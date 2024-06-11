據 Global Peace Index 揭示，捲入衝突的國家數量達到了二戰以來的最高峰

倫敦2024年6月11日 /美通社/ -- 今天，國際智庫 Institute for Economics & Peace (IEP) 發佈了第 18 版「Global Peace Index」 (GPI)，揭示世界正處於十字路口。若不齊心協力，重大衝突就有可能激增。

主要結果

自 2008 年開始發佈「Global Peace Index」以來，有 97 個國家的和平狀況持續惡化，其程度超過了以往任何一年。

加薩和烏克蘭的衝突是全球和平狀況下降的主要原因，2023 年，戰鬥死亡人數達 162,000 人。

目前有 92 個國家捲入境外衝突，這是自全球和平指數 GPI 發佈以來的最高數字。

首個軍事評分系統表明，美國軍事能力比中國高出三倍。

2023 年，暴力致全球經濟損失高達 19.1 兆美元，佔全球 GDP 的 13.5%。捲入衝突會對政府和企業的供應鏈帶來重大風險。

自「全球和平指數 GPI」發佈以來，年度軍事化惡化程度達到新高，有 108 個國家軍事化程度加劇。

1.1 億人因暴力衝突而淪為難民或境內流離失所者，16 個國家目前收容了超過 50 萬難民。

在暴力犯罪和暴力恐懼的驅動下，北美地區的惡化程度最為嚴重。

目前有 56 場衝突，是二戰以來最多的衝突數。衝突已在國際上蔓延開來，有 92 個國家捲入境外衝突，這是自「全球和平指數 GPI」發佈以來的最高值。小規模衝突數量增加，未來大規模衝突的可能性也隨之增加。例如，2019 年，埃塞俄比亞、烏克蘭及加薩走廊均被認定為小規模衝突。

去年，有 162,000 人死於衝突。這是過去 30 年來第二高的年度死亡人數，其中烏克蘭和加薩衝突的死亡人數佔全部死亡人數近四分之三。烏克蘭佔了一半以上，衝突死亡人數達到 83,000 人，而截至 2024 年 4 月，巴勒斯坦的衝突死亡人數預計至少達到 33,000 人。在 2024 年的前四個月，全球因衝突導致的死亡人數達到 47,000 人。 如果今年剩餘時間保持同樣的速度，則衝突死亡人數將創 1994 年盧旺達種族大屠殺以來的新高。

2023 年，暴力致全球經濟損失高達 19.1 兆美元，即人均 2,380 美元。這比 2022 年增加了 1,580 億美元，主要原因是衝突導致的 GDP 損失增加了 20%。建設和平與維持和平的支出總額為 496 億美元，佔軍事支出總額的 0.6% 以下。

自 2008 年以來冰島一直是最和平的國家，緊隨其後的是愛爾蘭、奧地利、紐西蘭及新加坡——新加坡首次進入前五名。也門取代阿富汗成為世界上最不和平的國家。緊隨其後的是蘇丹、南蘇丹、阿富汗和烏克蘭。

中東及北非 (MENA) 仍是世界上最不和平的地區。全球最不安全的十個國家中有四個來自中東及北非地區，而最不安全的兩個國家蘇丹和也門也位於該地區。儘管如此，阿聯酋在該地區的和平指數提升幅度最大——在 2024 年上升了 31 位，排名第 53 位。

儘管過去 18 年來大多數和平指標都有所惡化，但 112 個國家的兇殺率卻下降，96 個國家的犯罪認知有所改善。

IEP 創辦人兼行政總裁 Steve Killelea 表示： 「 過去十年中，有九年和平指數有所下降。我們正目睹衝突數量創下新高、軍事化程度加劇以及國際戰略競爭加劇。衝突對全球經濟造成負面影響，衝突帶來的商業風險也達到了前所未有的高度，加劇了當前全球經濟的不穩定性。

世界各國政府和企業在衝突升級為更大危機之前，必須付出更多努力解決許多小衝突。自二戰結束至今已有 80 年，當前的危機呼籲世界各國的領導人須加大投入力度，解決這些衝突 。」

衝突性質變化

隨著衝突的蔓延和國際化，其複雜性日益增加，導致達成持久解決方案的可能性降低。烏克蘭和加薩就是歷史積怨或「永久戰爭」得不到明確解決的例子。 一方取得決定性勝利的衝突數量從 1970 年代的 49% 下降到 2010 年代的 9% 以下。在同一時期，透過和平協議結束的衝突數量從 23%下降到 4% 多一點。

