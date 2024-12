inDrive completa 6 anos no Brasil com foco em segurança e inovação tecnológica

Plataforma apresenta, ainda, crescimento na categoria de entregas last mile, com aumento de 36% em pedidos no ano

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de intermediação de serviços e mobilidade, celebra seis anos de operação no Brasil com marcos significativos do ponto de vista de tecnologia, oferta e segurança. Entre os destaques, está a implementação do sistema Ayan, uma nova arquitetura tecnológica que transforma a experiência dos usuários e reforça a segurança na plataforma. Esse avanço acompanha a expansão da inDrive em território brasileiro. Presente em mais de 140 cidades em todos os estados brasileiros, a companhia se consolidou, ainda, como uma das plataformas de maior crescimento entre aplicativos de entrega de última milha para pequenas cargas no Brasil. Os dados indicam um avanço de 36% no volume de pedidos anuais.

Com o sistema Ayan, baseado em microsserviços, a inDrive modernizou completamente sua estrutura tecnológica, garantindo maior estabilidade e escalabilidade para suportar o crescimento exponencial no número de usuários e corridas. Essa atualização trouxe benefícios imediatos, como a redução no tempo de carregamento do aplicativo no Brasil – 14% no iOS e 17% no Android –, além de possibilitar o desenvolvimento ágil de novas funcionalidades.

"A implementação do sistema Ayan marca um avanço significativo para a inDrive no Brasil e globalmente. Com essa nova arquitetura, garantimos maior estabilidade e agilidade para atender ao crescimento exponencial de nossa base de usuários brasileiros, além de viabilizar o lançamento de funções mais robustas para motoristas parceiros e passageiros", explica Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Segurança no centro das operações

A segurança dos usuários figurou como prioridade do negócio em 2024, com a reformulação da Central de Segurança, que agora oferece acesso mais rápido e funcionalidades ampliadas. O botão de emergência, por exemplo, foi reposicionado para facilitar sua utilização, enquanto novas ferramentas permitem o cadastro de contatos de emergência e garantem prioridade no atendimento durante corridas. Outra novidade importante foi a introdução de chamadas seguras, que protegem a privacidade dos números de telefone entre motoristas parceiros e passageiros, além de um sistema robusto de moderação para prevenir conteúdos impróprios em mensagens e imagens.

"Segurança é um tópico que está no centro das operações da inDrive globalmente, e 2024 foi um ano essencial para reforçarmos esse compromisso também aqui no Brasil. Estamos focados em criar uma rede mais protegida para nossos usuários, com iniciativas como a reformulação da Central de Segurança e parcerias estratégicas no país, avanços que refletem nossa missão de promover soluções de mobilidade que sejam acessíveis e justas para os brasileiros", comenta Mazzaferro. Parcerias estratégicas reforçaram essas iniciativas, incluindo uma colaboração com o Observatório Nacional de Segurança Viária e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, voltada para a criação de mapas de calor de regiões críticas e reforço do policiamento, sempre respeitando as leis de proteção de dados.

Resultados e impacto social

Com o desempenho notável da vertical de Entregas, a inDrive identificou o potencial de expandir seus negócios e fortalecer também seu portfólio B2B, oferecendo serviços para empresas brasileiras de pequeno a grande porte e ampliando seu atendimento a operações de logística - o inDrive Delivery. O Brasil se tornou um dos mercados mais importantes para a vertical no mundo. "A solução está disponível nas capitais e regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e nas cidades de Belo Horizonte e Curitiba. Pretendemos expandir para as demais cidades brasileiras nos próximos meses, atendendo também às regiões em que o serviço de entregas já está disponível", indica o country manager.

Além disso, em 2024, a empresa fortaleceu sua conexão com a nação brasileira ao patrocinar o Flamengo, abrangendo todas as categorias do clube e promovendo iniciativas sociais e esportivas, e adicionou os táxis da cidade do Rio de Janeiro a sua plataforma. A inDrive celebrou, ainda, mais um ano do Aurora Tech Awards, que premia fundadoras de startups de tecnologia, e promoveu o encontro Motorista Top, que busca o diálogo com sua rede parceira de mobilidade. "A inDrive capacita as comunidades onde atua ao fornecer acesso amplo a serviços antes inatingíveis, criando oportunidades de desenvolvimento e renda para usuários e parceiros. Somos pioneiros em precificação P2P (peer-to-peer) em mobilidade e outros serviços, e devolvemos o controle às pessoas, por meio da liberdade de escolha para combinar um preço justo para todos", comenta Mazzaferro.

Desde sua chegada ao Brasil, a inDrive soma, ainda, mais de 420 milhões de viagens nacionais, com 15 milhões de usuários em sua base e mais de 43 milhões de downloads do seu aplicativo no país, consolidando sua presença em solo brasileiro como uma alternativa justa, segura e confiável. Até o momento, mais de R$10 bilhões foram investidos no Brasil, entre iniciativas de tecnologia, operações e marketing.

"A inDrive segue expandindo suas verticais no país, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas globalmente até 2030. O foco em segurança e tecnologia continuará sendo a base para nosso crescimento sustentável e para a construção de soluções que atendam às necessidades locais de forma inclusiva, justa e acessível" finaliza o executivo.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços, disponível em mais de 46 países e 779 cidades ao redor do globo, superando 200 milhões de downloads. Em 2022 e 2023, foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado no mundo. O app oferece, ainda, intermediação de serviços de fretes e entregas nos diversos mercados de atuação.

A companhia está sediada em Mountain View, Califórnia (EUA). Opera nos maiores centros regionais nas Américas, Ásia, Oriente Médio, África e países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes). A marca apoia as comunidades locais por meio de seu modelo de pagamento pessoa a pessoa e programas de empoderamento da comunidade que ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Siga-nos em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram:https://www.instagram.com/indrive.br/

X: https://twitter.com/inDriveBrasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582496/Image.jpg

FONTE inDrive