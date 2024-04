Inovador disco de hóquei para fãs revoluciona o mundo do esporte

O "Eisgenoss" acompanha os fãs de hóquei no gelo a caminho do Campeonato Mundial de 2026 na Suíça

ZURIQUE, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um novo disco de hóquei no gelo com chip integrado está revolucionando o mundo do esporte. O disco suíço de hóquei no gelo, conhecido como "Eisgenoss", que está sendo lançado em uma edição limitada de ouro, prata e borracha rígida convencional, marca o início de uma nova era. O "Eisgenoss" simboliza a crença no poder do esporte para unir comunidades e, ao mesmo tempo, abrir caminho para novas oportunidades de participação dos torcedores. Ele combina valor de colecionador e inovação técnica. As vendas deste disco especial também apoiam jovens talentos suíços do hóquei no gelo.

Graças a um chip integrado, o "Eisgenoss" oferece aos fãs acesso a privilégios únicos. Quando o chip é lido com um celular, os proprietários podem acessar inúmeros benefícios exclusivos dependendo da categoria Eisgenoss: direitos de pré-compra de ingressos para o Campeonato Mundial e para jogos internacionais, entrada VIP para uma partida internacional, "meet and greets" com estrelas da seleção suíça de hóquei no gelo, experiências exclusivas nos bastidores, artigos de merchandising assinados, informações exclusivas e conteúdo multimídia, direitos de voto e muito mais. Isso leva a interação com os fãs a um nível totalmente novo.

"Eisgenoss" acompanha os fãs suíços de hóquei no gelo em seu caminho para o Campeonato Mundial local de 2026

O item de colecionador exclusivo está sendo lançado em conjunto pela Federação Suíça de Hóquei no Gelo (SIHF), pela comerciante de ouro suíça philoro e pela Vivents, empresa especializada em Web 3.0, com vistas ao Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 2026, na Suíça. O "Eisgenoss" está disponível como uma peça única em ouro (2,293 quilogramas), 200 peças em prata (1 quilograma) e 2.500 peças no design original (borracha rígida) na Suíça. O disco de ouro e prata foi produzido pela philoro SCHWEIZ e é 100% fabricado na Suíça. Parte da receita da venda dos discos será destinada à promoção de jovens talentos do hóquei no gelo suíço.

"O 'Eisgenoss' é a nova comunidade exclusiva do hóquei no gelo suíço que nos acompanhará em nosso caminho para o Campeonato Mundial local. O acesso é feito através de uma chave física e digital", afirma Marco Baumann, Diretor de Marketing e Patrocínio da Federação Suíça de Hóquei no Gelo (SIHF). "O fato de um disco de hóquei no gelo estar agora disponível em ouro e prata já é uma novidade. Somado a isso está o chip, que permite novos tipos de interação com os torcedores", continua Baumann. "O esporte e os metais preciosos estão inextricavelmente ligados. Os troféus de sucesso e consistência são sempre realçados com ouro e prata", afirma Christian Brenner, CEO da comerciante de ouro philoro.

"Reorganizando o poder da comunidade de forma revolucionária"

Como o "Eisgenoss" combina valores físico e digital, ele é conhecido como "phygital". A criação, design, realização técnica e colocação da Web 3.0 foram realizadas pela Vivents. "O mundo dos esportes oferece o cenário ideal para programas de fidelidade blockchain, como o 'Eisgenoss', que enriquecem a experiência dos torcedores e reorganizam o poder de sua comunidade de forma revolucionária. Com o lançamento do 'Eisgenoss' e das suas propriedades phygital, estamos a abrir uma nova dimensão de envolvimento e experiência dos fãs", afirma Sarah Schlagenhauf, CEO e fundadora da Vivents.

O "Eisgenoss" de borracha custa 300 francos; a edição em prata, 3.300 francos; e a versão exclusiva em ouro é vendida por 300.000 francos. "Com o 'Eisgenoss' de ouro, criamos o disco de hóquei mais valioso do mundo", diz Christian Brenner, da philoro. Mais informações em www.eisgenoss.ch.

Legenda da imagem: O disco suíço de hóquei no gelo chamado "Eisgenoss", lançado em uma edição limitada de ouro, prata e borracha rígida convencional, dá aos fãs acesso a privilégios únicos graças a um chip integrado.

Sobre a SIHF

A Federação Suíça de Hóquei no Gelo (SIHF) é a organização guarda-chuva do hóquei no gelo suíço. A divisão de "Esportes" é responsável por todas as seleções nacionais, bem como por todos os jogadores juniores (talentos e esportes juvenis), enquanto a divisão de "Ligas e Copas" organiza o funcionamento de todos os formatos de ligas e copas, da Liga Suíça à 4ª Liga, bem como todas as ligas juniores. A SIHF também conta com dois departamentos de "Arbitragem" e "Educação", que são responsáveis pela arbitragem e pela educação e treinamento de todo o hóquei no gelo na Suíça.

Sobre a philoro SCHWEIZ AG

A philoro SCHWEIZ AG foi fundada em 2017. A comerciante pan-europeia de metais preciosos faz parte da philoro HOLDING GmbH, que foi fundada em Viena em 2011, sendo uma das principais fornecedoras privadas de investimentos em metais preciosos de alta qualidade na Europa. A empresa familiar tem mais de um milhão de clientes, cerca de 250 funcionários e 16 unidades em países de língua alemã, bem como uma filial em Nova York. As filiais na Suíça estão localizadas em Wittenbach, próximo a St. Gallen, e em Zurique, próximo a Bahnhofstrasse. Há também uma filial em Liechtenstein, em Eschen. Os serviços da philoro cobrem todo o espectro de investimentos em metais preciosos. Isso inclui comprar, vender e armazenar metais preciosos, oferecer subscrições de metais preciosos e aconselhamento personalizado para investidores privados e institucionais. Além dos mais elevados padrões de serviço e segurança na loja on-line e nas operações das filiais, a philoro representa os mais elevados padrões de qualidade na negociação e venda, mas também na qualidade do produto das suas reservas de ouro, desde a produção de ouro certificada e sustentável de acordo com da LBMA (London Bullion Market Association) ao processamento de barras e moedas. A gestão da qualidade e serviços de alto nível da philoro receberam diversos prêmios, inclusive da TÜV NORD e da Focus Money.

Sobre a Vivents

A Vivents, líder internacional em Web3 e inovação criativa com sede em Zurique, é especializada na integração da tecnologia blockchain, na criação de experiências imersivas de produtos e marcas e na operação do mercado de arte, luxo e bens digitais "Vivents". Como pioneira na combinação de tecnologias digitais e físicas, a Vivents desenvolveu inovações revolucionárias para players conhecidos nos setores de luxo, esportes e varejo. Sua experiência no desenvolvimento de programas de fidelidade Web3 e produtos phygital estabelecem a Vivents como líder do setor na fusão perfeita dos mundos on-line e off-line, revolucionando a experiência do cliente de amanhã. www.vivents.com

