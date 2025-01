iM Global Partner annonce avec tristesse le décès de Philippe Uzan

PARIS, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- C'est avec une profonde tristesse qu'iM Global Partner (iMGP) annonce le décès, le 12 décembre 2024, de notre ami et collègue, Philippe Uzan. Sa disparition est une grande perte pour tous ceux qui l'ont connu et avec qui il a collaboré.

Philippe a consacré plus de 30 ans à l'industrie de la gestion d'actifs, laissant une empreinte durable dans les entreprises où il a travaillé et contribuant de manière précieuse au secteur.

iM Global Partner mourns the passing of Philippe Uzan

Philippe avait rejoint iM Global Partner en février 2020 en tant que Deputy CEO et CIO Global Asset Management. Dans ce rôle, il supervisait la création, la gestion et la mise en place opérationnelle des solutions d'investissement adaptées aux besoins de nos clients en Europe et aux États-Unis

Reconnu pour sa curiosité et sa finesse d'analyse des marché, Philippe maîtrisait toutes les classes d'actifs, dans tous les types d'environnement. Doué d'une intelligence rare, Il aimait partager ses connaissances et son expérience à travers des articles et des analyses, visant à démocratiser les marchés financiers. Son savoir, son humanité ont marqué et éclairé notre organisation ainsi que l'industrie dans son ensemble.

Avant de rejoindre iM Global Partner, Philippe a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de Chief Investment Officer chez Edmond De Rothschild Asset Management, où il a dirigé les équipes de gestion de portefeuille pendant 11 ans, optimisant les synergies entre l'analyse et la gestion de portefeuille. Il avait également été directeur de la recherche et de l'allocation globale d'actifs, contribuant à moderniser les processus d'investissement, à renforcer les équipes et développer la gamme de produits.

Philippe a débuté sa carrière à la Société Générale en tant que trader sur les dérivés actions avec des passages chez AGF Asset Management (qui fait maintenant partie d'Allianz Global Investors) et Natixis AM.

Tout au long de sa carrière, Philippe s'est distingué par son intelligence, son humilité et son esprit d'équipe, qui lui ont valu le respect et l'admiration de ses pairs et collègues.

Philippe Couvrecelle, fondateur et président exécutif d'iM Global Partner, a rendu hommage à Philippe en ces termes : « C'est avec une infinie tristesse et une grande douleur que j'ai appris le décès de Philippe des suites d'une maladie dévastatrice. J'ai eu la chance de travailler avec lui chez Natixis, Edmond de Rothschild et iMGP, et je le connaissais de près depuis presque 20 ans. Je rends un hommage à son humanité, son sens de l'humour, son intelligence brillante et sa présence, qui me manqueront profondément. Nous avons partagé tant de choses et avions encore tant de projets à réaliser ensemble. En sa mémoire, nous continuerons à avancer avec force, succès et intensité, en restant fidèle à nos valeurs et à notre culture d'entreprise auxquelles il était si attaché.

Philippe nous manquera profondément. Il restera dans nos mémoires non seulement pour ses accomplissements professionnels, mais aussi pour sa chaleur, sa générosité, sa gentillesse et son dévouement envers ses collègues et la communauté financière. Nos pensées accompagnent son épouse, ses trois enfants, sa famille, ses amis et ses proches en ces moments douloureux. »

