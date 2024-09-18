全球氫氣行業報告了750億美元的承諾資金，但氣候目標由於項目延遲而受到危害

比利時布魯塞爾2024年9月19日 /美通社/ -- 根據氫氣委員會（Hydrogen Council）對全球1,500多個項目的最新分析，全球清潔氫氣項目管道正在增長和成熟，達到最終投資決定（FID）的項目大幅增加。同時，部署的速度和規模需要大幅加速，以滿足全球氣候目標。

今天發布並由McKinsey & Company共同撰寫的《Hydrogen Insights 2024》報告顯示，儘管自2020年以來，全球項目管線從228個項目增長七倍到1,572個項目，然而，截至2024年5月，管線亦已經成熟，並非常重視推進項目進行執行。最值得注意的是，達到FID的清潔氫氣項目的承諾投資亦增加了七倍，從2020年的102個項目的約100億美元增加到2024年434個項目的約750億美元。

2024年氫氣洞察報告

2023年10月至2024年5月的最新數據進一步強調了從項目規劃到實施的明確轉移。截至2030年，公佈的投資總額已從5700億美元增加約20%，增加至6800億美元。最顯著的增長發生在項目開發的較高階段，過去的投資金額顯著增長了90%，接著前端工程設計（FEED）階段項目增長了30%。

從公告到實施的全球專案管道中明顯的轉變，結合了自然磨損，藉由消除可行性較低的項目並優先考慮具有最高潛力的項目的優先順序，這亦在其他清潔能源產業（例如風電和太陽能）的早期階段，促進行業成熟。

現代汽車公司（Hyundai Motor Company）主席兼行政總裁兼氫氣委員會（Hydrogen Council）聯席主席Jaehoon Chang表示：「過去四年，達到FID的氫氣項目的承諾資金增加七倍，證明了該行業的進步。我們很高興看到業界在這個關鍵的過渡時刻進行講座，正如最新的Insights報告所證明。此外，還需採取進一步行動，以確保能夠獲得便利且經濟實惠的氫氣供應，以便廣泛採用氫氣。」

儘管有進步，氫氣行業與目前其他清潔能源行業一樣面臨宏觀經濟逆境，包括通脹和利率上升，以及影響能源市場的地緣政治緊張局勢。特定行業的問題，例如監管不確定性以及可再生能源和電解器的成本增加，導致專案延遲，尤其是對於可再生氫項目。

氫氣委員會（Hydrogen Council）行政總裁Ivana Jemelkova表示：「這份報告發出了一個明確的信息：氫氣正在發生。現在氫氣已成為能源轉型中的現實，現在是時候在2030年前推動顯著更多投資，以實現我們世紀中期的目標。憑藉過去四年的具體教訓，我們必須緊急解決關鍵市場的挑戰，並為項目執行創造更有利的環境。」

Linde行政總裁兼氫氣委員會（Hydrogen Council）聯席主席Sanjiv Lamba表示：「實現氫氣候的充分氣候和社會經濟潛力，需要政府和業界團結的努力。憑藉支持性的監管框架和有針對性的激勵措施，投資者將獲得所需的確定性，以將項目轉移到FID，最終為實現全球氣候目標作出貢獻。」

關於Hydrogen Insights

Hydrogen Insights是氫氣委員會（Hydrogen Council）定期發布對氫氣行業演變的觀點。它總結了全球氫氣行業的現狀和實際氫部署。該報告由氫氣委員會（Hydrogen Council）與McKinsey & Company合作撰寫，結合了氫氣委員會（Hydrogen Council）成員的公共信息和專有數據，並代表了對全球氫生態系統狀態的客觀、全面和定量觀點的合作努力。

關於氫氣委員會（Hydrogen Council）

氫氣委員會（Hydrogen Council）是一項由全球多位行政總裁領導的倡議，對氫具有統一願景和長遠雄心，以加速清潔能源轉型。委員會匯聚了來自美洲、歐洲、非洲、中東和亞太地區20個國家/地區的140家公司的多元化集團。該委員會的成員涵蓋整個價值鏈，包括大型跨國公司、創新初創企業以及投資者，市值約為9兆美元，全職合約680萬美元，收入約6.4兆美元。

該委員會致力釋放清潔氫的可持續發展潛力，促進商業和技術創新作為可持續增長的驅動力，創造優質就業機會並帶來社會價值。利用其全球範圍來促進產業、政府、投資者和公民社會之間的合作，提供了深入見解和加速氫生態系統在全球範圍內部署的途徑。該委員會還支持國際安全和可持續性標準的制定，為大規模部署可靠的氫解決方案鋪路。

欲了解詳情，請瀏覽 www.hydrogencouncil.com ，並在「X」（ @HydrogenCouncil）和LinkedIn上關注我們。

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氫氣委員會（Hydrogen Council）傳訊經理Joanna Damerell

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SOURCE Hydrogen Council