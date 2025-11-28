iGaming, al igual que las cripto, listo para expandirse en medio de una regulación más estricta: Informe 2026 Tendencias en iGaming de SOFTSWISS

LA VALETA, Malta, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según el informe 2026 Tendencias en iGaming de SOFTSWISS, la industria global de iGaming entra en una nueva etapa de expansión, impulsada por regulaciones más claras y tecnología de próxima generación.

El estudio revela que la regulación con sentido común se ha vuelto un motor de crecimiento y ya no una limitación. Con marcos legales más definidos, las empresas planifican a largo plazo, los inversionistas ganan confianza y los jugadores eligen operadores con licencia.

2026 iGaming Trends report by SOFTSWISS

El mercado global de iGaming proyecta alcanzar los USD 169 mil millones en 2030, frente a los USD 103 mil millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 10,44%. Cada vez más países convierten en ley los estándares de juego responsable (RG), los límites publicitarios y los controles de gasto, superando las simples guías voluntarias. La relación entre la industria y los reguladores también evoluciona. En una encuesta a más de 350 actores del sector, inversionistas y autoridades, casi la mitad calificó el entorno regulatorio con 7 o más en una escala del 1 al 10. El promedio subió a 6,36 en 2025, frente a 6,06 en 2024, mostrando una visión más positiva: la regulación aporta claridad y favorece el crecimiento sostenible.

Ivan Montik, Fundador de SOFTSWISS, afirmó: "La regulación no siempre es enemiga del crecimiento. Bien aplicada, se convierte en su base. Así como los mercados cripto maduran con leyes como la GENIUS Act, que reducen riesgos y fomentan la participación, iGaming vive su propio 'momento GENIUS'. Reglas transparentes nivelan el campo, protegen a los jugadores y generan confianza para una expansión sostenible."

El informe identifica al 2025 como un año decisivo; con gobiernos globales fortaleciendo marcos que combinan liberalización del mercado con mayor responsabilidad. Al crear entornos seguros, competitivos y transparentes, las autoridades limitan a los operadores de mala fe y sientan bases sólidas para el crecimiento a largo plazo.

