Impulsados por los servicios de IA generativa, por primera vez los consumidores gastaron más dinero en aplicaciones que en juegos

SAN FRANCISCO, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sensor Tower, un proveedor líder de datos sobre la economía digital, publicó hoy su informe anual sobre el estado de la telefonía móvil para 2026. El informe revela que, en 2025, las compras en las aplicaciones (IAP, por sus siglas en inglés) alcanzaron los 167 mil millones de dólares a nivel mundial, lo que representa un aumento del 10 % interanual (YoY). Gracias a los servicios de IA generativa, los ingresos de las IAP por aplicaciones no relacionadas con juegos superaron a los juegos por primera vez, lo que representa un aumento interanual del 21 % y casi tres veces la cantidad que se gastó hace tan solo cinco años.

Los hallazgos de Sensor Tower revelan que los consumidores a nivel mundial están conectados a sus teléfonos más que nunca, y pasaron 5,3 billones de horas en aplicaciones en 2025. Además, si bien los juegos siguen representando una parte importante del tiempo que dedican y de los ingresos por compras en la aplicación, los datos muestran que los juegos compiten cada vez más con las aplicaciones sociales, de microdramas y de inteligencia artificial. Las dos últimas categorías se destacaron como casos atípicos en 2025, al tener un crecimiento excepcional de las descargas del 278 % y el 148 % interanual, respectivamente.

"En los últimos años, hemos observado un aumento en los ingresos de las aplicaciones fuera de la categoría de juegos, ya que los servicios de entretenimiento, estilo de vida y productividad han lanzado nuevas formas de ofrecer experiencias premium a los consumidores", comentó Oliver Yeh, director ejecutivo y cofundador de Sensor Tower. "Esta situación ha preparado el mercado para las aplicaciones de IA generativa, que no solo experimentaron una adopción masiva, sino también un crecimiento significativo en los ingresos. ChatGPT fue la tercera aplicación más taquillera de 2025 detrás de TikTok y Google One, lo que indica un cambio decisivo tanto en el gasto como en la atención del consumidor".

Si bien las aplicaciones de IA generativa están causando sensación en el mercado de dispositivos móviles, las aplicaciones de redes sociales, de transmisión de películas y programas de televisión, y de citas siguen siendo las mayores fuentes de ingresos de las IAP entre las que no son de juegos. El tiempo dedicado a las aplicaciones de redes sociales continuó aumentando en 2025, con casi 2,5 billones de horas combinadas dedicadas a las plataformas sociales, lo que supera con creces a cualquier otra categoría. Muchas de las categorías de más rápido crecimiento conectan a los usuarios a través de dispositivos o con sus experiencias presenciales.

Otros resultados clave incluyen:

Los juegos continúan cambiando de escala a eficiencia: con los costos elevados de la adquisición de usuarios, los ganadores mantuvieron el crecimiento al mejorar la economía de la unidad a través de una monetización más profunda y una disciplina de operaciones en vivo, respaldada por formatos de anuncios llamativos.

Las tendencias de las aplicaciones financieras revelan un clima cambiante en los dispositivos móviles: las aplicaciones de crédito y préstamos registraron un aumento interanual del 18 % en las descargas, lo que compensó una disminución sustancial en las aplicaciones de inversión, gestión financiera y criptomonedas.

Las tarifas y la IA redefinen el comercio minorista móvil: las descargas a nivel mundial y el tiempo dedicado a las aplicaciones de ventas minoristas disminuyeron en 2025, debido, en parte, a la desaceleración de la expansión de los principales actores mundiales como Temu y SHEIN. Las principales tiendas minoristas también están explorando el impacto de la IA en las compras, desde la optimización de las recomendaciones de productos a través de asistentes de IA hasta el lanzamiento de herramientas de compra de IA, como Rufus de Amazon y Sparky de Walmart.

Las aplicaciones de comida a domicilio superaron el pico de la pandemia: las aplicaciones de restaurantes y comida a domicilio crecieron un 14 % interanual, y Uber Eats captó la inversión publicitaria de 15 de las 20 principales marcas de restaurantes de servicio rápido (QSR) para aumentar su alcance.

Las aplicaciones de apuestas deportivas captan la atención en todo el mundo: en EE. UU., la adquisición de usuarios en las aplicaciones de apuestas deportivas se mantuvo estable en 2025, mientras que el tiempo dedicado aumentó un 7 % interanual. A nivel mundial, las descargas de aplicaciones de apuestas deportivas aumentaron un 24 % interanual al lanzarse en nuevos mercados como Brasil, mientras que las aplicaciones de deportes de fantasía impulsaron el crecimiento en India.

