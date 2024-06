Índice Global de Paz revela o maior número de países envolvidos em conflitos desde a Segunda Guerra Mundial

LONDRES, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O dia de hoje marca o lançamento da18ª edição do Índice Global de Paz (GPI, na sigla em inglês) do think tank internacional Institute for Economics & Peace (IEP), revelando que o mundo está em uma encruzilhada. Sem um esforço conjunto, pode haver um surto de grandes conflitos.



Principais resultados

No quesito paz, 97 países pioraram, mais do que em qualquer outro ano desde o início do Índice Global de Paz em 2008.

Os conflitos em Gaza e na Ucrânia foram os principais motivos da queda global da paz, já que as mortes em batalha atingiram 162.000 em 2023.

Atualmente, 92 países estão envolvidos em conflitos além de suas fronteiras, mais do que em qualquer momento desde o início do GPI.

O primeiro sistema de pontuação militar desse tipo sugere que as capacidades militares dos EUA são até três vezes superiores às da China .

. O impacto econômico global da violência aumentou para US$ 19,1 trilhões em 2023, representando 13,5% do PIB global. A exposição a conflitos representa um risco significativo para a cadeia de suprimentos de governos e empresas.

A militarização registrou sua maior deterioração anual desde a criação do GPI, com 108 países se tornando mais militarizados.

110 milhões de pessoas são refugiadas ou deslocadas internamente devido a conflitos violentos, com 16 países agora abrigando mais de meio milhão de refugiados.

A América do Norte viu a maior deterioração regional, impulsionada pelo aumento da criminalidade violenta e pelo medo da violência.

Atualmente, existem 56 conflitos, o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram mais internacionais, com 92 países envolvidos em conflitos fora de suas fronteiras, o maior número desde a criação do GPI. O número crescente de pequenos conflitos aumenta a probabilidade de grandes conflitos no futuro. Por exemplo, em 2019, Etiópia, Ucrânia e Gaza foram identificadas como pequenos conflitos.

No ano passado, foram registradas 162 mil mortes relacionadas a conflitos. Este foi o segundo maior número de mortos nos últimos 30 anos, com os conflitos na Ucrânia e em Gaza contribuindo com quase três quartos das mortes. A Ucrânia contribuiu com mais da metade, registrando 83.000 mortes em conflitos, com estimativas de pelo menos 33.000 na Palestina até abril de 2024. Nos primeiros quatro meses de 2024, as mortes relacionadas a conflitos em todo o mundo totalizaram 47.000. Se a mesma taxa continuar pelo resto deste ano, seria o maior número de mortes em conflitos desde o genocídio de Ruanda em 1994.

O impacto econômico global da violência em 2023 foi de US$ 19,1 trilhões ou US$ 2.380 por pessoa. Este é um aumento de US$ 158 bilhões, impulsionado em grande parte por um aumento de 20% nas perdas do PIB devido a conflitos. As despesas com a consolidação e manutenção da paz totalizaram 49,6 mil milhões de dólares, representando menos de 0,6% do total das despesas militares.

A Islândia continua a ser o país mais pacífico, uma posição que ocupa desde 2008, seguida pela Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura – um novo integrante entre os cinco primeiros. O Iêmen substituiu o Afeganistão como o país menos pacífico do mundo. É seguido pelo Sudão, Sudão do Sul, Afeganistão e Ucrânia.

O Oriente Médio e o Norte da África (MENA) continuam sendo a região menos pacífica. A região abriga quatro dos dez países menos pacíficos do mundo e os dois menos pacíficos, Sudão e Iêmen. Apesar disso, os Emirados Árabes Unidos registraram a principal melhoria em termos de tranquilidade na região - subindo 31 posições para 53rd em 2024.

Embora a maioria dos indicadores de tranquilidade tenha se deteriorado nos últimos 18 anos, houve uma redução na taxa de homicídios em 112 países, enquanto as percepções de criminalidade melhoraram em 96 países.

Steve Killelea, fundador e presidente executivo do IEP, disse: " Na última década, a tranquilidade diminuiu em nove dos dez anos. Estamos testemunhando um número recorde de conflitos, um aumento na militarização e uma maior competição estratégica internacional. O conflito afeta negativamente a economia global, e o risco de conflito nos negócios nunca foi tão alto, agravando as atuais vulnerabilidades econômicas globais.

É imperativo que governos e empresas de todo o mundo intensifiquem seus esforços para resolver os muitos conflitos secundários antes que eles se transformem em crises maiores. Já se passaram 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e as crises atuais ressaltam a urgência de os líderes mundiais se comprometerem a investir na resolução desses conflitos ."

Natureza mutável dos conflitos

À medida que os conflitos se tornam mais generalizados e mais internacionalizados, o aumento da complexidade reduz a probabilidade de alcançar soluções duradouras. Ucrânia e Gaza são exemplos de queixas históricas recorrentes ou "guerras eternas" sem resoluções claras. O número de conflitos que resultaram em uma vitória decisiva para ambos os lados caiu de 49% na década de 1970 para menos de 9% na década de 2010. No mesmo período, o número de conflitos que terminaram por meio de acordos de paz caiu de 23% para pouco mais de 4%.

