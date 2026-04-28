inDrive integra Comunidade de Unicórnios do Fórum Econômico Mundial

Plataforma global passa a colaborar diretamente com líderes mundiais na busca por novas soluções para mobilidade urbana e inclusão econômica, levando a perspectiva e a pauta dos mercados emergentes

SÃO PAULO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, passa a integrar a Comunidade de Unicórnios do Fórum Econômico Mundial (WEF), um grupo exclusivo, composto por empresas de alto crescimento reconhecidas por impulsionar inovação e gerar impacto positivo em escala global. A entrada reforça o papel da plataforma na construção de uma economia digital mais justa, em que a tecnologia funciona a favor das pessoas. O WEF é uma organização internacional voltada à cooperação entre os setores público e privado, promovendo diálogo qualificado para melhorar o estado do mundo por meio da inovação, do empreendedorismo e da colaboração. A Comunidade de Unicórnios integra um dos três grupos de Inovadores Globais do WEF, criando um espaço para que empresas contribuam com soluções para desafios atuais e para o fortalecimento da resiliência global.

"Fazer parte da Comunidade de Unicórnios do Fórum Econômico Mundial é um marco importante para a inDrive à medida que ampliamos nossa atuação global e fortalecemos nosso impacto", afirma Arsen Tomsky, fundador e CEO da plataforma. "Nossa missão sempre foi desafiar as injustiças, oferecendo às pessoas mais autonomia sobre suas escolhas. Estamos entusiasmados em contribuir para o debate sobre como construir economias digitais mais inclusivas, transparentes e equilibradas, especialmente em mercados emergentes, de rápido crescimento e com pouca oferta de serviços."

Presente em 48 países e 1.065 cidades, a inDrive está entre os aplicativos de mobilidade mais baixados do mundo, com forte presença em mercados emergentes, incluindo o Brasil. Seu modelo peer-to-peer permite que motoristas parceiros e passageiros combinem diretamente os valores das corridas, ampliando o acesso à mobilidade e promovendo ganhos mais justos para os prestadores de serviço. Com a participação na Comunidade de Unicórnios, a inDrive passa a colaborar com líderes globais na busca por novas soluções para mobilidade urbana e inclusão econômica, levando a perspectiva de mercados emergentes para discussões globais.

Sobre o Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial, comprometido em melhorar o estado do mundo, é a Organização Internacional para a Cooperação Público-Privada. A instituição reúne os principais líderes políticos, empresariais e de outros setores da sociedade para definir e impulsionar agendas globais, regionais e da indústria. (www.weforum.org)

The Innovator Communities são algumas das startups e scale-ups mais promissoras do mundo, que estão na vanguarda da inovação tecnológica e de modelos de negócio. Compostas por três subcomunidades — Technology Pioneers, Global Innovators e Unicorns —, essas iniciativas acompanham as empresas ao longo de sua jornada de crescimento. O Fórum Econômico Mundial oferece a essas subcomunidades uma plataforma para interação com líderes dos setores público e privado, além de contribuir com novas soluções para enfrentar os desafios atuais e fortalecer a resiliência no futuro. As empresas integrantes passam a se conectar com um ou mais centros do Fórum, conforme sua área de atuação, colaborando na definição de agendas globais sobre temas críticos.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de intermediação de mobilidade e de entregas. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo quarto ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças, a empresa está comprometida em causar um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Ela busca atingir esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.

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FONTE inDrive