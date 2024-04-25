新穎球迷版冰上曲棍球 革新體育世界

「Eisgenoss」陪伴瑞士冰球迷參加當地舉行的 2026 年世界錦標賽

在瑞士舉行 2026 年冰球世界錦標賽前，瑞士冰球聯合會（SIHF）、瑞士黃金經銷商 philoro 和專門製作 Web 3.0 公司 Vivents 共同推出這款獨特的收藏品。「Eisgenoss」在瑞士限量發行一個黃金版本冰上曲棍球（2.293 公斤）、200 個銀製冰上曲棍球（各重 1 公斤）和 2,500 個原始設計（硬橡膠製）冰上曲棍球。金銀球由瑞士菲洛公司（philoro SCHWEIZ）製造，100% 瑞士製造。冰上曲棍球的部分收益將用於推廣瑞士年輕冰球人才。

瑞士冰球聯盟（SIHF）營銷與贊助總監 Marco Baumann 表示：「『Eisgenoss』是瑞士冰球的全新獨家社區，將陪伴我們參加當地世界錦標賽的路上。可透過實體和數碼密鑰進行存取。「金色和銀色冰上曲棍球的意念新穎。此外，還添加了芯片，能與球迷進行全新類型的互動，」Baumann 繼續表示。「體育和貴金屬緊密相關。黃金交易商 philoro 的行政總裁 Christian Brenner 表示：「黃金、白銀向來是成功和一致性的象徵。」

「以革命性方式重組社區力量」

由於「Eisgenoss」將實體價值與數碼價值互相結合，因此被稱為「實體數碼」（phygital）。創建、設計、技術實現和 Web 3.0 放置由 Vivents 進行。「體育世界為『Eisgenoss』等區塊鏈忠誠度計劃提供了理想的環境，豐富了球迷體驗並以革命性方式重組其社區力量。透過推出『Eisgenoss』及其實體特性，我們開啟了球迷參與度和球迷體驗的新維度，」Vivents 行政總裁兼創辦人 Sarah Schlagenhauf 表示。

橡膠「Eisgenoss」的價格為 300 法郎，銀版 3,300 法郎，獨特的黃金版本售價為 30 萬法郎。philoro 的 Christian Brenner 表示：「憑藉黃金版本『Eisgenoss』，我們創造了世界上最有價值的冰球。詳情，請瀏覽www.eisgenoss.ch。

如需更詳細的新聞稿和圖片，請參閱：https://bit.ly/3xVsvZd

圖片說明：這款瑞士製冰上曲棍球稱為「Eisgenoss」以黃金、白銀和傳統硬橡膠三款版本限量發行，借助集成晶片，讓球迷可以享受尊尚禮遇。

關於 SIHF

瑞士冰球聯合會（SIHF）是瑞士冰球的聯會組織。「體育」（Sport）部門負責所有國家隊以及所有青少年球員（人才和青年體育），而「聯賽和盃賽」（Leagues & Cup）部門組織所有聯賽和盃賽的營運——從瑞士聯賽（Swiss League）到第四聯賽（4th League）以及所有青年聯賽。SIHF 還包括兩個部門「裁判」（Officiating）和「教育」（Education），負責瑞士整個冰球運動的裁判和教育/培訓。

關於菲洛瑞士股份有限公司（philoro SCHWEIZ AG）

菲洛瑞士股份有限公司（philoro SCHWEIZ AG）成立於 2017 年。該泛歐貴金屬交易商是 philoro Holding GmbH 的一部分，該公司於 2011 年在奧地利維也納成立，是歐洲高品質貴金屬投資的領先私人供應商之一。這家家族企業擁有超過一百萬客戶、近 250 名員工，在德語國家擁有 16 個營業地點，並在美國紐約設有分公司。瑞士分公司位於聖加倫附近（St. Gallen）的維滕巴赫（Wittenbach），而蘇黎世（Zurich）辦事處則位於班霍夫街（Bahnhofstrasse）附近。公司亦於埃申（Eschen）設有列支敦士登分公司。philoro 的服務涵蓋了貴金屬的全方位投資。這包括購買、出售和存儲貴金屬、為私人和機構投資者提供貴金屬訂閱及個人化建議。除了在網上商店和分公司營運中提供最高的服務和安全標準之外，philoro 代表了貿易和銷售方面的最高質量標準，以及其黃金持有的產品質量——從根據倫敦金銀市場協會（LBMA）認證的可持續黃金生產到金條和硬幣的加工。philoro 的品質管理和服務質量獲獎無數，包括來自 TÜV NORD 和 Focus Money 的嘉許。

關於 Vivents

Vivents 是位於瑞士蘇黎世的 Web3 和創意創新領域國際龍頭企業，專門從事區塊鏈技術的集成、創建身臨其境的產品和品牌體驗，以及藝術、奢侈品和數碼商品市場「Vivents」的營運。作為結合數碼和實體技術的先驅，Vivents 為奢侈品、體育和零售領域的知名企業開發了突破性的創新。其在 Web3 忠誠度計劃和實體產品開發方面的專業知識使 Vivents 成為在線和離線世界無縫融合方面的行業領導者，徹底改變了未來的客戶體驗。www.vivents.com

SOURCE philoro