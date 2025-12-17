inDrive lança categoria 'Comfort' no Brasil, para viagens mais confortáveis e com preços justos

Após chegada a São Paulo, novidade integra portfólio da plataforma global de mobilidade e serviços em cidades selecionadas, como Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, anuncia o lançamento da categoria Comfort no Brasil, uma opção de viagens com carros de padrão superior, com mais conforto e preços justos no modelo de negociação peer-to-peer, no qual o valor é combinado entre passageiro e motorista parceiro antes das corridas. A novidade, já implementada este ano em São Paulo, integra o portfólio da plataforma de forma permanente, e foi lançada em novembro, em cidades selecionadas: Brasília, Curitiba, Boa Vista, Recife, Manaus, Rio de Janeiro, Campo Grande, Porto Alegre, Uberaba e Governador Valadares.

A expansão responde a quem busca mais conforto sem abrir mão da liberdade de escolha e do preço justo: o passageiro decide quando optar por veículos de qualidade superior, com um valor combinado previamente. Para os motoristas parceiros, o novo serviço amplia a oferta de pedidos mais qualificados e abre espaço para ganhos ainda mais consistentes, com autonomia para aceitar as corridas com mais segurança.

"A inDrive é uma plataforma moldada por necessidades reais e oferecer uma categoria premium mostra escuta ativa aos nossos usuários. Com o lançamento, buscamos expandir perfis de viagem e elevar o nível de qualidade percebida por motoristas parceiros e passageiros, sem perder a experiência de preço justo e liberdade de escolha, que é o diferencial do modelo inDrive", explica Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Na prática, o funcionamento no app permanece o mesmo: o passageiro seleciona a categoria Comfort, propõe o valor da viagem e recebe contrapropostas de motoristas parceiros cujos veículos atendem aos requisitos da nova categoria e possuem uma boa reputação e avaliação na inDrive. O preço é definido por acordo entre eles antes do deslocamento, garantindo previsibilidade, clareza e uma experiência transparente e justa que diferencia a inDrive no mercado.

Nos próximos meses, além da implementação da nova categoria nas cidades selecionadas, a inDrive fará comunicações no app para orientar passageiros e motoristas parceiros. Ao integrar o Comfort ao seu portfólio de intermediação de transporte individual no Brasil, a marca cria ainda mais opções de viagens para seus usuários e oportunidades de ganhos para seus parceiros — um movimento alinhado à sua estratégia de ser uma plataforma centrada nas pessoas no mercado de mobilidade brasileiro. Confira aqui a lista de veículos aceitos na nova categoria em cada cidade onde inDrive oferece o serviço.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo app de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 982 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Siga-nos em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram: https://www.instagram.com/indrive.br

TikTok: https://www.tiktok.com/@indrive.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847768/inDrive_Comfort_Class.jpg

FONTE inDrive