Inflow lança linha Kids e amplia portfólio com produtos infantis modulares e interativos

Linha fina: Nova coleção Inflow Kids aposta em conforto, modularidade e experiência lúdica para criar ambientes infantis versáteis e funcionais

SÃO PAULO, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Inflow anuncia, a partir de 14 de abril, o lançamento da Inflow Kids, nova linha dedicada ao universo infantil. Após chegar ao mercado com uma proposta focada em praticidade, design e logística eficiente, a marca brasileira de móveis amplia seu portfólio com móveis infantis modulares e multifuncionais pensados para criar ambientes mais confortáveis, seguros e estimulantes para crianças, mantendo o design contemporâneo e a funcionalidade que marcam sua identidade.

A Inflow Kids nasce com o objetivo de atender famílias que buscam móveis infantis modernos e versáteis para o dia a dia, combinando conforto, funcionalidade e estímulo ao desenvolvimento infantil e à autonomia infantil. A linha reúne diferentes categorias de mobiliário infantil, incluindo camas montessorianas, sofás modulares infantis, piscinas de bolinhas, circuitos modulares de brincar, tatames infantis e poltronas infantis, todos desenvolvidos com foco na convivência, na criatividade e na interação.

A coleção está organizada em duas linhas principais, Sonhos e Aventuras. A linha Sonhos reúne produtos voltados ao descanso e ao conforto, como as camas montessorianas Sonhos One e Sonhos Duo, disponíveis em versões de cama montessori infantil, cama montessori solteiro e cama montessori casal, além do tatame infantil modular e da poltrona infantil puff. Inspirados na abordagem montessoriana, os produtos incentivam a autonomia infantil e contribuem para a organização do quarto montessori, do quarto infantil e também do quarto de bebê.

Já a linha Aventuras é voltada à brincadeira e à experimentação, com destaque para o sofá modular infantil, a piscina de bolinhas infantil e o circuito modular infantil de brincar, compostos por peças de espuma com formas orgânicas, volumes suaves e cores acolhedoras. Os módulos podem ser reorganizados em diferentes configurações, como rampas, degraus e superfícies de apoio, incentivando o movimento, a coordenação motora e a criação de novos cenários lúdicos, ideais para brinquedotecas, quartos infantis e áreas de convivência.

Com proposta modular, os móveis infantis de espuma podem ser combinados de diferentes formas, acompanhando o crescimento das crianças e se adaptando aos diferentes espaços da casa, incluindo apartamentos e ambientes compactos. A paleta de cores suaves, como bege, cinza, verde claro, rosa, azul e mostarda, reforça a versatilidade da coleção e permite a integração com diferentes estilos de decoração infantil e decoração de quarto infantil.

Outro diferencial da Inflow Kids está na utilização de espuma de alta densidade como base estrutural dos produtos, proporcionando móveis infantis seguros, confortáveis e leves. As peças são compactadas e não exigem enchimento ou montagem. Ao serem retiradas da embalagem, expandem e recuperam automaticamente o formato original, oferecendo praticidade e uma experiência intuitiva desde o primeiro uso. Esse conceito também facilita o transporte, armazenamento e adaptação dos móveis ao longo do crescimento da criança.

Com a nova linha, a Inflow amplia sua atuação e reforça sua proposta de desenvolver mobiliário infantil brasileiro que une design infantil, funcionalidade e experiência. Pensada para acompanhar a rotina das famílias, a coleção cria ambientes mais acolhedores e versáteis, incentivando a convivência, o conforto e o desenvolvimento infantil no dia a dia.

Sobre a Inflow

A Inflow é uma marca brasileira de móveis que aposta em inovação, design e logística eficiente para simplificar a experiência de compra. Com produção própria e tecnologia proprietária, a empresa desenvolve móveis modulares, versáteis e pensados para diferentes estilos de vida.

Com o lançamento da Inflow Kids, a marca amplia sua atuação e passa a oferecer móveis infantis feitos no Brasil, com foco em conforto, segurança e design contemporâneo, fortalecendo seu posicionamento no segmento de mobiliário infantil.

Informações para imprensa

Site: www.inflowkids.com.br

Instagram: @inflowkids

Imagens: https://drive.google.com/drive/folders/1wERTYP5Gbs4J3jDr5VDAkmhl1U_CGcv8

FONTE Inflow