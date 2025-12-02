Shopping Pátio Paulista Realiza Campanha Compre-Ganhe e Sorteia um Carro SUV Híbrido

Shopping Pátio Paulista

02 dez, 2025, 15:07 GMT

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Desde esta segunda-feira, 1º de dezembro, as compras realizadas no Shopping Pátio Paulista podem valer um Mitsubishi Outlander PHEV e um Panettone Pati Piva. Ao totalizar R$ 800 em compras, o cliente pode trocar os comprovantes por um Panettone Pati Piva, com recheio sabor brigadeiro (500 gramas), como parte da campanha Compre-Ganhe, e ainda recebe um número da sorte para concorrer ao SUV.

Shopping Pátio Paulista/Foto; Divulgação

Para o Compre-Ganhe, há limite de um Panettone Pati Piva por CPF e, para participar do sorteio do Mitsubishi Outlander, a cada R$ 800 em compras, o cliente recebe um número da sorte para fazer parte do sorteio (o CPF deve constar também no comprovante de compra).

A campanha se encerra em 24 de dezembro, às 18h – assim, como a troca de comprovantes pelo número da sorte para o sorteio do carro - que será realizado dia 27 de dezembro. Para mais informações, os clientes podem dirigir-se diretamente ao posto de trocas da campanha e devem baixar o aplicativo do Programa de Relacionamento Iguatemi One, do qual o Pátio Paulista faz parte.

Decoração e Oficina Infantil -   Viagem Mágica de Natal é o tema principal da decoração de Natal do Pátio Paulista deste ano, que transporta o visitante para uma visita à cidade do Natal, por meio de efeitos especiais de som, imagem e movimento.  Para a conversa dos pequenos com Papai Noel, o Pátio Paulista conta com Oficina Infantil, em que os monitores auxiliam as crianças a escrever suas cartinhas.

Serviço 
Shopping Pátio Paulista   
(Rua 13 de maio, 1947 - esquina com Avenida Paulista)   

De segunda a sábado, das 10h às 23h (a partir de 15 de dezembro); domingos e feriados, das 14h às 20h. Dias 24 até 18h e 31 de dezembro, até 16h; dias 25 de dezembro e 1º. De janeiro de 2026, abertura opcional para as lojas e alimentação.

  • Para a Viagem Mágica de Natal, Conversa com Papai Noel e Oficina Infantil, as reservas podem ser antecipadas pelo app Iguatemi One (escolher Pátio Paulista, aba "Eventos').  No local, sujeito à fila de espera. No local, sujeito à fila de espera.

Compre-Ganhe (Panettone Pati Piva) e Cupons para Sorteio de 1 Carro

  • Campanha válida até 24 de dezembro (ou final de estoque de 24 mil panettones):  ao totalizar R$ 800 em compras, o cliente troca o comprovante por Panettone Pati Piva (500 g) – limitado a um item por CPF, que também deve constar no comprovante de compras.
  • Para o sorteio do carro, a cada R$ 800, o cliente recebe um número da sorte (para o sorteio, não há limites por CPF).
  • Posto de trocas e detalhes do regulamento: Piso Paulista.
  • Sorteio do carro: 27 de dezembro, conforme Loteria Federal.

Mais sobre o Pátio Paulista - Inaugurado em novembro de 1989, o Shopping Pátio Paulista recebe hoje paulistanos vindos de todas as partes da cidade – e do país – graças à sua localização privilegiada: em plena avenida Paulista, com fácil acesso por metrô e grandes avenidas. São cerca de 300 operações, distribuídas em sete pisos, entre vestuário, alimentação, serviços, entretenimento e lazer, com três pisos de estacionamento.  Na sua fachada, um relógio de mais de 5 metros de altura é referência para toda São Paulo. Para mais informações, basta acessar https://iguatemi.com.br/shoppingpatiopaulista e seguir @patiopaulistashopping nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836570/Patio_Paulista_fachada.jpg

FONTE Shopping Pátio Paulista

