercado de capitais no ano passado. O BV foi o segundo maior estruturador e distribuidor de operações de FIDC, refletindo a capacidade de originação e excelência de execução da equipe.

A inadimplência recuou para 4,7%, refletindo a disciplina contínua do BV na gestão de risco e na evolução permanente dos processos de concessão de crédito. No varejo, o indicador caiu de 6,1% para 5,9%, e no Atacado, de 0,8% para 0,6%. O Índice de Cobertura encerrou o período em 169%, enquanto o Índice de Basileia atingiu 16,7%.

"Seguimos ampliando nossa atuação em produtos com garantia, uma vocação histórica do BV e pilar da nossa estratégia de crescimento com disciplina de risco e fortalecimento do balanço. Essa agenda amplia nossa proposta de valor ao cliente, com crédito mais sustentável e competitivo, e tem contribuído diretamente para a redução da inadimplência e para a evolução consistente da receita e da eficiência ao longo do ano", afirma Ronaldo Helpe, CFO do BV.

