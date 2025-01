iM Global Partner lamenta o falecimento de Philippe Uzan

PARIS, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- É com profunda tristeza que a iM Global Partner (iMGP) anuncia o falecimento, há um mês, de nosso querido amigo e colega, Philippe Uzan.

A carreira excepcional de Philippe na gestão de ativos durou mais de 30 anos e é marcada por realizações notáveis nas organizações para as quais trabalhou e por contribuições profundas para o setor como um todo. Sua morte é uma perda tremenda para todos que o conheceram e trabalharam com ele.

Philippe ingressou na iM Global Partner em fevereiro de 2020 como Vice-CEO e CIO Global Asset Management, responsável por supervisionar nossas estratégias e produtos financeiros e projetar soluções de investimento de valor agregado para nossos clientes na Europa e nos Estados Unidos.

Sua experiência abrangeu todas as classes de ativos, e ele tinha um conhecimento profundo dos mercados e do seu impacto sobre os investidores e suas necessidades de investimento. Foi um homem eloquente que contribuiu com uma série de trabalhos e artigos para a mídia, sempre com a intenção de educar e tornar os conceitos financeiros mais relacionáveis. Ele deixou uma marca indelével em nossa organização e no setor em geral.

Antes de ingressar na iM Global Partner, Philippe foi Diretor de Investimentos da Edmond De Rothschild Asset Management, onde trabalhou por 11 anos e onde liderou as equipes de gestão de portfólio, otimizando as sinergias entre análise e gestão de portfólio. Anteriormente, passou três anos como Diretor de Pesquisa e Alocação Global de Ativos, onde desenvolveu as equipes de gestão e pesquisa de portfólio e modernizou os processos de investimento e a gama de produtos.

Philippe começou sua carreira como Trader de Derivativos de Ações na Société Générale e ocupou cargos na AGF Asset Management (agora parte da Allianz Global Investors) e na Natixis AM.

Ao longo de sua carreira, a inteligência acima da média, a humildade e o espírito colaborativo de Philippe lhe renderam o respeito e a admiração de seus colegas.

Philippe Couvrecelle, fundador e CEO da iM Global Partner, expressou suas sinceras condolências: "Foi com infinita tristeza e dor que soube da morte de Philippe por uma doença devastadora. Eu fui muito próximo de Philippe por quase 20 anos, pois trabalhamos juntos para a Natixis, Edmond de Rothschild e iMGP. Presto minha mais sincera homenagem à sua humanidade, seu senso de humor, sua inteligência brilhante e sua presença, da qual sentirei muita falta. Tínhamos compartilhado muitas coisas e ainda tínhamos muito o que fazer juntos. Em sua memória, continuaremos nosso caminho com força, sucesso e intensidade, sempre preservando nossos valores e a cultura da empresa à qual ele estava tão ligado.

Todos sentiremos muita falta de Philippe na iM Global Partner. Ele será lembrado não apenas por suas realizações profissionais, mas também por seu calor, generosidade, bondade e sua dedicação inabalável aos colegas e à comunidade. Nossos pensamentos estão com sua esposa e três filhos, sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil".

