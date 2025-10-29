inDrive empodera mulheres com o programa "Na Rota Delas"

Iniciativa gratuita promove segurança e independência financeira para brasileiras que desejam ser motoristas parceiras e conquistar autonomia por meio da mobilidade

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025/PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, anuncia o lançamento do programa "Na Rota Delas", uma iniciativa gratuita voltada para mulheres de todo o Brasil que já possuem carteira de motorista (CNH) e desejam se sentir mais seguras, confiantes e empoderadas ao volante. O projeto, que acontece de 3 de novembro a 12 de dezembro de 2025, já tem suas inscrições abertas e oferece seis semanas de palestras online, com sessões ao vivo, mentorias com especialistas, webinars e grupos de networking via WhatsApp. Vantagens no aplicativo e condições especiais de aluguel de veículos no país também fazem parte do programa, que tem como objetivo principal promover a inclusão e o protagonismo feminino no setor de mobilidade nacional. A iniciativa visa ainda conectar mulheres a conhecimento, oportunidades de renda e uma rede de apoio que estimula a independência financeira e o crescimento pessoal.

"O projeto nasceu do desejo de oferecer mais do que apenas informação — queremos fomentar confiança e oportunidades reais em uma comunidade para mulheres que desejam dirigir seu próprio futuro. Ao promover conhecimento, segurança e independência financeira, reforçamos o compromisso da inDrive com um ecossistema de mobilidade mais justo, seguro e inclusivo, no qual cada uma delas pode se sentir valorizada e capaz de conquistar seu espaço", destaca Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

O programa foi desenvolvido com foco em seis pilares essenciais para a rotina das motoristas parceiras, combinando aspectos emocionais, técnicos e práticos da atividade, com conteúdos sobre: psicologia do trânsito e superação do medo, educação financeira e planejamento de renda, uso de ferramentas digitais e aplicativos com segurança, estratégias de autoproteção e segurança viária, relacionamento com clientes e construção de reputação, além de direitos e deveres legais das motoristas parceiras.

As atividades serão conduzidas por mentoras, motoristas parceiras da inDrive e profissionais mulheres com experiência em áreas como finanças, segurança, tecnologia e desenvolvimento pessoal, reforçando o compromisso da plataforma em combater as injustiças e impactar positivamente as comunidades dos locais onde atua. A iniciativa reflete ainda o propósito da inDrive de criar oportunidades mais justas para todos e será realizada, inicialmente, com foco em mulheres das cidades de Curitiba, São Paulo, Governador Valadares e Campo Grande, por meio das sessões online abertas também a participantes de outras regiões do país. Além das oficinas, o programa contará com campanhas nas plataformas digitais e CRM, ampliando o alcance da mensagem de igualdade e incentivo à autonomia e ao empoderamento femininos.

"Na inDrive, acreditamos na liberdade de escolha, portanto, mais motoristas parceiras na nossa plataforma significa também que as passageiras terão a oportunidade de escolher uma outra mulher na direção, se preferirem. Com o projeto, esperamos atrair cada vez mais mulheres para o nosso aplicativo no Brasil e aumentar a segurança e a participação delas na inDrive", finaliza Mazzaferro. As inscrições para o "Na Rota Delas" são gratuitas e podem ser realizadas neste link . As vagas são limitadas e voltadas para mulheres com CNH válida que desejam ser motoristas parceiras da inDrive, aprimorar suas habilidades para atuar no setor de mobilidade e alcançar maior independência financeira.

Na Rota Delas" faz parte das iniciativas de impacto social da inDrive, que atua em 982 cidades de 48 países, desde 2012 e, no Brasil, em mais de 200 localidades, nos 27 estados e no Distrito Federal, desde 2018. A plataforma tem o propósito de gerar globalmente um impacto positivo na vida de 1 bilhão de pessoas até 2030, e investe continuamente em programas que promovem educação, inclusão e desenvolvimento comunitário, consolidando sua presença na América Latina como um player que combina tecnologia e propósito social com impacto.

