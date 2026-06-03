INOVAÇÃO END-TO-END PARA A CADEIA DE SUPRIMENTOS: ANTARES VISION GROUP É DESTAQUE NA EXPO PACK 2026

No âmbito do evento que será realizado em Santa Fe (México), de 2 a 5 de junho, o Grupo apresenta soluções integradas de inspeção, rastreabilidade e autenticação para tornar a cadeia de valor cada vez mais eficiente, segura e transparente

TRAVAGLIATO, Itália, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Antares Vision Group, multinacional líder em rastreabilidade e controle de qualidade, participa da Expo Pack Santa Fe 2026 (Santa Fe, de 2 a 5 de junho – Stand 2332), onde apresentará um portfólio completo de soluções inovadoras para a indústria de Food & Beverage.

No centro da proposta estão três pilares tecnológicos fundamentais —inspeção, rastreabilidade e autenticação— que permitem às empresas garantir qualidade, segurança e transparência ao longo de toda a cadeia de suprimentos, transformando os dados de produção em uma vantagem competitiva concreta.

"Na Expo Pack Santa Fe apresentamos soluções desenvolvidas para atender de forma concreta às necessidades das empresas do setor de Food & Beverage, com o objetivo de melhorar a eficiência, o controle de qualidade e a segurança dos produtos", afirma Matteo Bandini, Business Owner Food da Antares Vision Group. "Hoje, mais do que nunca, as empresas precisam de tecnologias integradas que simplifiquem os processos e fortaleçam sua competitividade nos mercados internacionais".

Entre as soluções em destaque, a plataforma ALL-IN-ONE combina, em um único sistema, diferentes funcionalidades de controle —desde inspeção visual até detecção de contaminantes e verificação de peso— reduzindo a complexidade das linhas e facilitando sua integração. Em particular, essas soluções permitem:

detectar defeitos e contaminantes internos por meio de tecnologias avançadas, como sistemas de raios X;

verificar a integridade das embalagens, identificando inclusive microvazamentos;

controlar em tempo real a correta aplicação de rótulos, códigos e parâmetros de produção.

Além do controle de qualidade, as soluções de serialização e rastreabilidade permitem atribuir a cada produto uma identidade digital única, viabilizando a rastreabilidade end-to-end do fabricante até o consumidor final. Essa abordagem melhora a gestão de recalls, facilita o cumprimento regulatório e fortalece a proteção da marca, ajudando a prevenir falsificações e mercados paralelos.

As tecnologias da Antares Vision também contribuem para otimizar os processos produtivos, reduzindo erros e retrabalhos, melhorando a eficiência operacional e garantindo maior visibilidade ao longo de toda a cadeia.Com sua participação na Expo Pack Santa Fe, a Antares Vision Group reforça seu papel como parceira estratégica das empresas que buscam digitalizar processos, melhorar a qualidade e aumentar a segurança dos produtos em um ambiente cada vez mais competitivo.

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ANTARES VISION GROUP @ EXPO PACK 2026 – BOOTH 2332

FONTE Antares Vision Group