Segurança é o principal critério na escolha de aplicativos de mobilidade no Brasil, revela Ipsos

Estudo inédito, realizado em parceria com a inDrive, mostra que para 55% dos usuários, selecionar o motorista parceiro tem o mesmo peso que ferramentas de emergência

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Segurança é o principal fator na escolha de aplicativos de mobilidade urbana no Brasil. É o que revela uma pesquisa inédita realizada pelo instituto Ipsos, em parceria com a inDrive. O estudo, conduzido com 1.000 usuários nas cinco regiões do país, aponta que o tema lidera os critérios de decisão (30%), à frente de preço (28%) e agilidade (17%). No total, 63% dos entrevistados incluem a segurança entre os aspectos mais relevantes na escolha da plataforma.

Os dados mostram uma mudança no comportamento do consumidor, que passa a valorizar mais controle e previsibilidade ao longo da jornada. Entre os fatores mais relevantes para a segurança estão informações claras sobre o motorista parceiro e o veículo, além de funcionalidades como monitoramento em tempo real (64%), compartilhamento do status de viagens (47%) e gravação de áudio ou vídeo (41%). O suporte humano 24 horas também aparece como elemento de confiança.

Segurança começa antes da corrida

Um dos principais achados do levantamento é que a insegurança se concentra no período pré-embarque. Segundo a pesquisa, 72% da vulnerabilidade percebida ocorre durante o tempo de espera pelo motorista parceiro. O cancelamento de corridas, além de um incômodo operacional, funciona como um gatilho direto de insegurança, o que leva parte dos usuários a afirmar que estaria disposta a pagar mais para garantir a realização da viagem.

A transparência das informações também se mostra decisiva, pois o acesso a avaliações dos parceiros (52%), dados verificados (50%) e fotos (37%) contribui diretamente para a sensação de segurança antes do início da corrida. Nesse contexto, o motorista parceiro aparece como peça central e fatores como educação, comunicação e histórico no aplicativo influenciam diretamente a confiança.

A pesquisa também indica uma visão de corresponsabilidade: 91% dos usuários afirmam conferir o modelo/cor do veículo antes de entrar no carro e 88% acreditam que passageiros e motoristas parceiros devem contribuir juntos, relatando situações e comportamentos fora do padrão ao suporte do aplicativo.

Poder de escolha reforça percepção de segurança

Embora a segurança lidere, o preço também segue relevante, citado por 64% dos entrevistados. Ainda assim, os dados mostram uma relação direta entre o valor da corrida e percepção de segurança: 67% afirmam se sentir mais seguros quando podem escolher o motorista parceiro, e 48% associam a possibilidade de oferecer um preço maior a mais opções e controle.

O modelo da inDrive, baseado em transparência e liberdade de escolha, aparece alinhado a essa demanda. Para 84% dos entrevistados, poder selecionar o motorista parceiro com base no histórico e nas avaliações aumenta a percepção de segurança. Além disso, 57% consideram essa dinâmica mais segura, índice que sobe para 67% entre jovens de 18 a 34 anos. Para a maioria (55%), ferramentas de prevenção, como visualizar informações antes da corrida, têm o mesmo peso que ferramentas de emergência.

"Para a inDrive, não existe futuro sem segurança e estamos focados em garantir que ela permaneça sempre em primeiro lugar. Os resultados da pesquisa confirmam que uma corrida segura começa antes mesmo do embarque, quando o usuário tem o poder de escolher", afirma Larissa Coutinho, Safety Manager da inDrive Brasil.

Os resultados apontam para uma evolução no setor de mobilidade brasileiro, com consumidores mais atentos à transparência, ao controle e à previsibilidade. "A pesquisa mostra que a segurança vai além de ferramentas reativas. Há uma demanda clara por prevenção, transparência e poder de escolha", afirma Andrea Barbosa, Diretora da área de MSU da Ipsos Brasil.

A inDrive reforça seu compromisso com a segurança em todas as etapas da jornada: antes da corrida, com informações e verificação de identidade; durante, com monitoramento por GPS, botão de emergência e suporte 24h; e após, com análise contínua da experiência e canais de atendimento. Para o próximo mês de abril, a gravação de áudio das viagens, um dos itens mencionados pelos entrevistados como mais relevantes para a segurança, será implementada no app da plataforma no Brasil.

Metodologia: a pesquisa foi realizada pelo instituto Ipsos, a pedido da inDrive, entre os dias 05/02/2026 e 10/02/2026, por meio de questionário estruturado online de 15 minutos aplicado via painel de consumidores Ipsos. Foram entrevistados 1.000 pessoas, homens e mulheres de 18 anos a 65 anos, das classes A, B e C, nas cinco regiões do Brasil, que utilizaram um aplicativo de mobilidade nos últimos três meses. A amostra contou com cotas de gênero, idade e nível socioeconômico conforme perfil da população. Margem de erro de 3,1 p.p.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo quarto ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

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FONTE inDrive