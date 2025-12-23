Inflow: nova startup chega para simplificar e transformar o mercado tradicional de sofás

Design contemporâneo, praticidade e garantia de pronta entrega são as apostas da nova marca de móveis estofados Inflow.

SAO PAULO, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Inflow chega neste mês ao mercado brasileiro como uma nova opção às marcas de sofás e estofados vendidos em caixas, que retornam ao formato original ao serem desembalados. A nova marca chega para simplificar e transformar o processo de compra de estofados, e trazer uma experiência diferenciada para esse mercado, tanto em qualidade quanto em eficiência logística e de entrega.

O modelo da Inflow está baseado nos pilares praticidade, bem-estar e conveniência. A praticidade é oferecida desde a seleção, compra, até a entrega do sofá. Bem-estar na garantia de conforto acessível e durabilidade. E conveniência, pela rapidez com que o produto é entregue. A entrega rápida é a grande novidade da marca. O cliente não precisa esperar meses para a chegada do seu sofá, uma grande dor do consumidor nesse mercado. A Inflow garante a pronta entrega de seus produtos.

Tecnologia FlowTech®: fórmula exclusiva

Outro diferencial é a tecnologia FlowTech®, adotada pela Inflow na fabricação dos sofás modulares. É ela que permite a recuperação automática do formato original quando o sofá é desembalado da caixa e garante conforto e durabilidade aos produtos. A fórmula exclusiva foi criada pelos engenheiros químicos da Inflow para resultar em uma espuma com alta resiliência, memória elástica e compressão controlada. Essa composição permite que o sofá seja compactado em escala microscópica, reduzindo seu volume sem perder conforto nem durabilidade.

A ausência de madeira e metal na estrutura e o sistema unboxing com a tecnologia FlowTech® eliminam a necessidade de ferramentas, manuais complexos ou montadores. O consumidor terá seu móvel pronto e instalado em minutos.

Nativos do e-commerce

A empresa atua com o modelo de vendas direto da fábrica ao cliente, por meio de e-commerce . A compra é feita pelo site www.inflowsofa.com.br, eliminando a perda de tempo em deslocamentos a lojas físicas.

No site o consumidor pode conhecer a variedade de opções de produtos, selecionar e escolher as configurações dos sofás modulares, que podem ser dispostos em diferentes tamanhos, formatos, cores e tipos de tecidos. Além de operar e-commerce próprio, em breve, os produtos da Inflow também estarão disponíveis em marketplaces como Mercado Livre e Amazon.

Pronta entrega: da fábrica ao cliente

A Inflow chega como uma solução para uma dor muito grande do consumidor: o prazo de entrega. Na maioria das vezes, é necessário esperar de 30 a 90 dias pela chegada do produto.

Para atender à demanda por entrega rápida, a Inflow investiu na montagem de estruturas próprias de fabricação, desde a produção das espumas até o design final do sofá, no interior de SP. Também conta com um CD (centro de distribuição) em Minas Gerais. Reforçando o seu diferencial de entregar os produtos direto da fábrica ao cliente.

"Ter uma fábrica própria e controle total sobre o processo produtivo, nos permite trabalhar com disponibilidade de estoque a pronta entrega. Nossa preocupação com design, conforto, qualidade do produto e rapidez na entrega, nos levou a investir em uma planta própria e um centro de distribuição, facilitando a logística e garantindo uma experiência diferenciada do mercado", explica Gustavo Daher, head de e-commerce da Inflow.

Os sofás e poltronas são entregues na capital São Paulo em até duas semanas. Para as outras regiões o tempo de entrega pode ser calculado diretamente no site. A compra é finalizada com a certeza de que os sofás e poltronas chegarão rapidamente e caberão facilmente em elevadores ou escadas, solucionando um dos maiores pesadelos logísticos de quem mora em apartamentos urbanos.

"Assim, o único tempo que o cliente precisa aguardar é o envio até a sua cidade. Nós, como indústria, garantimos a disponibilidade imediata", diz Gustavo.

Design e conforto acessível

Os sofás compactos da InFlow têm foco na variedade (as opções de tecido são selecionadas para atender às diversas necessidades do dia a dia) e durabilidade (são materiais resistentes, fáceis de limpar e duráveis, ideais para quem passa mais tempo em casa ou recebe amigos com frequência). Além disso, a modularidade dos sofás permite que o cliente personalize o seu espaço, do seu jeito. Temos vários modelos disponíveis, desde sofás modulares, sofás-cama até poltronas. Assim, ele só precisa escolher e desfrutar.

"Entendemos que, além da praticidade, o novo tipo de consumidor de estofados, jovens adultos moradores de grandes centros urbanos, valoriza a personalização e a agilidade. Por isso, o nosso site é muito fácil de navegar. O cliente atua selecionando o tipo de sofá ou poltrona, a quantidade de módulos, as cores e tecidos, personalizando para combinar melhor com o seu espaço, e sua necessidade", explica Gustavo Daher.

Site: www.inflowsofa.com.br

