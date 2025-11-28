iGaming, como a cripto, ruma à expansão por entre regras mais rígidas: Relatório "2026 iGaming Trends" da SOFTSWISS

VALETA, Malta, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A indústria global de iGaming entra em uma nova fase de expansão, impulsionada por regulamentações mais claras e por tecnologia de última geração, segundo o recém-lançado relatório "2026 iGaming Trends" , da SOFTSWISS.

O estudo conclui que a regulação com bom senso tornou-se um catalisador de crescimento, não um freio. À medida que governos oferecem limites mais definidos, as empresas planejam no longo prazo, os investidores ganham confiança e os jogadores migram para operadores licenciados e confiáveis.

O mercado global de iGaming deve atingir USD 169 bilhões até 2030 , acima de USD 103 bilhões em 2025, o que representa um CAGR de 10,44%. A regulação avança além de diretrizes voluntárias: cada vez mais países tornam obrigatórios padrões de Jogo Responsável (RG), limites de publicidade e verificações de gastos.

A relação entre o iGaming e os reguladores está mudando. Mais de 350 profissionais do setor , investidores e reguladores avaliaram o ambiente jurídico e regulatório atual em uma escala de 1 a 10 – quanto maior, mais positivo. Quase metade atribuiu notas iguais ou superiores a 7, e a média subiu para 6,36 em 2025, ante 6,06 no ano anterior, aponta a pesquisa da SOFTSWISS. Esse resultado reforça que a regulação é vista de forma cada vez mais positiva, trazendo clareza e sustentando o crescimento responsável.

Ivan Montik, Fundador da SOFTSWISS, comentou: "Regulação nem sempre é inimiga do crescimento. Quando bem feita, é sua base. Assim como o mercado cripto amadurece com normas como o GENIUS Act, reduzindo riscos e estimulando a participação, o iGaming vive seu próprio 'momento GENIUS'. Regras transparentes nivelam o jogo, protegem os usuários e criam confiança para uma expansão sustentável."

O relatório destaca 2025 como um ano transformador, com países adotando ou reforçando marcos que combinam liberalização de mercado e maior responsabilidade. Ambientes mais seguros, transparentes e competitivos reduzem o apelo de operadores não regulamentados e preparam o terreno para um crescimento duradouro.

