L'innovation à Abou Dabi : la révolution de la blockchain Venom est en marche

ABOU DABI, EAU, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Marquant une étape importante dans le secteur technologique d'Abou Dabi, une équipe visionnaire a lancé la blockchain Venom, un projet de haut niveau qui a rapidement atteint une capitalisation boursière de plus de 5,2 milliards de dollars, avec des volumes d'échange dépassant les 200 millions de dollars sur les principales plateformes. Cet exploit remarquable souligne le rôle émergent d'Abu Dhabi en tant que foyer d'innovation et de progrès technologique au sein de l'industrie mondiale de la fintech.

Le succès de Venom repose sur son architecture révolutionnaire, capable de traiter plus de 100 000 transactions par seconde, établissant ainsi de nouvelles normes de performance. Le réseau maillé avancé de la plateforme, où chaque portefeuille agit comme un contrat intelligent, est conçu pour soutenir et rationaliser les infrastructures économiques des pays du monde entier. Avec plus de 20 projets en attente de lancement sur la blockchain Venom et de multiples initiatives de stablecoins en cours à l'échelle internationale, la confiance dans le cadre robuste de Venom est évidente.

Le lancement de Venom a été tout à fait spectaculaire, attirant plus d'un million d'utilisateurs dans les premières 24 heures. Cette adoption massive témoigne de l'attrait magnétique de la plateforme et de son important potentiel d'utilisation à grande échelle.

Les réalisations de Venom représentent un changement dans le paysage technologique mondial, et défient l'idée conventionnelle selon laquelle l'innovation est exclusive aux centres technologiques traditionnels. Grâce à sa conception évolutive et sécurisée, la blockchain Venom ne se contente pas de rivaliser sur la scène mondiale ; elle pose de nouveaux critères sur la manière dont la technologie peut fonctionner au service de la gouvernance et des activités économiques.

Émanant d'Abou Dabi, la blockchain Venom témoigne du fait que les innovations révolutionnaires peuvent provenir de n'importe quel coin du monde, redéfinissant ainsi la notion d'épicentres technologiques. La communauté technologique mondiale observe désormais avec un vif intérêt la façon dont Venom ouvre la voie à un avenir plus diversifié et plus inclusif en matière d'avancées technologiques, démontrant l'impact significatif que de nouveaux acteurs peuvent avoir sur le marché mondial.

À propos de la blockchain Venom

La blockchain Venom représente un changement de modèle dans les technologies de registres décentralisés, innovées par une équipe dévouée d'Abou Dabi. Conçue dans un souci d'évolutivité, de sécurité et d'interopérabilité, l'architecture sophistiquée du réseau maillé de Venom est prête à soutenir l'infrastructure de nations entières. En tant que gestionnaire de la blockchain Venom, la Fondation Venom cherche à catalyser l'adoption généralisée de la technologie de la blockchain, en mettant l'accent sur la recherche et le développement, les partenariats, la gouvernance et la transparence.

Grâce à son protocole innovant Dynamic Sharding, la blockchain Venom est équipée pour s'adapter dynamiquement aux volumes de transactions, avec une capacité de traitement de plus de 100 000 transactions par seconde et la possibilité d'un débit encore plus élevé. Son ambition est de faire de la technologie blockchain une plateforme publique décentralisée, accessible et bénéfique pour tous, des utilisateurs individuels aux institutions et aux États souverains.

Le jeton natif de la blockchain, VENOM, sert de jeton d'utilité au sein de l'écosystème, fournissant une méthode de règlement et récompensant les validateurs du réseau. Conformément à la capacité de la blockchain à évoluer considérablement, la Fondation Venom fonctionne selon les normes de gouvernance et de transparence les plus strictes, en établissant des politiques et des procédures pour la gestion des fonds et la gouvernance de l'organisation.

Au fur et à mesure de son évolution, la blockchain Venom promet de transformer les industries en offrant une solution blockchain sécurisée, efficace et évolutive, annonçant un avenir inclusif où l'innovation est démocratisée et où les épicentres technologiques ne sont plus confinés géographiquement.