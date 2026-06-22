inDrive lança categoria "Táxi", na cidade de São Paulo, com taxa zero para motoristas parceiros

Modalidade amplia as opções de mobilidade da plataforma na capital paulista e reforça seu compromisso com preços justos e liberdade de escolha

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, anuncia a chegada da categoria "Táxi" em seu app para os usuários da cidade de São Paulo. A novidade faz parte da estratégia da empresa para ampliar sua presença no mercado brasileiro de mobilidade urbana, oferecendo aos passageiros mais opções de deslocamento e, aos motoristas parceiros, uma alternativa mais justa e transparente. A iniciativa começou na primeira semana de junho e terá, por pelo menos seis meses, taxa zero para parceiros da modalidade na capital paulista Com isso, a inDrive reforça seu compromisso com um modelo no qual motoristas parceiros têm mais oportunidades de ganho e passageiros contam com ainda mais liberdade de escolha.

A chegada da categoria aos aos paulistanos amplia a oferta de serviços disponíveis para a capital do estado mais populoso do país e fortalece um dos principais diferenciais do modelo de negócios da plataforma: o poder de escolha. Na inDrive, usuários e motoristas parceiros têm mais transparência durante cada jornada e podem tomar decisões com base nas informações disponíveis antes das corridas. Para os taxistas, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar a demanda por viagens e aumentar os ganhos na capital, especialmente durante o período inicial da ação, em que a taxa da plataforma será zerada.

"São Paulo é uma cidade estratégica para a mobilidade urbana no Brasil e no mundo, e a chegada da categoria "Táxi" reforça nosso compromisso em oferecer alternativas mais justas, transparentes e acessíveis, tanto para passageiros quanto para motoristas parceiros. Com a taxa zero, a inDrive quer apoiar os taxistas , ampliar suas oportunidades de ganho e, ao mesmo tempo, oferecer mais opções de deslocamento aos paulistanos", afirma Gabriel West, Country Manager da inDrive Brasil.

Além da comunicação com a imprensa, o lançamento na cidade de São Paulo conta com ativações digitais, conteúdos para redes sociais e campanhas locais voltadas para passageiros, motoristas parceiros, influenciadores digitais e stakeholders do setor de mobilidade urbana. "Além de ampliar nosso portfólio, a nova categoria reforça o compromisso da inDrive em promover uma mobilidade mais justa e centrada nas pessoas", finaliza o executivo.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e entregas. Seu aplicativo já foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado pelo quarto ano consecutivo. Além de intermediação de transporte por aplicativo, a inDrive oferece uma ampla gama de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte intermunicipal, de entregas e de serviços financeiros. Em 2023, a inDrive lançou a New Ventures, seu braço de capital de risco, fusões e aquisições.

A inDrive opera em mais de 1.100 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças por meio de escolhas justas, a plataforma busca esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia as comunidades locais através de um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.

Para obter mais informações, visite www.inDrive.com

Siga-nos em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram: https://www.instagram.com/indrive.br

TikTok: https://www.tiktok.com/@indrive.br

Informações para a imprensa:

Approach Comunicação: [email protected]

Gustavo Brito - [email protected]

Bruna Meneses – [email protected]

Júlia Darú – [email protected]

Eduardo Ribeiro - [email protected]

Karina Dorlitz - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998384/13_BDG01528_Final.jpg

FONTE inDrive