inDrive lança campanha nacional com Joelma para reforçar modelo de mobilidade com preço justo e liberdade de escolha

Com conceito "Justo É Escolher" e jingle adaptado do sucesso "Voando pro Pará", iniciativa com a cantora paraense traduz diferencial da plataforma, com linguagem pop e conexão com a cultura brasileira

SÃO PAULO, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, lança hoje sua principal campanha de 2026 no Brasil, estrelada pela cantora Joelma. Com uma abordagem criativa centrada no conceito "Justo é Escolher", a iniciativa traduz em linguagem visual e lúdica o principal diferencial da marca: a liberdade de escolha para combinar os preços entre passageiros e motoristas parceiros. A escolha da artista não é apenas estratégica, mas também conceitual: a campanha explora os dois significados da palavra "plataforma": as icônicas botas da cantora e o app de mobilidade urbana, que está presente em mais de 48 países e 1065 cidades. No Brasil, a inDrive possui operação desde 2018, em mais de 200 localidades, nos 27 estados e no Distrito Federal.

O filme, produzido pela Dlktsn e com conceito criativo da Keenwork, em formatos de 30", 15" e 6", mostra duas fãs comentando que a cantora estaria usando uma "plataforma nova", até descobrirem que se trata do aplicativo da inDrive. Com tom leve e bem-humorado, a narrativa funciona como recurso didático para apresentar as funcionalidades e os diferenciais do app, como a possibilidade de sugerir o preço da corrida, escolher o motorista parceiro com base em avaliações e viajar com mais segurança e transparência.

O conceito que guia a campanha é inspirado no universo de Joelma — seu estilo e brilho característicos — para mostrar que fazer escolhas inteligentes, tanto no app quanto na vida, é o que traz verdadeira liberdade. Nesse contexto, a artista dá um novo passo ao escolher uma nova plataforma, reforçando a ideia de que decisões conscientes fazem toda a diferença.

A iniciativa também reforça o modelo peer-to-peer (P2P, ou pessoa a pessoa) da empresa, no qual passageiros e motoristas parceiros combinam diretamente os valores das corridas. Diferentemente de plataformas que utilizam algoritmos para definir preços e corridas, a inDrive aposta na liberdade dos usuários e dos parceiros como proposta central de valor, e isso se reflete diretamente no storytelling do vídeo. Outro destaque é o jingle exclusivo, adaptado do mega hit da cantora, "Voando pro Pará", que reforça a identidade da campanha e amplia o potencial lúdico e de conexão com o público brasileiro. A trilha, adaptada ao ritmo do Calypso, funciona como elemento narrativo e de awareness da marca. "Joelma representa a liberdade de escolha de forma muito natural, porque sempre construiu sua história com independência e autenticidade. Na inDrive, usuários e parceiros também podem escolher todos os dias dentro da nossa plataforma", explica Carolina Reis, Marketing Lead da inDrive no Brasil.

A segurança, um dos principais pilares da inDrive, também aparece como elemento importante. No filme, a possibilidade de escolher o motorista parceiro é apresentada pela cantora como fator que aumenta sua sensação de controle e confiança. A inDrive investe continuamente em tecnologia e atendimento, com recursos como verificação de identidade, monitoramento de corridas em tempo real, suporte 24h, botão de emergência e compartilhamento de rotas, funcionalidades já consolidadas na operação brasileira.

Estratégia de mídia e divulgação

A campanha foi estruturada em formato 360 e contempla, inicialmente, sete cidades estratégicas: São Paulo, Curitiba, Manaus, Boa Vista, Governador Valadares, Uberaba e Porto Velho. O plano de mídia inclui PR, branded contents, TV, OOH e DOOH, mídia digital, streaming de áudio e vídeo, além de desdobramentos nas plataformas digitais como Instagram, TikTok e YouTube, com foco em formatos curtos e de alto alcance. A estratégia busca equilibrar alcance massivo com relevância cultural, explorando o apelo popular da cantora e a força do conteúdo musical para ampliar o engajamento e o awareness da marca no país, por meio da "escolha" como fio narrativo. "Em um cenário de preços automatizados, seguimos apostando em um modelo de mobilidade no qual as pessoas têm voz e liberdade total. Ter a Joelma estrelando nossa principal campanha do ano reforça justamente esse lugar: uma artista forte, com voz ativa sobre sua própria trajetória e carreira; escolhendo seu caminho", finaliza Reis.

A produção contou com figurino em tons de verde exclusivo e desenvolvido a partir do branding da marca, além das icônicas botas de plataforma da cantora. Nos bastidores, o clima foi marcado por espontaneidade e forte presença musical, elementos que contribuíram para reforçar a autenticidade da campanha. O filme se encerra com todo o elenco cantando o jingle dentro de um carro com um motorista da inDrive e o slogan "Justo é Escolher".

Assista ao video completo da campanha clicando aqui.

Ficha técnica

Anunciante: inDrive

Agência Criativa: Keenwork

Produtora: Dlktsn

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo quarto ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953281/vlcsnap_2026_04_01_11h50m22s145_1.jpg

FONTE inDrive