影響衝突的另一個關鍵因素是不對稱戰爭技術的影響，這使得非國家團體以及較小或實力較弱的國家更容易與大國或政府產生衝突。使用無人機的國家數量從 16 個增加到 40 個，在 2018 年至 2023 年期間增加了 150%。在同一時期，至少發動過一次無人機攻擊的非國家組織數量從 6 個增加到 91 個，增幅超過 1400%。

中東緊張局勢

由於加薩戰爭，以色列的排名跌至歷史最低點第 155 位，這是 2024 年「全球和平指數 GPI」中和平程度下降幅度最大的國家。然而，在過去十年中，巴勒斯坦的排名下滑幅度最大，跌至第 145 位。以色列媒體對巴勒斯坦人的負面報導從 1999 年的 30% 左右增加到了 2023 年初的 92%，而巴勒斯坦媒體對以色列人的負面報道從 1999 年的不到 30% 增加到了 2023 年初的 85%，這突顯了日益緊張的局勢。

這場衝突也使整個中東地區陷入危機，包括敘利亞、伊朗、黎巴嫩及也門，經濟後果日益嚴重，爆發公開戰爭的風險很高。衝突的進一步擴大將嚴重影響全球經濟，並可能引發全球經濟衰退。敘利亞經濟在 2011 年內戰爆發後萎縮了 85% 以上，烏克蘭經濟在 2022 年衝突爆發後一年萎縮了 29%，足以說明問題。

全球軍事能力

自烏克蘭戰爭爆發以來，91 個國家的軍事化程度有所上升，扭轉了過去 15 年的趨勢。鑑於許多國家承諾增加軍事開支，未來幾年這種情況不太可能得到改善。

戰爭態勢的變化導致軍隊人數減少，而技術複雜性卻提高。過去十年間，100 個國家削減了武裝部隊人員，而全球軍事能力增加了 10% 以上。

IEP 首次將軍事複雜性、技術及作戰準備相結合來計算各國的軍事能力。研究表明，美國的軍事能力遠高於中國，俄羅斯緊追其後。傳統的軍事能力衡量方法通常只計算軍事資產的數量。

區域亮點

歐洲仍然是世界上最和平的地區，但自「全球和平指數 GPI」發佈以來，其軍事開支的年增長率最高。

北美地區和平指數下降幅度最大，降幅接近 5%。美國和加拿大都出現了大幅下降，主要原因是暴力犯罪增加以及對暴力的恐懼。

撒哈拉以南非洲地區目前是僅次於中東和北非地區最不和平的地區，該地區面臨若干安全危機——最明顯的是中薩赫勒地區政治動蕩和恐怖主義加劇。

亞太地區仍然是排名第二的最和平地區，但和平程度略有下降。巴布亞新畿內亞是該地區安全局勢惡化最嚴重的國家，因為領土和土地所有權糾紛引發的部落暴力加劇。

中美洲和加勒比海地區的和平指數略有下降，海地等國家面臨組織犯罪和內亂頻繁的問題。儘管如此，薩爾瓦多的和平狀況在全球範圍得到了最顯著的改善。

南美洲的和平指數下降幅度位居第二，為 3.6%。變化最大的是兇殺率、政治恐怖指數及國內衝突強度指標。

編輯註釋

如欲了解更多資訊並下載 Global Peace Index 2024，請瀏覽 visionofhumanity.org 及 economicsandpeace.org。完整的全球和平指數 GPI 報告、文章及互動式地圖可在以下網址獲取：visionofhumanity.org

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關於 Global Peace Index (GPI)

該全球和平指數 GPI 報告由國際智庫 Institute for Economics & Peace (IEP) 所製作，提出了到目前為止，有關和平、其經濟價值、趨勢，以及如何發展和平社會的最全面的、以資料為基礎的分析。該報告涵蓋了全世界 99.7% 的人口，並使用了各個備受尊敬的來源中 23 個定性及定量指標來編製。這些指標可分成三個主要領域：正在進行的衝突、安全及保障，以及軍事化。

關於 Institute for Economics & Peace (IEP)

IEP 是一個國際獨立學會，致力於將世界焦點轉向和平，將其作為人類福祉和進步的一個正面和可實現的切實標準。在悉尼、布魯塞爾、紐約、海牙、墨西哥城及內羅畢設有辦公室。

SOURCE Institute for Economics & Peace