Outro fator-chave que remodela o conflito é o impacto da tecnologia bélica assimétrica, tornando muito mais fácil para grupos não estatais, bem como estados menores ou menos poderosos, competir em conflitos com estados ou governos maiores. O número de estados que utilizam drones subiu de 16 para 40, um aumento de 150% entre 2018 e 2023. No mesmo período, o número de grupos não estatais que cometeram pelo menos um ataque de drones aumentou de 6 para 91, um aumento de mais de 1.400%.

Tensões no Oriente Médio

Devido à guerra de Gaza, a classificação de Israel caiu para uma baixa histórica de 155º, a maior deterioração da paz no GPI de 2024. No entanto, na última década, a Palestina registrou a maior deterioração, caindo para145º. Destacando as crescentes tensões, as histórias da mídia israelense com um sentimento negativo em relação aos palestinos aumentaram de pouco mais de 30% em 1999 para 92% no início de 2023, enquanto as histórias com sentimento negativo da mídia palestina em relação aos israelenses aumentaram de pouco menos de 30% em 1999 para 85% no início de 2023.

O conflito também colocou toda a região do Oriente Médio em crise, envolvendo Síria, Irã, Líbano e Iêmen, com as consequências econômicas aumentando e um alto risco de conflito generalizado. Uma maior ampliação do conflito afetaria severamente a economia global, potencialmente desencadeando uma recessão mundial. Um exemplo disso é que a economia da Síria encolheu mais de 85% após o início da guerra civil em 2011, e a economia ucraniana encolheu 29% no ano seguinte ao início do conflito em 2022.

Capacidade militar global

Desde o início da guerra da Ucrânia, a militarização aumentou em 91 países, invertendo a tendência dos 15 anos anteriores. Considerando os compromissos futuros de muitos países com seus gastos militares, é improvável que isso mude nos próximos anos.

As mudanças na dinâmica da guerra fizeram com que o número de tropas diminuísse, enquanto a sofisticação tecnológica aumentou. Na última década, 100 países reduziram seu efetivo das forças armadas, enquanto a capacidade militar global aumentou em mais de 10%.

A primeira pesquisa desse tipo do IEP calcula a capacidade militar dos países combinando sofisticação militar, tecnologia e prontidão para o combate. Revela que os EUA têm uma capacidade militar substancialmente maior do que a da China, que é seguida de perto pela Rússia. As abordagens tradicionais para medir a capacidade militar geralmente contam apenas o número de ativos militares.

Destaques regionais

A Europa continua a ser a região mais pacífica, porém registou o seu maior aumento anual nas despesas militares desde a criação do GPI.

A América do Norte registrou a maior deterioração regional da tranquilidade, com uma queda de pouco menos de 5%. Tanto os EUA quanto o Canadá registraram quedas significativas, impulsionadas principalmente pelo aumento da quantidade de crimes violentos e pelo medo da violência.

A África Subsaariana é agora a segunda região menos pacífica atrás do MENA, uma vez que enfrenta várias crises de segurança – principalmente o aumento da agitação política e do terrorismo no Sahel Central.

A Ásia-Pacífico continua a ser a segunda região mais pacífica, com um ligeiro declínio na tranquilidade. Papua Nova Guiné registrou a maior deterioração na região, causada pela intensificação da violência tribal decorrente de disputas por território e propriedade da terra.

A América Central e o Caribe tiveram um pequeno declínio na tranquilidade, enquanto países como o Haiti lutam contra altos níveis de crime organizado e agitação civil. Apesar disso, El Salvador registrou a melhoria da paz mais significativa do mundo.

A América do Sul experimentou a segunda maior queda na tranquilidade, com uma deterioração de 3,6%. As maiores mudanças ocorreram nos indicadores Taxa de Homicídios, Escala de Terror Político e Intensidade de Conflitos Internos.

NOTAS AOS EDITORES

Para mais informações e para baixar o Índice Global de Paz 2024, visite visionofhumanity.org e economicsandpeace.org. O relatório completo do GPI, artigos e mapas interativos estão disponíveis em: visionofhumanity.org

Sobre o Índice Global de Paz (GPI)

Produzido pelo think tank internacional Institute for Economics & Peace (IEP), o relatório do GPI apresenta a análise mais abrangente baseada em dados até o momento sobre a paz, seu valor econômico, tendências e como desenvolver sociedades pacíficas. O relatório abrange 99,7% da população mundial e usa 23 indicadores qualitativos e quantitativos de fontes altamente respeitadas para compilar o Índice. Esses indicadores são agrupados em três domínios principais: Conflito Contínuo, Segurança e Proteção e Militarização.

Sobre o Institute for Economics & Peace (IEP)

O IEP é um think tank internacional e independente dedicado a mudar o foco do mundo para a paz como uma medida positiva, alcançável e tangível do bem-estar e progresso humanos. Tem escritórios em Sydney, Bruxelas, Nova Iorque, Haia, Cidade do México e Nairobi.

