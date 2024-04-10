阿布扎比的創新：Venom 區塊鏈革命拉開序幕

阿聯酋阿布扎比2024年4月10日 /美通社/ -- 一支富有遠見的團隊推出了高水平項目 -- Venom 區塊鏈，並迅速達到逾 52 億美元的市值，同時在各大主流平台上的交易額已突破 2 億美元，創下阿布扎比科技行業的里程碑。這一非凡成就表明了阿布扎比是全球金融科技行業的一股新興力量，能推動創新和科技進步。

Venom 成功的核心在於其革命性的架構，每秒能夠處理超過 100,000 筆交易，創立了新的行業標準。該平台配置了先進的網狀網絡，每個錢包相當於一份智能合約，這些設計皆為了支援和簡化世界各國的經濟基礎設施。社會各界對 Venom 的健壮框架顯然相當有信心，目前已有超過 20 個項目在 Venom 區塊鏈上等候發佈，同時還有多個國際性穩定幣計劃正在推進之中。

Venom 一經發佈就引起了非同尋常的關注，短短 24 小時內就吸引了超過一百萬的用戶。如此大規模的採用展示了該平台的巨大吸引力以及其將來被廣泛應用的巨大潛力。

Venom 的成功代表著全球科技格局的轉變，打破了創新只屬于傳統科技中心的慣有思維。憑藉其可擴展且安全的設計，Venom 區塊鏈不僅在國際競爭中脫穎而出，而且還為科技如何為監管和經濟活動服務樹立了新標桿。

源自阿布扎比的 Venom 區塊鏈證明了突破性的創新可以發源于世界任何一個角落，重塑了科技中心的觀念。全球科技界正密切關注 Venom 如何在科技進步中開拓出更多元化、更包容的未來，這也印證了新興勢力可以對全球市場產生重大的影響。

關於 Venom 區塊鏈

Venom 區塊鏈是一個來自阿布扎比專業團隊努力創新所獲得的成果，是分散式帳本技術的典範轉移代表。以可擴展性、安全性及互操作性為核心設計理念，Venom 的尖端網狀網絡架構有成為全國基礎設施支柱的潛力。負責管理 Venom 區塊鏈的 Venom Foundation 努力推廣區塊鏈技術的應用，著力于研發、合作、監管和公開透明。

憑藉其創新的「動態分片協議」，Venom 區塊鏈能因根據交易量進行動態調整，交易處理速度高达每秒 100,000 次以上，甚至具備突破這一極限的潛力。Venom 的宏願是將區塊鏈技術打造成分散式公共平台，讓所有人，從個人用戶到機構再到主權國家，都可以輕鬆使用並从中獲益。

區塊鏈的本地代幣 VENOM 在生態系統內充當實用代幣，提供了一種結算方法及獎勵網絡驗證器。Venom Foundation 秉持最高標準的監管和透明原則，制定了資金管理和組織治理的政策和程序，與區塊鏈強大的擴展能力相得益彰。

隨著 Venom 區塊鏈的不斷發展，Venom Foundation 承諾將透過安全、高效且可擴展的區塊鏈解決方案，引領各行各業的變革，這預示著未來將更加包容，創新將更加民主，科技中心也將不再受到地域的限制。

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SOURCE The Venom Blockchain