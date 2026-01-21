Impulsionados por serviços de IA generativa, consumidores gastaram mais dinheiro em aplicativos do que em jogos pela primeira vez

SÃO FRANCISCO, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Sensor Tower, fornecedora líder de dados sobre a economia digital, divulgou hoje seu relatório anual State of Mobile 2026. O relatório revela que, em 2025, as compras dentro do aplicativo (IAP) alcançaram US$ 167 bilhões globalmente, um aumento de 10% ano a ano (YoY). Impulsionada por serviços de IA generativa, a receita de IAP de aplicativos não relacionados a jogos superou a de jogos pela primeira vez, representando um crescimento de 21% ano a ano e quase três vezes o valor gasto apenas cinco anos antes.

As descobertas da Sensor Tower revelam que consumidores globais estão conectados aos seus celulares mais do que nunca, gastando 5,3 trilhões de horas em aplicativos em 2025. Além disso, embora os jogos continuem representando uma parte importante tanto do tempo gasto quanto da receita de compras dentro do app, os dados mostram que eles estão competindo cada vez mais com aplicativos de redes sociais, dramas curtos e IA. As duas últimas categorias se destacaram como exceções em 2025, apresentando um crescimento excepcional de downloads de 278% e 148% ano a ano, respectivamente.

"Nos últimos anos, observamos um crescimento crescente da receita de aplicativos fora da categoria de jogos, à medida que serviços de Entretenimento, Estilo de Vida e Produtividade lançaram novas formas de oferecer experiências premium aos consumidores", disse Oliver Yeh, diretor executivo e cofundador da Sensor Tower. "Isso preparou o mercado para aplicativos de IA generativa, que não apenas tiveram adoção em massa, como também apresentaram crescimento significativo de receita. O ChatGPT foi o terceiro aplicativo de maior faturamento em 2025, atrás apenas do TikTok e do Google One, sinalizando uma mudança decisiva tanto nos gastos quanto na atenção dos consumidores."

Embora os aplicativos de IA generativa estejam causando impacto no mercado mobile, redes sociais, streaming de filmes e séries e aplicativos de relacionamento continuam sendo as maiores fontes de receita de IAP entre os aplicativos não relacionados a jogos. O tempo gasto em aplicativos de redes sociais continuou a crescer em 2025, com quase 2,5 trilhões de horas combinadas gastas nessas plataformas, superando amplamente qualquer outra categoria. Muitas das categorias de crescimento mais rápido conectam usuários entre dispositivos ou às suas experiências presenciais.

Outras conclusões importantes incluem:

Jogos continuam a migração de escala para eficiência: com custos de aquisição de usuários elevados, os vencedores sustentaram o crescimento ao melhorar a economia unitária por meio de monetização mais profunda e disciplina de operações ao vivo, apoiadas por formatos de anúncios de alta atenção.

com custos de aquisição de usuários elevados, os vencedores sustentaram o crescimento ao melhorar a economia unitária por meio de monetização mais profunda e disciplina de operações ao vivo, apoiadas por formatos de anúncios de alta atenção. Tendências em aplicativos financeiros revelam um cenário mobile em transformação: aplicativos de crédito e empréstimos registraram aumento de 18% ano a ano em downloads, compensando uma queda significativa em aplicativos de investimentos, gerenciamento financeiro e criptomoedas.

aplicativos de crédito e empréstimos registraram aumento de 18% ano a ano em downloads, compensando uma queda significativa em aplicativos de investimentos, gerenciamento financeiro e criptomoedas. Tarifas e IA remodelam o varejo mobile: os downloads globais e o tempo gasto em aplicativos de varejo caíram em 2025, em parte devido à desaceleração da expansão de grandes agentes globais como Temu e SHEIN. Os principais varejistas também estão explorando o impacto da IA nas compras, desde a otimização de recomendações de produtos por meio de assistentes de IA até o lançamento de ferramentas de compras com IA, como o Rufus da Amazon e o Sparky do Walmart.

os downloads globais e o tempo gasto em aplicativos de varejo caíram em 2025, em parte devido à desaceleração da expansão de grandes agentes globais como Temu e SHEIN. Os principais varejistas também estão explorando o impacto da IA nas compras, desde a otimização de recomendações de produtos por meio de assistentes de IA até o lançamento de ferramentas de compras com IA, como o Rufus da Amazon e o Sparky do Walmart. Aplicativos de entrega de comida superam o pico da pandemia: aplicativos de restaurantes e entrega de comida registraram crescimento de 14% ano a ano, com o Uber Eats capturando investimentos em publicidade de 15 das 20 principais marcas de restaurantes de serviço rápido (QSR) para ampliar seu alcance.

aplicativos de restaurantes e entrega de comida registraram crescimento de 14% ano a ano, com o Uber Eats capturando investimentos em publicidade de 15 das 20 principais marcas de restaurantes de serviço rápido (QSR) para ampliar seu alcance. Aplicativos de apostas esportivas ganham atenção global: nos EUA, a aquisição de usuários para aplicativos de apostas esportivas permaneceu estável em 2025, enquanto o tempo gasto aumentou 7% ano a ano. Globalmente, os downloads de aplicativos de apostas esportivas cresceram 24% ano a ano, impulsionados pelo lançamento em novos mercados como o Brasil, enquanto os aplicativos de fantasy sports estimularam o crescimento na Índia.

Sobre a Sensor Tower

A Sensor Tower é fornecedora líder de soluções de inteligência digital, capacitando empresas a compreender o comportamento do consumidor e o desempenho de mercado em aplicativos móveis, plataformas digitais e ecossistemas de jogos. Com sede em São Francisco, os insights da Sensor Tower são utilizados por mais de 2.500 empresas em todo o mundo.

Para mais informações, acesse sensortower.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2865009/Sensor_Tower_Logo.jpg

FONTE Sensor Tower