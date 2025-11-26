inDrive e Flamengo se unem para empoderar mães por meio do esporte e do impacto social

Iniciativa "Remaremos Juntos" oferece segurança, educação e rede de apoio a motoristas-parceiras e mulheres que enfrentam a dupla jornada no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, uniu forças com o Clube de Regatas do Flamengo para lançar o projeto "Remaremos Juntos", uma iniciativa de responsabilidade social e empoderamento feminino voltada a apoiar motoristas parceiras e mulheres do Rio de Janeiro. O programa, realizado na Escola de Remo do Flamengo, na Gávea, oferece atividades no contraturno escolar para filhos e filhas de 13 a 17 anos, de motoristas parceiras da inDrive e mães cariocas interessadas no projeto. As crianças participam de aulas de remo, atividades esportivas e reforço escolar, enquanto suas mães ganham mais tranquilidade e segurança para exercer suas atividades profissionais. As participantes também recebem um crédito mensal de R$150,00 no aplicativo como incentivo à continuidade da parceria.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de impacto regional que posiciona a inDrive como uma aliada do empoderamento feminino em toda a América Latina. Assim como México, Peru e Colômbia, o Brasil foi escolhido como território prioritário para avançar nessa pauta — em resposta ao Índice de Empoderamento Feminino, que aponta que 3,1 bilhões de mulheres e meninas (90% da população feminina mundial) vivem em países com níveis baixos ou médios de empoderamento, enfrentando desafios como diferenças salariais, falta de oportunidades, violência de gênero e discriminação..

"O 'Remaremos Juntos' simboliza o que acreditamos na inDrive: que o verdadeiro impacto social acontece quando combatemos as injustiças e oferecemos oportunidades reais de desenvolvimento para as pessoas. Apoiar mulheres que enfrentam a dupla jornada com seus filhos, oferecendo uma rede de suporte e incentivo, é uma forma concreta de promover inclusão e justiça social," ressalta Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Além de "Remaremos Juntos", a inDrive segue investindo em educação, empreendedorismo e autonomia financeira para mulheres no Brasil com mais duas iniciativas importantes:

— programa gratuito de mentoria para quem deseja atuar como motorista parceira da plataforma no país. O projeto, que está sendo realizado de novembro a dezembro deste ano, oferece seis semanas de formação online, com mentorias, webinars, grupos de apoio e benefícios exclusivos no app, além de condições especiais para aluguel de veículos, ampliando a autonomia e inclusão financeira das participantes. "Mulheres Dirigindo o Futuro" — parceria com a organização WoMakersCode, que ofereceu 500 vagas gratuitas para mulheres empreendedoras em todo o Brasil. O curso online abrange temas como finanças pessoais e empresariais, marketing digital e segurança online, fortalecendo o protagonismo feminino no empreendedorismo e na economia digital.

"Estamos focados em reforçar nosso compromisso de impactar as comunidades onde atuamos e promover o empoderamento feminino, investindo no presente e no futuro das brasileiras, incluindo nossas motoristas parceiras e suas famílias", complementa Mazzaferro. Com todas essas iniciativas, a inDrive reafirma seu compromisso em combater injustiças e criar oportunidades no país, especialmente para as mulheres que buscam autonomia, segurança e reconhecimento. Ao unir investimento social, empoderamento de gênero e suporte comunitário, a plataforma continua promovendo equidade e impacto positivo real no Brasil.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo app de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 982 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

