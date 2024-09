Indústria global de hidrogênio relata US$ 75 bilhões em capital comprometido, mas metas climáticas estão em jogo devido a atrasos no projeto

BRUXELAS, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O pipeline global de projetos de hidrogênio limpo está crescendo e amadurecendo, com um aumento acentuado de projetos que chegam à decisão final de investimento (FID), de acordo com a última análise do Conselho de Hidrogênio de mais de 1.500 projetos em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o ritmo e a escala da implantação precisam acelerar drasticamente para atingir as metas climáticas globais.

O relatório Hydrogen Insights de 2024, divulgado hoje e de co-autoria da McKinsey & Company, revela que, embora o pipeline global de projetos tenha crescido sete vezes desde 2020, de 228 projetos para 1.572 projetos, em maio de 2024, também amadureceu, com um forte foco no avanço dos projetos para a execução. Mais notavelmente, os projetos de hidrogênio limpo que alcançaram o FID também viram um aumento de sete vezes no investimento comprometido, crescendo de aproximadamente US$ 10 bilhões em 102 projetos em 2020 para cerca de US$ 75 bilhões em 434 projetos em 2024.

Os dados mais recentes de outubro de 2023 a maio de 2024 ressaltam ainda mais uma clara mudança do planejamento do projeto para a implementação. O total de investimentos anunciados até 2030 aumentou em aproximadamente 20% – de US$ 570 bilhões para US$ 680 bilhões. O crescimento mais notável ocorreu nos estágios mais avançados do desenvolvimento do projeto, com investimentos após o FID crescendo notáveis 90%, seguidos por um aumento de 30% nos projetos de fase de design de engenharia de front-end (FEED).

Essa clara mudança no pipeline global de projetos, de anúncios à implementação, é combinada com o desgaste natural que promove o amadurecimento da indústria, eliminando projetos menos viáveis e priorizando aqueles com maior potencial, um padrão também visto nos estágios iniciais de outros setores de energia limpa, como eólica e solar.

Jaehoon Chang, presidente e CEO da Hyundai Motor Company e co-presidente do Conselho de Hidrogênio, disse: "O aumento de sete vezes no capital comprometido para projetos de hidrogênio alcançando o FID nos últimos quatro anos demonstra o progresso da setor. Temos o prazer de ver o setor caminhando neste momento crítico de transição, como evidenciado no último relatório Insights. Além disso, são necessárias mais ações para garantir um fornecimento de hidrogênio acessível e a barato, permitindo a adoção generalizada do hidrogênio."

Apesar do progresso, o setor de hidrogênio, como outros setores de energia limpa atualmente, enfrenta obstáculos macroeconômicos, incluindo o aumento da inflação e das taxas de juros, bem como tensões geopolíticas que afetam os mercados de energia. Questões específicas do setor, como a incerteza regulatória e o aumento dos custos de energia renovável e eletrolisadores, levaram a atrasos nos projetos, especialmente em projetos de hidrogênio renovável.

Ivana Jemelkova, CEO do Conselho de Hidrogênio, disse: "Este relatório envia uma mensagem clara: o hidrogênio está acontecendo. Agora que o hidrogênio é uma realidade na transição energética, é hora de impulsionar expressivamente mais investimentos até 2030 para atingir nossas metas de meados do século. Equipados com lições concretas aprendidas nos últimos quatro anos, devemos enfrentar urgentemente os desafios nos principais mercados e criar um ambiente mais favorável para a execução do projeto."

Sanjiv Lamba, CEO da Linde e co-presidente do Conselho de Hidrogênio, disse: "A realização de todo o potencial climático e socioeconómico do hidrogênio requer um esforço conjunto dos governos e do setor. Com uma estrutura regulatória de apoio e incentivos direcionados, os investidores terão a certeza de que precisam mudar os projetos para o FID – contribuindo, em última análise, para atingir as metas climáticas globais."

Sobre a Hydrogen Insights

AHydrogen Insights é a perspectiva publicada regularmente pelo Conselho de Hidrogênio sobre a evolução do setor do hidrogênio. Resume o estado atual do setor global de hidrogênio e a implantação real do hidrogênio. De autoria do Conselho de Hidrogênio em colaboração com a McKinsey & Company, o relatório baseia-se em uma combinação de informações públicas e dados proprietários dos membros do Conselho de Hidrogênio e representa um esforço colaborativo para compartilhar uma perspectiva objetiva, holística e quantitativa sobre o status do ecossistema global de hidrogênio.

Sobre o Conselho de Hidrogênio

O Conselho de Hidrogênio é uma iniciativa global liderada por CEOs com uma visão unida e ambição de longo prazo para que o hidrogênio acelere a transição para a energia limpa. Reúne um grupo diversificado de 140 empresas de 20 países nas Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Abrangendo toda a cadeia de valor, e incluindo grandes multinacionais, startups inovadoras e investidores, os membros do Conselho representam cerca de US$ 9 trilhões em capitalização de mercado, 6,8 milhões em FTEs e cerca de US$ 6,4 trilhões em receitas.

O Conselho está empenhado em desbloquear o potencial de sustentabilidade do hidrogênio limpo, promovendo a inovação empresarial e tecnológica como os condutores do crescimento sustentável, criando empregos de qualidade e proporcionando valor social. Usando seu alcance global para promover a colaboração entre a indústria, os governos, os investidores e a sociedade civil, o Conselho fornece insights e caminhos para acelerar a implantação de ecossistemas de hidrogênio em todo o mundo. Também apoia o desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e sustentabilidade, abrindo caminho para a implantação de soluções confiáveis de hidrogênio em escala.

Para saber mais, acesse www.hydrogencouncil.com e siga-nos no X @ HydrogenCouncil e no LinkedIn.

