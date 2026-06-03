INNOVACIÓN END-TO-END PARA LA CADENA DE SUMINISTRO: ANTARES VISION GROUP PROTAGONISTA EN EXPO PACK 2026

En el marco del evento que se celebrará en Santa Fe (México) del 2 al 5 de junio, el Grupo presenta soluciones integradas de inspección, trazabilidad y autenticación para hacer la cadena de valor cada vez más eficiente, segura y transparente

TRAVAGLIATO, Italia, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, multinacional líder en trazabilidad y control de calidad, participa en Expo Pack Santa Fe 2026 (Santa Fe, del 2 al 5 de junio – Stand 2332, donde presentará un portafolio completo de soluciones innovadoras para la industria de Food & Beverage.

En el centro de la propuesta se encuentran tres pilares tecnológicos clave —inspección, trazabilidad y autenticación— que permiten a las empresas garantizar calidad, seguridad y transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro, transformando los datos de producción en una ventaja competitiva tangible.

"En Expo Pack Santa Fe presentamos soluciones diseñadas para responder de manera concreta a las necesidades de las empresas del sector Food & Beverage, con el objetivo de mejorar la eficiencia, el control de calidad y la seguridad de los productos", comenta Matteo Bandini, Business Owner Food de Antares Vision Group. "Hoy más que nunca, las compañías necesitan tecnologías integradas que simplifiquen los procesos y fortalezcan su competitividad en los mercados internacionales".

Entre las soluciones destacadas, la solucion ALL-IN-ONE combina en un único sistema diferentes funcionalidades de control —desde inspección visual hasta detección de contaminantes y verificación de peso— reduciendo la complejidad de las líneas y facilitando su integración.

En particular, estas soluciones permiten:

detectar defectos y contaminantes internos mediante tecnologías avanzadas como rayos X;

verificar la integridad de los envases, incluso identificando microfugas;

controlar en tiempo real la correcta aplicación de etiquetas, códigos y parámetros de producción.

Además del control de calidad, las soluciones de serialización y trazabilidad permiten asignar a cada producto una identidad digital única, habilitando la trazabilidad end-to-end desde el productor hasta el consumidor final. Este enfoque mejora la gestión de retiros de producto, facilita el cumplimiento normativo y refuerza la protección de la marca, ayudando a prevenir la falsificación y los mercados paralelos.

Las tecnologías de Antares Vision también permiten optimizar los procesos productivos, reduciendo errores y retrabajos, mejorando la eficiencia operativa y garantizando mayor visibilidad a lo largo de toda la cadena. Con su participación en Expo Pack Santa Fe, Antares Vision Group consolida su papel como socio estratégico para las empresas que buscan digitalizar sus procesos, mejorar la calidad y reforzar la seguridad de los productos en un entorno cada vez más competitivo.

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ANTARES VISION GROUP @ EXPO PACK 2026 – BOOTH 2332

FUENTE Antares Vision Group