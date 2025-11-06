IGUATEMI ONE, PROGRAMA DE FIDELIDADE DA IGUATEMI S.A., CHEGA AO SHOPPING PÁTIO PAULISTA

O Iguatemi One apresenta uma nova forma de relacionamento e compra para clientes do Pátio Paulista

SÃO PAULO, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Desde deste mês de novembro, o Shopping Pátio Paulista oferece uma nova forma de conexão com seus clientes, com Iguatemi One, programa de relacionamento da Iguatemi S.A, que agrega mais benefícios, vantagens e serviços exclusivos aos consumidores.

George Gargiulo

O programa de relacionamento Iguatemi One reúne um seleto grupo de clientes da dos empreendimentos da Iguatemi que, juntos, somam mais de 900 mil participantes. A iniciativa combina tecnologia e inteligência de dados, para oferecer benefícios em sintonia com os hábitos do público em Shop, Experiências, Serviços, Arte & Cultura, Wellness, Gastronomia e Estacionamento.

"Com Iguatemi One, damos mais um passo para tornar o Pátio Paulista ainda mais conectado ao dia a dia dos nossos clientes, considerando suas escolhas, valorizando sua fidelidade", afirma Taciana Melo, Gerente de Marketing do Pátio Paulista.

Categorias e diferenciais - A plataforma é dividida em quatro categorias: Silver,Gold, Black e Diamond, que proporcionam acesso antecipado a lançamentos e benefícios exclusivos. Cada nível desbloqueia novos benefícios: quanto mais pontos acumulados, mais vantagens. Entre as principais vantagens, estão: abrangência nacional, com benefícios válidos em todos os shoppings da rede Iguatemi; resgate inteligente, onde o uso dos benefícios não consome o saldo de pontos; plano família, permitindo incluir até três pessoas, mesmo sem vínculo familiar direto.

Para aderir ao programa, basta baixar o aplicativo (compatível com IOS e Androide), cadastrar-se, escolher Pátio Paulista e seguir as indicações da tela.

Desde 2022, o programa cresceu 155% em base de clientes e conta com 67% de usuários ativos, demonstrando sua capacidade de criar conexões duradouras.

Sobre o Pátio Paulista - Inaugurado em 13 de novembro de 1989, o Shopping Pátio Paulista está localizado em plena avenida Paulista, uma das mais conhecidas por concentrar museus, galerias de arte, teatros, associações comerciais e industriais e um grande fluxo de pessoas de todas as partes da cidade. O relógio de mais de 5 metros de altura em sua fachada é referência para toda São Paulo. Hoje, o Pátio Paulista conta com cerca de 300 operações, distribuídas em sete pisos, entre vestuário, alimentação, serviços, entretenimento e lazer, incluindo sete salas de cinema, academia de ginástica, livraria – além de três pisos para estacionamento. Para mais informações, www.shoppingpatiopaulista.com.br e @patiopaulistashopping (redes sociais).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815933/Shopping_Patio_Paulista_agora_no_app_Iguatemi_OneFoto_Acervo_Patio_Paulista.jpg

FONTE Shopping Pátio Paulista