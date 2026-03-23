inDrive anuncia nova liderança no Brasil e reforça estrutura na América Latina

Gabriel West assume como Country Manager no país, enquanto Stefano Mazzaferro passa a liderar a operação da plataforma na região Sul da América Latina

SÃO PAULO, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, anuncia mudanças importantes em sua estrutura de liderança no país e na América Latina. Stefano Mazzaferro assume o cargo de General Manager da região Sul da América Latina, passando a liderar as operações em mercados importantes como o Chile, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Com a movimentação, Gabriel West, que estava à frente de toda a operação e estratégia da vertical de Ride Hailing no país desde 2024, é promovido a Country Manager, assumindo a liderança do negócio e das áreas cross-funcionais da inDrive no Brasil, incluindo a gestão direta do time de Driver Operations. Antes, Gabriel construiu sua trajetória profissional em empresas globais de tecnologia e mobilidade, nas quais atuou em posições de estratégia e operações.

Gabriel West é o novo Country Manager da inDrive (Foto: Divulgação)

"Assumo a liderança nacional da inDrive com o compromisso de dar continuidade ao plano de negócios estruturado pelo Stefano, assegurando consistência na execução da estratégia e evolução das prioridades já estabelecidas para o país. Nosso foco será manter o ritmo de crescimento, fortalecer nossa operação e consolidar o Brasil como um dos mercados-chave para a companhia, ampliando cada vez mais nossa relevância e posição no país", destaca Gabriel West.

Na nova posição, Mazzaferro, por sua vez, amplia sua atuação regional, com foco na integração das operações na parte sul da América Latina, aceleração do crescimento e fortalecimento da presença da companhia nos cinco mercados sob sua gestão. Stefano foi o primeiro Country Manager contratado pela inDrive no mundo e no Brasil, liderando a operação nacional desde 2024 e consolidando o país como um dos mercados mais promissores e estratégicos da companhia.

"Estou extremamente realizado com a nova posição e com o Gabriel assumindo como Country Manager, ao lado de um time de alta performance no Brasil. Isso mostra um amadurecimento fenomenal da nossa equipe e do negócio brasileiro e traz uma clareza ainda maior sobre o potencial de crescimento e expansão da operação da inDrive", afirma Mazzaferro.

As mudanças ocorrem em um momento importante da inDrive na América Latina, considerada uma das regiões prioritárias para a companhia. No Brasil, a plataforma já soma mais de 53 milhões de downloads do aplicativo e conta com mais de 1,7 milhão de motoristas parceiros cadastrados, reforçando a relevância do país na estratégia global da empresa. A inDrive está no top 10 dentre os aplicativos de viagens mais baixados no Brasil em 2025, registrando cerca de 5,5 milhões de downloads, de acordo com o levantamento Sensor Tower – State of Mobile 2026.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo quarto ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

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FONTE inDrive