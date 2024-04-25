新穎球迷版冰上曲棍球 革新體育世界

新聞提供者

philoro

25 4月, 2024, 09:00 CST

「Eisgenoss」陪伴冰球迷參加 2026 年瑞士世界錦標賽

瑞士蘇黎世2024年4月25日 /美通社/ -- 一款帶有整合芯片的新穎冰上曲棍球正在革命運動世界。這款瑞士製冰上曲棍球稱為「Eisgenoss」以黃金、白銀和傳統硬橡膠三款版本限量發行，標誌著嶄新時代的開始。「Eisgenoss」象徵著對體育能力團結社區的信念，同時為球迷參與的嶄新機會鋪路。它結合了收藏家價值和技術創新。這款特別版曲棍球的銷售亦支持瑞士年輕冰球人才。

憑藉集成芯片，「Eisgenoss」為球迷提供了獨特專利。當使用手機讀取芯片時，冰球擁有者可以根據 Eisgenoss 類別獲得多項獨家優惠及尊尚禮遇：預購世界錦標賽和國際賽事門票、國際比賽貴賓入場券、與瑞士國家冰球隊的冰球明星「相遇」、獨家幕後體驗、簽名紀念品、獨家資訊和多媒體內容、投票權利等等。這將與球迷的互動提升到一個全新水平。

The Swiss ice hockey puck called "Eisgenoss", which is issued in a limited edition of gold, silver and conventional hard rubber, gives fans access to unique privileges thanks to an integrated chip.
The Swiss ice hockey puck called "Eisgenoss", which is issued in a limited edition of gold, silver and conventional hard rubber, gives fans access to unique privileges thanks to an integrated chip.

「Eisgenoss」陪伴瑞士冰球迷參加當地舉行的 2026 年世界錦標賽

在瑞士舉行 2026 年冰球世界錦標賽前，瑞士冰球聯合會（SIHF）、瑞士黃金經銷商 philoro 和專門製作 Web 3.0 公司 Vivents 共同推出這款獨特的收藏品。「Eisgenoss」在瑞士限量發行一個黃金版本冰上曲棍球（2.293 公斤）、200 個銀製冰上曲棍球（各重 1 公斤）和 2,500 個原始設計（硬橡膠製）冰上曲棍球。金銀球由瑞士菲洛公司（philoro SCHWEIZ）製造，100% 瑞士製造。冰上曲棍球的部分收益將用於推廣瑞士年輕冰球人才。 

瑞士冰球聯盟（SIHF）營銷與贊助總監 Marco Baumann 表示：「『Eisgenoss』是瑞士冰球的全新獨家社區，將陪伴我們參加當地世界錦標賽的路上。可透過實體和數碼密鑰進行存取。「金色和銀色冰上曲棍球的意念新穎。此外，還添加了芯片，能與球迷進行全新類型的互動，」Baumann 繼續表示。「體育和貴金屬緊密相關。黃金交易商 philoro 的行政總裁 Christian Brenner 表示：「黃金、白銀向來是成功和一致性的象徵。」

「以革命性方式重組社區力量」

由於「Eisgenoss」將實體價值與數碼價值互相結合，因此被稱為「實體數碼」（phygital）。創建、設計、技術實現和 Web 3.0 放置由 Vivents 進行。「體育世界為『Eisgenoss』等區塊鏈忠誠度計劃提供了理想的環境，豐富了球迷體驗並以革命性方式重組其社區力量。透過推出『Eisgenoss』及其實體特性，我們開啟了球迷參與度和球迷體驗的新維度，」Vivents 行政總裁兼創辦人 Sarah Schlagenhauf 表示。

橡膠「Eisgenoss」的價格為 300 法郎，銀版 3,300 法郎，獨特的黃金版本售價為 30 萬法郎。philoro 的 Christian Brenner 表示：「憑藉黃金版本『Eisgenoss』，我們創造了世界上最有價值的冰球。詳情，請瀏覽www.eisgenoss.ch

如需更詳細的新聞稿和圖片，請參閱：https://bit.ly/3xVsvZd

圖片說明：這款瑞士製冰上曲棍球稱為「Eisgenoss」以黃金、白銀和傳統硬橡膠三款版本限量發行，借助集成晶片，讓球迷可以享受尊尚禮遇。

關於 SIHF

瑞士冰球聯合會（SIHF）是瑞士冰球的聯會組織。「體育」（Sport）部門負責所有國家隊以及所有青少年球員（人才和青年體育），而「聯賽和盃賽」（Leagues & Cup）部門組織所有聯賽和盃賽的營運——從瑞士聯賽（Swiss League）到第四聯賽（4th League）以及所有青年聯賽。SIHF 還包括兩個部門「裁判」（Officiating）和「教育」（Education），負責瑞士整個冰球運動的裁判和教育/培訓。

關於菲洛瑞士股份有限公司（philoro SCHWEIZ AG）

菲洛瑞士股份有限公司（philoro SCHWEIZ AG）成立於 2017 年。該泛歐貴金屬交易商是 philoro Holding GmbH 的一部分，該公司於 2011 年在奧地利維也納成立，是歐洲高品質貴金屬投資的領先私人供應商之一。這家家族企業擁有超過一百萬客戶、近 250 名員工，在德語國家擁有 16 個營業地點，並在美國紐約設有分公司。瑞士分公司位於聖加倫附近（St. Gallen）的維滕巴赫（Wittenbach），而蘇黎世（Zurich）辦事處則位於班霍夫街（Bahnhofstrasse）附近。公司亦於埃申（Eschen）設有列支敦士登分公司。philoro 的服務涵蓋了貴金屬的全方位投資。這包括購買、出售和存儲貴金屬、為私人和機構投資者提供貴金屬訂閱及個人化建議。除了在網上商店和分公司營運中提供最高的服務和安全標準之外，philoro 代表了貿易和銷售方面的最高質量標準，以及其黃金持有的產品質量——從根據倫敦金銀市場協會（LBMA）認證的可持續黃金生產到金條和硬幣的加工。philoro 的品質管理和服務質量獲獎無數，包括來自 TÜV NORD 和 Focus Money 的嘉許。

關於 Vivents

Vivents 是位於瑞士蘇黎世的 Web3 和創意創新領域國際龍頭企業，專門從事區塊鏈技術的集成、創建身臨其境的產品和品牌體驗，以及藝術、奢侈品和數碼商品市場「Vivents」的營運。作為結合數碼和實體技術的先驅，Vivents 為奢侈品、體育和零售領域的知名企業開發了突破性的創新。其在 Web3 忠誠度計劃和實體產品開發方面的專業知識使 Vivents 成為在線和離線世界無縫融合方面的行業領導者，徹底改變了未來的客戶體驗。www.vivents.com

SOURCE philoro