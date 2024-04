ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Assinalando um marco no setor de tecnologia de Abu Dhabi, uma equipe visionária lançou a Venom Blockchain, um projeto de alto calibre que rapidamente alcançou uma capitalização de mercado que ultrapassa US$ 5,2 bilhões, com volumes de câmbio que ultrapassam US$ 200 milhões nas principais plataformas. Essa façanha notável ressalta o papel emergente de Abu Dhabi como um cadinho de inovação e progresso tecnológico no setor global de fintech.

No centro do sucesso da Venom está sua arquitetura revolucionária, capaz de lidar com mais de 100.000 transações por segundo, estabelecendo novos padrões de desempenho. A rede de malha avançada da plataforma, com cada carteira atuando como um contrato inteligente, é projetada para apoiar e otimizar as infraestruturas econômicas de países ao redor do mundo. Com mais de 20 projetos na fila para lançamento na Venom Blockchain e várias iniciativas de stablecoin em andamento internacionalmente, a confiança no robusto framework da Venom é evidente.

O lançamento da Venom foi nada menos que espetacular, atraindo mais de um milhão de usuários nas primeiras 24 horas. Essa adoção maciça demonstra o apelo magnético da plataforma e seu potencial significativo para uso generalizado.

As conquistas da Venom representam uma mudança no cenário tecnológico global, desafiando a sabedoria convencional de que a inovação é exclusiva dos polos tecnológicos tradicionais. Com seu design escalável e seguro, a Venom Blockchain não está apenas competindo no palco mundial; ela está estabelecendo novos padrões para como a tecnologia pode funcionar em prol da governança e das atividades econômicas.

Originária de Abu Dhabi, a Venom Blockchain é um testemunho de que inovações revolucionárias podem originar-se de qualquer parte do mundo, redefinindo a noção de epicentros tecnológicos. Agora, a comunidade tecnológica mundial observa com grande interesse enquanto a Venom abre caminho para um futuro mais diversificado e inclusivo em avanços tecnológicos, evidenciando o impacto significativo que novos participantes podem ter no mercado global.

Sobre a Venom Blockchain

A Venom Blockchain representa uma mudança de paradigma nas tecnologias de registro descentralizadas, inovada por uma equipe dedicada em Abu Dhabi. Concebida com foco em escalabilidade, segurança e interoperabilidade, a sofisticada arquitetura de rede em malha da Venom está pronta para sustentar a infraestrutura de nações inteiras. Como administradora da Venom Blockchain, a Venom Foundation busca catalisar a adoção generalizada da tecnologia blockchain, enfatizando a pesquisa e o desenvolvimento, as parcerias, a governança e a transparência.

Por meio de seu inovador Protocolo de Fragmentação Dinâmica, a Venom Blockchain está equipada para se adaptar dinamicamente aos volumes de transações, ostentando a capacidade de processar mais de 100.000 transações por segundo, com perspectivas de um rendimento ainda maior. A ambição é tornar a tecnologia blockchain uma plataforma pública descentralizada que seja acessível e benéfica para todos, de usuários individuais a instituições e estados soberanos.

O token nativo da blockchain, VENOM, serve como um token de utilidade dentro do ecossistema, fornecendo um método de liquidação e recompensando os validadores de rede. De acordo com a capacidade de grande escalabilidade da blockchain, a Venom Foundation opera com os mais altos padrões de governança e transparência, estabelecendo políticas e procedimentos para gestão de fundos e governança organizacional.

À medida que a Venom Blockchain continua a evoluir, ela tem a promessa de transformar os setores oferecendo uma solução de blockchain segura, eficiente e escalável, anunciando um futuro inclusivo em que a inovação é democratizada e os epicentros tecnológicos não estão mais confinados geograficamente.

