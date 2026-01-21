inDrive completa sete anos no Brasil e fortalece modelo de mobilidade transparente e centrado nas pessoas

Presente em mais de 200 cidades, plataforma soma 540 milhões de viagens intermediadas e conecta usuários brasileiros a 1,7 milhão de motoristas parceiros

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Sete anos depois de iniciar sua operação no Brasil, a inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços, chega a um novo momento de sua trajetória no país, após consolidar uma operação nacional e ampliar seu portfólio de serviços. O aniversário no país marca um caminho diferente, sustentado pela combinação direta e transparente de preços entre usuários e motoristas parceiros e pela ausência de controle algorítmico sobre valores e rotas.

Ao longo desse período, a plataforma construiu uma operação de alcance nacional. Hoje, está presente em mais de 200 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal, conectando milhões de usuários a uma base de mais de 1,7 milhão de motoristas parceiros. Desde o início da operação no país, mais de 540 milhões de viagens foram intermediadas, somando 3,7 bilhões de quilômetros percorridos em território nacional. Desde 2018, a companhia acumulou mais de R$ 10 bilhões em investimentos diretos no Brasil, incluindo marketing, total pago a motoristas e entregadores parceiros e diferentes iniciativas.

O tempo de permanência no mercado coincide com um momento em que plataformas de mobilidade passaram a ser observadas com mais atenção por autoridades e formuladores de políticas públicas, especialmente em temas ligados à transparência e à rotina dos trabalhadores de aplicativo. Nesse cenário, modelos que reduzem a interferência algorítmica e devolvem o controle às pessoas – como o da inDrive - permitindo a liberdade de escolha para combinarem um preço justo, ganham relevância no debate sobre a proteção da renda e autonomia dos profissionais autônomos que trabalham nas plataformas.

É nesse contexto que a proposta da inDrive se destaca ainda mais: ela atua apenas como intermediadora, sem definir tarifas, impor rotas ou estabelecer jornadas via algoritmos ou de forma velada. Usuários, motoristas e entregadores parceiros combinam diretamente o valor das corridas, em uma lógica justa e transparente que acompanha a empresa desde a sua chegada ao país e que, com o tempo, ganhou escala e relevância.

"Colocar as pessoas no centro, com autonomia para combinar os valores diretamente entre si, aumenta a transparência do serviço e contribui para preços mais justos para todos. Esse é um princípio que orienta nossa operação desde o início", afirma Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Expansão além das corridas

Nos últimos anos, a atuação da plataforma deixou de se concentrar exclusivamente em intermediação de corridas urbanas. Em 2025, a inDrive passou a ampliar sua presença em outras frentes, como intermediação de entregas e de serviços financeiros, acompanhando um movimento mais amplo do setor de plataformas digitais.

Ano passado a empresa lançou o inDrive.Money no Brasil, serviço de intermediação de crédito que oferece empréstimos de até R$ 3 mil, com pagamento integrado às corridas, direto no app da inDrive, e em parceria com a EmpreX. A solução surgiu a partir de uma demanda recorrente de motoristas parceiros por acesso a crédito em condições mais acessíveis e 86% dos usuários que utilizaram o serviço afirmam que estão satisfeitos e voltariam a contratá-lo.

A plataforma também implementou o Pix integrado via Open Finance no ano passado, permitindo transferências de pagamento entre motoristas parceiros e usuários diretamente e em tempo real diretamente no aplicativo. A iniciativa eliminou etapas intermediárias no recebimento das corridas e reduziu riscos operacionais para motoristas parceiros, tornando a inDrive a única plataforma do setor no Brasil a oferecer esse tipo de inovação.

Entregas e viagens entre cidades ganham espaço

Outra frente que ganhou relevância foi a de intermediação de entregas. Voltado também a pequenas e médias empresas, o serviço inDrive.Entregas registrou crescimento próximo de 30% em 2025, com aumento significativo da demanda. Datas comerciais importantes do calendário comercial nacional, como Páscoa, Dia das Mães e dia dos Pais e capitais como Boa Vista, São Paulo, Campo Grande e Manaus tiveram crescimento mais expressivo no ano passado.

Na intermediação de transporte intermunicipal, o serviço Cidade.A.Cidade passou a se consolidar como alternativa para deslocamentos regionais e turísticos. Rotas entre a capital paulista e o litoral, além de trajetos como São Paulo–Campinas e Recife–Porto de Galinhas, estão entre as que registraram maior crescimento em 2025. No período, a empresa também adotou o pagamento diário para motoristas parceiros, contribuindo para o aumento da eficiência do serviço.

Segurança e iniciativas sociais

A expansão da operação vem sendo acompanhada também de investimentos em segurança, com a adoção de ferramentas como reconhecimento facial de passageiros, mascaramento de números de telefone, botão de emergência, moderação de chats e sistemas antifraude. Em 2025, a empresa também revisou protocolos de atendimento a casos de violência de gênero e assédio, em parceria com o Instituto AzMina.

No campo social, a inDrive passou a estruturar programas voltados à inclusão de mulheres, com iniciativas de formação, mentoria e apoio à geração de renda, desenvolvidas em parceria com organizações importantes como Flamengo e WoMakersCode.

"Conectamos mobilidade, entregas e serviços financeiros com transparência e preços justos para ampliar a autonomia dos nossos parceiros e gerar desenvolvimento econômico com impacto. O Brasil se tornou um mercado central para a inDrive, tanto pelo volume da operação quanto pela relevância estratégica do país para a companhia", afirma Mazzaferro.

