IDSS 2025: 90% das melhores operadoras do Brasil são Unimed

Cooperativas Unimed concentram a maior parte das operadoras nas faixas mais altas do índice da ANS

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou os resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS 2025, ano-base 2024), principal avaliação do setor realizada anualmente no país. Pelo desempenho alcançado, o Sistema Unimed segue se destacando entre as operadoras de planos de saúde com melhor performance no Brasil, reafirmando sua posição de liderança e consistência no mercado de saúde suplementar.

Entre as 20 operadoras médico-hospitalares que obtiveram nota máxima (1,0000) na avaliação, 18 são do Sistema Unimed, reforçando a liderança e a consistência do modelo cooperativista no principal indicador da saúde suplementar brasileira. Os destaques são: Unimed Litoral (SP), Unimed Encosta da Serra (RS), Unimed Vale do Caí (RS), Unimed Amparo (SP), Unimed Fronteira Noroeste (RS), Unimed Chapecó (SC), Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (RS), Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (SP), Unimed Serra Gaúcha (RS), Unimed São José do Rio Preto (SP), Unimed Londrina (PR), Unimed Sorocaba (SP), Unimed Ribeirão Preto (SP), Unimed do Estado de Santa Catarina – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (SC), Unimed Uberlândia (MG), Unimed Belo Horizonte (MG) e Unimed Porto Alegre (RS).

Além das cooperativas médicas, a Seguros Unimed também se destacou no IDSS 2025, ao alcançar nota máxima (1,0000), se consolidando entre as operadoras com excelência em desempenho no país. Já a Unimed Odonto obteve nota 0,8791, se mantendo na faixa de excelência entre as operadoras exclusivamente odontológicas avaliadas pela ANS.

O resultado reforça a capacidade do modelo cooperativista, cujas operadoras possuem gestão autônoma e independente, de acordo com as necessidades das regiões onde estão localizadas, e atuam sob diretrizes nacionais de governança e qualidade assistencial.

Além dos destaques individuais, o Sistema Unimed apresentou presença relevante na faixa de excelência do IDSS. Das 245 operadoras Unimed avaliadas pela ANS, 77 (cerca de ⅓ das operadoras do Sistema) alcançaram notas superiores a 0,8, posicionando-se na faixa mais alta do indicador. O resultado evidencia a consistência de práticas voltadas à qualidade assistencial, à sustentabilidade e à governança entre as cooperativas que atingiram esse patamar de desempenho.

Outro diferencial relevante é o equilíbrio do desempenho nas quatro dimensões que compõem o índice, qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação. Esse resultado demonstra que as cooperativas Unimed vão além de apenas garantir cuidado assistencial de qualidade, mas também mantêm solidez econômico-financeira e alto nível de conformidade regulatória, atributos cada vez mais estratégicos em um setor pressionado por custos, judicialização e mudanças regulatórias.

Para Omar Abujamra Junior, presidente da Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, os números refletem uma estratégia consistente em investimentos contínuos em excelência assistencial.

"Os resultados alcançados pelo Sistema Unimed no IDSS demonstram que investir em qualidade assistencial, inovação e sustentabilidade é o caminho para oferecer um cuidado cada vez mais seguro e resolutivo. Nosso compromisso é fortalecer continuamente a promoção da saúde e a prevenção, garantindo a melhor experiência de cuidado aos mais de 20,9 milhões de beneficiários atendidos pelas Unimeds em todo o país", afirma. O levantamento da ANS também evidencia a robustez do modelo cooperativista em diferentes portes de operadoras. Unimeds de pequeno, médio e grande portes figuram entre as mais bem avaliadas do país, demonstrando que excelência em saúde não depende apenas de escala, mas de gestão eficiente, compromisso com o cuidado e alinhamento regulatório.

O IDSS avalia anualmente as operadoras de planos de saúde a partir de indicadores objetivos, com notas que variam de 0 a 1, e é considerado o principal termômetro oficial de desempenho da saúde suplementar brasileira.

Os resultados completos da avaliação estão disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

