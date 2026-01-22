Inflow lança sofás modulares para atender boom de imóveis compactos e demanda por personalização

Marca estreia no mercado brasileiro com tecnologia exclusiva, produção própria e entrega rápida, em sintonia com o novo estilo de vida urbano

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Inflow acaba de chegar ao mercado brasileiro de estofados com uma proposta alinhada às transformações da moradia contemporânea. A marca aposta em sofás modulares, compactos e personalizáveis para atender à crescente demanda de um consumidor dinâmico e conectado; o mesmo perfil que vem impulsionando o boom de imóveis compactos e de alto padrão nos grandes centros urbanos do país.

Inflow Sofas

Posicionada como fabricante e e-commerce, a Inflow lança uma nova geração de sofás com memória elástica, embalados de forma compacta em caixas e capazes de retornar ao formato original ao serem desembalados. A solução facilita o transporte, o acesso a apartamentos menores e a adaptação dos móveis a diferentes layouts.

O principal diferencial da marca está na tecnologia exclusiva FlowTech®, desenvolvida por sua equipe de engenharia. O sistema utiliza espumas inteligentes aplicadas a sofás modulares de montagem simples, que dispensam ferramentas, manuais complexos ou a contratação de montadores, uma resposta direta à busca por praticidade e conveniência.

A Inflow opera no modelo direct to consumer, com vendas realizadas diretamente pelo e-commerce da marca Inflowsofa. No site, o consumidor pode escolher modelos, definir o número de módulos e personalizar tamanho, formato, cores e tecidos, criando composições sob medida para o seu espaço. Em breve, os produtos também estarão disponíveis em marketplaces como Mercado Livre e Amazon.

Design, conforto e personalização

Com foco em design contemporâneo e variedade de materiais, os sofás e poltronas da Inflow foram pensados para acompanhar diferentes estilos de vida e ambientes. A modularidade permite que o móvel evolua junto com o espaço do consumidor.

"Entendemos que o novo consumidor de estofados, especialmente jovens adultos que vivem em grandes centros urbanos, valoriza não apenas conforto e estética, mas também personalização e agilidade. Por isso, desenvolvemos uma experiência digital que permite configurar o sofá de acordo com o espaço e a necessidade de cada cliente", explica Gustavo Daher, head de e-commerce da Inflow.

Pronta-entrega: da fábrica ao cliente

Para garantir rapidez na entrega, a Inflow investiu em uma estrutura própria de produção, localizada no interior de São Paulo, com controle total de todas as etapas — da fabricação das espumas ao design final dos produtos. A empresa também conta com um centro de distribuição em Minas Gerais, reforçando o modelo de entrega direta da fábrica ao consumidor.

"Ter uma fábrica própria nos permite manter estoque para pronta-entrega e assegurar padrões elevados de design, conforto e qualidade. Esse controle do processo produtivo foi essencial para oferecer uma experiência mais eficiente e alinhada às expectativas do consumidor atual", afirma Daher.

Na capital paulista, os sofás e poltronas são entregues em até duas semanas. Para outras regiões do país, o prazo pode ser consultado diretamente no site da marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865585/Inflow.jpg

FONTE Inflow